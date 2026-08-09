10 de agosto de 2026 Inicio
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Cazas F-16 interceptaron aeronaves civiles cerca del club de golf de Donald Trump

El Comando de Defensa Aeroespacial operó este domingo en Nueva Jersey frente a una violación del espacio aéreo. La zona mantenía restricciones estrictas por la visita del presidente estadounidense.

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La operación finalizó sin consecuencias adicionales.

La operación finalizó sin consecuencias adicionales.

Cazas F-16 del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) interceptaron este domingo a varias aeronaves civiles en Bedminster, Nueva Jersey. Los pilotos ingresaron sin autorización al espacio aéreo restringido alrededor del club de golf del presidente Donald Trump.

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La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos activó previamente estas restricciones temporales de vuelo en la zona. La agencia implementó las medidas por la presencia del mandatario en el lugar y por la celebración del torneo LIV Golf Nueva York.

Antes del fin de semana, el NORAD alertó sobre un refuerzo de la vigilancia sobre la región de Bedminster. Las autoridades militares desplegaron aviones de combate y sistemas terrestres de defensa para detectar amenazas y responder ante posibles incursiones.

La operación finalizó sin consecuencias adicionales reportadas por las fuerzas de seguridad. Los aviones militares escoltaron a las aeronaves infractoras hacia afuera del área restringida y restablecieron la protección del perímetro presidencial.

Las autoridades militares refuerzan los controles de seguridad aérea

Tras el episodio, el NORAD reiteró la obligación de los aviadores de verificar las limitaciones de vuelo previas al despegue. La entidad difundió un mensaje directo para el sector civil: "Comprueben los avisos aeronáuticos antes de cada vuelo".

Las instrucciones formales indican pasos estrictos ante una intercepción en el aire. El piloto civil debe utilizar de inmediato las frecuencias internacionales de emergencia 121.5 o 243.0 para recibir órdenes y modificar su trayectoria de forma segura.

Este operativo ocurre tras otro episodio reciente de inseguridad aeronáutica que involucró al mandatario. Días atrás, el helicóptero presidencial Marine One voló a menos de una milla de un avión comercial cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington.

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