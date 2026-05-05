5 de mayo de 2026 Inicio
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Bajo una lluvia torrencial, Boca iguala con Barcelona en Ecuador por la Copa Libertadores

El Xeneize quiere revertir la imagen que dejó en Brasil, tras la derrota frente a Cruzeiro, y buscará el triunfo en Guayaquil que lo acomode en su zona. Dirige el árbitro colombiano Carlos Betancur.

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Barcelona y Boca juegan bajo una lluvia torrencial.

Barcelona y Boca juegan bajo una lluvia torrencial.

@BarcelonaSC
Boca visita a Barcelona en Ecuador.

Boca visita a Barcelona en Ecuador.

Luciano Acuña

Boca iguala con Barcelona de Ecuador, en el Estadio Monumental Banco Pichincha, en Guayaquil, por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores de América. El Xeneize quiere cambiar la imagen que dejó en el último partido de la competencia, cuando perdió 1-0 con Cruzeiro en Brasil, y buscará un triunfo que lo acomode en su zona. Dirige el árbitro colombiano Carlos Betancur.

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En tanto, el equipo local que dirige César Farías, tendrá la última oportunidad de sumar de a tres para no quedar eliminado del certamen internacional. Con tres derrotas consecutivas, el conjunto ecuatoriano fue muy criticado y una derrota ante Boca sería el fin de un ciclo para el Ídolo del Astillero.

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Barcelona de Ecuador vs. Boca en Guayaquil: las formaciones

Barcelona de Ecuador: José Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla; Byron Castillo, Milton Celiz, Matías Lugo, Jhonny Quiñónez; Jefferson Wila y Darío Benedetto. DT: César Farías.

Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

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