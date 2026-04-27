27 de abril de 2026 Inicio
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Robo y persecución en San Justo: un delincuente murió en un tiroteo con la Policía

Tres delincuentes se enfrentaron a efectivos luego de una entradera. Uno falleció en el Hospital Ballestrini tras ser herido en un glúteo, otro fue detenido y un tercero logró escapar.

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Los delincuentes chocaron el Peugeot 207 con el que intentaban escapar de la Policía.

Los delincuentes chocaron el Peugeot 207 con el que intentaban escapar de la Policía.

Policía Federal

Una entradera en la localidad bonaerense de San Justo este lunes derivó en un feroz enfrentamiento entre ladrones y policías, que terminó con un delincuente muerto y otro detenido.

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El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando tres malvivientes asaltaron una vivienda ubicada en Pasteur y Peribebuy, de donde se llevaron varios bienes para luego huir en un Volkswagen Gol Trend.

A unos cinco kilómetros de allí, ya en Isidro Casanova, personal del Comando de Patrullas Centro recorría la zona de Almeira y Zinny, cuando advirtieron la presencia de los sospechosos a bordo del auto. Al verlos, los delincuentes iniciaron la huida.

Esta situación derivó en un operativo cerrojo hasta la intersección de Perú y La Rioja, donde los ocupantes abandonaron el vehículo y escaparon a pie. Poco después abordaron un Peugeot 207, con el que chocaron a pocos metros. En ese momento, los efectivos lograron detener a uno de ellos, identificado como Joel Alexis Zalewski, de 24 años, mientras que los otros dos continuaron la huida.

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La persecución se extendió hasta la zona de Lezica y Pedriel, donde se produjo un tiroteo. En ese contexto, uno de los sospechosos, Kevin Igor Espinosa, de 26 años, resultó herido en el glúteo derecho, lo que implicó su traslado al Hospital Ballestrini, donde finalmente murió. Por su parte, el efectivo policial resultó ileso.

El tercer sospechoso armado, en tanto, logró escapar a pie y se refugió en el interior del barrio conocido como Villa Palito. Por el momento, continúa prófugo y es intensamente buscado por la Policía.

El fiscal Carlos Adrián Arribas dispuso preservar la escena y convocar a personal de la Policía Federal para realizar las pericias. Hasta el momento, no se adoptó ninguna medida contra el efectivo que intervino en el hecho. El hecho es investigado por la UFI Temática de Homicidio departamental.

El Volkswagen Gol utilizado en la fuga fue hallado abandonado y tenía pedido de secuestro desde el 25 de abril, solicitado por la comisaría de González Catán.

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