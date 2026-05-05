Bajo una lluvia torrencial, Boca iguala con Barcelona en Ecuador por la Copa Libertadores El Xeneize quiere revertir la imagen que dejó en Brasil, tras la derrota frente a Cruzeiro, y buscará el triunfo en Guayaquil que lo acomode en su zona. Dirige el árbitro colombiano Carlos Betancur. Por + Seguir en







Barcelona y Boca juegan bajo una lluvia torrencial. @BarcelonaSC Boca visita a Barcelona en Ecuador. Luciano Acuña

Boca iguala con Barcelona de Ecuador, en el Estadio Monumental Banco Pichincha, en Guayaquil, por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores de América. El Xeneize quiere cambiar la imagen que dejó en el último partido de la competencia, cuando perdió 1-0 con Cruzeiro en Brasil, y buscará un triunfo que lo acomode en su zona. Dirige el árbitro colombiano Carlos Betancur.

Para el duelo en Ecuador, el entrenador del Xeneize, Claudio Úbeda dispondrá de un solo cambio con respecto al encuentro en Brasil: ingresará Milton Giménez, de buen partido frente a Central Córdoba en la última fecha del Torneo Apertura, por el paraguayo Adam Bareiro, con una fecha de suspensión.

En tanto, el equipo local que dirige César Farías, tendrá la última oportunidad de sumar de a tres para no quedar eliminado del certamen internacional. Con tres derrotas consecutivas, el conjunto ecuatoriano fue muy criticado y una derrota ante Boca sería el fin de un ciclo para el Ídolo del Astillero.

Barcelona de Ecuador vs. Boca en Guayaquil: las formaciones Barcelona de Ecuador: José Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla; Byron Castillo, Milton Celiz, Matías Lugo, Jhonny Quiñónez; Jefferson Wila y Darío Benedetto. DT: César Farías.