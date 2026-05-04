4 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Pese a las amenazas de tiroteos en escuelas, el Gobierno flexibiliza el acceso y la portación de armas

El Ejecutivo definió cambios que buscan "armonizar el régimen con los principios y garantías de la Constitución Nacional" y evitar restricciones consideradas "irrazonables".

Por
Conseguir un arma en Argentina es más fácil que hasta 2023.

Conseguir un arma en Argentina es más fácil que hasta 2023.

Redes sociales

Mientras se sucedieron en distintas partes del país amenazas de tiroteos en escuelas como epílogo del ataque fatal en la localidad santafesina de San Cristóbal, el Gobierno avanzó este lunes con una reforma sobre la reglamentación de la Ley de Armas que introduce cambios para flexibilizar las condiciones de acceso y portación bajo el argumento de que estas estaban sujetas a "limitaciones irrazonables o desproporcionadas".

adorni volvio a esquivar las preguntas sobre su patrimonio: ya di las explicaciones
Te puede interesar:

Adorni volvió a esquivar las preguntas sobre su patrimonio: "Ya di las explicaciones"

La medida se implementó a través del Decreto 306/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

La norma modifica aspectos clave de la reglamentación de la Ley Nº 20.429, que regula la adquisición, tenencia, uso y circulación de armas de fuego y otros materiales controlados en el país. Según los considerandos, los cambios buscan "armonizar el régimen con los principios y garantías de la Constitución Nacional" y evitar restricciones consideradas "irrazonables".

En ese marco, el decreto plantea la necesidad de equilibrar el control estatal con las libertades individuales, al tiempo que apunta a simplificar procedimientos y mejorar la eficiencia administrativa. También incorpora herramientas para fortalecer la trazabilidad y el registro de armas, con el argumento de evitar situaciones de informalidad.

Portación de armas
El Gobierno flexibilizó los trámites para tenencia de armas.

El Gobierno flexibilizó los trámites para tenencia de armas.

Las claves de los cambios para la tenencia de armas

Uno de los ejes es la actualización de categorías de materiales. Se redefinen las armas y dispositivos de uso prohibido, incluyendo aquellos que permiten convertir armas semiautomáticas en automáticas, armas disimuladas y distintos tipos de munición, como las perforantes, explosivas o envenenadas. La prohibición alcanza no solo al uso sino también a la "adquisición, tenencia, portación, transporte e importación".

Al mismo tiempo, se precisan las condiciones para los materiales de uso civil condicional, donde se incluyen, entre otros, los supresores de sonido y dispositivos de visión nocturna, cuyo uso queda limitado a actividades específicas y bajo regulación del Registro Nacional de Armas.

El decreto también introduce cambios en los requisitos para ser legítimo usuario. Se exige certificación de aptitud física y psíquica, acreditación de identidad y la inexistencia de antecedentes penales mediante constancia del Registro Nacional de Reincidencia del Ministerio de Justicia. A esto se suma la obligación de demostrar idoneidad en el manejo de armas, mediante certificación de instructores habilitados por el organismo competente.

Desarme en Santa Fe
El Gobierno viene avanazando desde su asunción con desregulaciones de la tenencia de armas.

El Gobierno viene avanazando desde su asunción con desregulaciones de la tenencia de armas.

Otro punto relevante es la ampliación de facultades del Registro Nacional de Armas, que podrá otorgar autorizaciones de tenencia y evaluar pedidos de portación en función de criterios técnicos y de riesgo definidos por el Ministerio de Seguridad Nacional. La portación deberá estar debidamente justificada y tendrá una vigencia limitada.

En relación con las armas heredadas, la norma incorpora un cambio significativo: permite a los herederos registrar la tenencia sin necesidad de una declaratoria judicial previa, siempre que acrediten el vínculo con el titular fallecido. Según el decreto, esta modificación apunta a evitar situaciones de tenencia irregular y pérdida de control estatal.

El texto también contempla la digitalización del sistema, con posibilidad de un control inmediato de los usuarios y la inhabilitación automática ante incumplimientos, lo que habilita a simplificar trámites y extender plazos en determinados permisos.

Noticias relacionadas

play

El Gobierno reabre la Sala de Prensa y Adorni vuelve a dar una conferencia en Casa Rosada

Ahora, la prensa acreditada debe pasar por un riguroso operativo de seguridad.

El Gobierno reabrió la Sala de Prensa, pero aumenta las restricciones de circulación dentro de Casa Rosada

Eximen de impuestos a importaciones para el sistema ferroviario en medio de reclamos por el deterioro del servicio

Eximen de impuestos a importaciones para el sistema ferroviario, en medio de reclamos por el deterioro del servicio

Reforma Laboral: el Gobierno reglamentó la norma que reduce las contribuciones patronales para nuevas contrataciones

Reforma Laboral: el Gobierno reglamentó la norma que reduce las contribuciones patronales para nuevas contrataciones

Los periodistas podrán retomar sus tareas habituales.

El Gobierno reabrirá la sala de prensa de la Casa Rosada tras diez días de clausura

play

Denunciarán a Luis Caputo, Manuel Adorni y Demian Reidel por gastos de lujo con fondos públicos

Rating Cero

Tyago Griffo opinó sobre el romance de su ex con Adrián Suar: Puede lograr lo que quiere, no me sorprende

Tyago Griffo opinó sobre el romance de su ex con Adrián Suar: "Puede lograr lo que quiere, no me sorprende"

Antes de su gira por Europa, La Renga hizo vibrar Gualeguaychú

Antes de su gira por Europa, La Renga hizo vibrar Gualeguaychú

Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity junto a sus tres hijos.

"Wanda Nara como suegra es...": la revelación de la exnovia de Valentino López que sorprendió a todos

Flor Vigna sumó un título de boxeo en una velada multitudinaria en Ciudad de México.

Qué fue de la vida de Flor Vigna: tras la crisis personal adoptó una nueva vida

A pocos días de su estreno, la película recaudó más de 156millones de dólares a nivel mundial. Además, lidera el ranking de lo más vistoen Estados Unidos y Canadá. 

La nostalgia como salvavidas del cine: ¿El diablo viste a la moda 2 viene a rescatar la taquilla?

Recientemente Escudero habló con Ángel De Brito sobre esta noticia, confirmándolo

Silvina Escudero se separó después de 9 años de matrimonio: ¿qué sucedió?

últimas noticias

Adorni volvió a esquivar las preguntas sobre su patrimonio: Ya di las explicaciones

Adorni volvió a esquivar las preguntas sobre su patrimonio: "Ya di las explicaciones"

Hace 7 minutos
Conseguir un arma en Argentina es más fácil que hasta 2023.

Pese a las amenazas de tiroteos en escuelas, el Gobierno flexibiliza el acceso y la portación de armas

Hace 34 minutos
play

El Gobierno reabre la Sala de Prensa y Adorni vuelve a dar una conferencia en Casa Rosada

Hace 35 minutos
Estas localidades bonaerenses tienen feriados confirmados para mayo 2026.

Confirmado: todas estas localidades de Buenos Aires tienen feriado en mayo 2026

Hace 49 minutos
De las víctimas, dos eran oriundas de Países Bajos, mientras que el otro era británico.

Cómo se originó el brote de hantavirus en el crucero y quiénes eran las víctimas fatales

Hace 1 hora