Harry Styles compartió su dolor por Liam Payne: "Es muy difícil perder a un amigo que se parece tanto a vos"

El cantante recordó a su fallecido compañero de One Direction y reveló cómo se sintió los días posteriores a su muerte.

El cantante británico Harry Styles remarcó que "es difícil perder cualquier amigo, pero es muy difícil perder a un amigo que se parece tanto a vos en tantos aspectos " y reveló que tuvo una crisis existencial sobre su forma de vivir tras la muerte de su compañero de One Direction Liam Payne .

"Creo que hubo un período cuando él falleció en el que realmente me costó reconocer lo extraño que es que la gente se apropie, de alguna manera, de parte de tu dolor ", señaló el intérprete de Harry's House (2022) a The Guardian.

Styles describió a Payne como "alguien con el corazón más bondadoso que sólo quería ser grande" . El joven artista fallecido de 31 años se había consolidado como solista del género musical R&B en Estados Unidos y Reino Unido luego de su paso por la boyband entre 2010 y 2015.

" Empecé a decirme: '¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Cómo quiero vivirla?' ", se sinceró el británico sobre la crisis que le generó la partida de su amigo. "La mejor manera de honrar a tus amigos fallecidos es viviendo la vida al máximo . Se trató de una persona muy especial y estoy muy triste", concluyó.

En 2024, el cantautor de Kiss All The Time. Disco, Occasionally (2026) despedía a su colega definiéndolo como alguien que " vivía a pleno, con el corazón en la mano ", además de "cálido, comprensivo e increíblemente cariñoso" y había asegurado que la "mayor alegría" de su amigo era "hacer felices a otras personas" .

Styles había prometido: "Los años que pasamos juntos siempre estarán entre los más preciados de mi vida. Te extrañaré siempre, mi querido amigo".

"Mi corazón se parte por Karen, Geoff, Nicola y Ruth (los padres y hermanos de Liam), su hijo Bear, y todos aquellos en todo el mundo que lo conocieron y lo amaron, como yo", concluyó en Instagram.

Harry Styles Instagram despedida Liam Payne La despedida de Harry Styles para Liam Payne en 2024.

La trágica muerte de Liam Payne en Argentina

El fallecimiento del exintegrante de One Direction, sacudió al mundo de la música y a sus millones de fanáticos hace dos años. El cantante murió el 16 de octubre de 2024 tras caer desde el balcón de la habitación que ocupaba en el tercer piso del hotel Casa Sur, ubicado en el barrio porteño de Palermo. El episodio derivó en una investigación judicial que con el correr de los días fue arrojando detalles clave sobre las circunstancias previas, el estado en el que se encontraba el artista y las responsabilidades que hoy analiza la Justicia.

Según la reconstrucción de los hechos, minutos antes de la tragedia un empleado del hotel realizó un llamado al 911 alertando que Payne se encontraba fuera de control, destrozando objetos dentro de la habitación y que su vida corría peligro debido a la cercanía con el balcón. La situación generó la inmediata intervención de los servicios de emergencia, que se dirigieron al lugar. Sin embargo, antes de que pudieran actuar, el músico cayó al vacío desde una altura aproximada de 12 metros.

El informe forense determinó que la causa de la muerte fueron politraumatismos severos, con hemorragias internas y externas, además de al menos 25 lesiones compatibles con una caída desde gran altura. Entre las heridas más graves se registró una fractura de cráneo con daños cerebrales fatales. Los peritos descartaron la existencia de signos de pelea dentro de la habitación y también la hipótesis de un suicidio. Al momento del hecho, Payne se encontraba solo.