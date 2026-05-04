Pese a las amenazas de tiroteos en escuelas, el Gobierno flexibiliza el acceso y la portación de armas

El Ejecutivo definió cambios que buscan "armonizar el régimen con los principios y garantías de la Constitución Nacional" y evitar restricciones consideradas "irrazonables".

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Mientras se sucedieron en distintas partes del país amenazas de tiroteos en escuelas como epílogo del ataque fatal en la localidad santafesina de San Cristóbal , el Gobierno avanzó este lunes con una reforma sobre la reglamentación de la Ley de Armas que introduce cambios para flexibilizar las condiciones de acceso y portación bajo el argumento de que estas estaban sujetas a "limitaciones irrazonables o desproporcionadas".

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La medida se implementó a través del Decreto 306/2026 , publicado este lunes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei , el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva .

La norma modifica aspectos clave de la reglamentación de la Ley Nº 20.429, que regula la adquisición, tenencia, uso y circulación de armas de fuego y otros materiales controlados en el país . Según los considerandos, los cambios buscan "armonizar el régimen con los principios y garantías de la Constitución Nacional" y evitar restricciones consideradas "irrazonables" .

En ese marco, el decreto plantea la necesidad de equilibrar el control estatal con las libertades individuales, al tiempo que apunta a simplificar procedimientos y mejorar la eficiencia administrativa. También incorpora herramientas para fortalecer la trazabilidad y el registro de armas, con el argumento de evitar situaciones de informalidad.

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Las claves de los cambios para la tenencia de armas

Uno de los ejes es la actualización de categorías de materiales. Se redefinen las armas y dispositivos de uso prohibido, incluyendo aquellos que permiten convertir armas semiautomáticas en automáticas, armas disimuladas y distintos tipos de munición, como las perforantes, explosivas o envenenadas. La prohibición alcanza no solo al uso sino también a la "adquisición, tenencia, portación, transporte e importación".

Al mismo tiempo, se precisan las condiciones para los materiales de uso civil condicional, donde se incluyen, entre otros, los supresores de sonido y dispositivos de visión nocturna, cuyo uso queda limitado a actividades específicas y bajo regulación del Registro Nacional de Armas.

El decreto también introduce cambios en los requisitos para ser legítimo usuario. Se exige certificación de aptitud física y psíquica, acreditación de identidad y la inexistencia de antecedentes penales mediante constancia del Registro Nacional de Reincidencia del Ministerio de Justicia. A esto se suma la obligación de demostrar idoneidad en el manejo de armas, mediante certificación de instructores habilitados por el organismo competente.

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Otro punto relevante es la ampliación de facultades del Registro Nacional de Armas, que podrá otorgar autorizaciones de tenencia y evaluar pedidos de portación en función de criterios técnicos y de riesgo definidos por el Ministerio de Seguridad Nacional. La portación deberá estar debidamente justificada y tendrá una vigencia limitada.

En relación con las armas heredadas, la norma incorpora un cambio significativo: permite a los herederos registrar la tenencia sin necesidad de una declaratoria judicial previa, siempre que acrediten el vínculo con el titular fallecido. Según el decreto, esta modificación apunta a evitar situaciones de tenencia irregular y pérdida de control estatal.

El texto también contempla la digitalización del sistema, con posibilidad de un control inmediato de los usuarios y la inhabilitación automática ante incumplimientos, lo que habilita a simplificar trámites y extender plazos en determinados permisos.