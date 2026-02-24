El cuñado de "El Mencho" habría lavado dinero en Argentina y Uruguay con un minimarket e inversiones inmobiliarias

Gerardo González Valencia instaló un comercio en 2009 en Argentina y realizó inversiones inmobiliarias cruzando el Río de La Plata. Fue detenido en Uruguay en 2016 y extraditado a Estados Unidos en 2020.

El cuñado de "El Mencho" , el narcotraficante abatido este domingo en México, lideraba Los Cuinis , el brazo armado, financiero y sicarial del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En 2009, Gerardo González Valencia migró a Argentina con su familia, compró propiedades en Puerto Madero, donde también instaló el minimarket Corner mi esquina. En 2011 se radicó formalmente.

Un año después es mudó a Uruguay para repetir el mismo proceso. Allí lo detuvieron en 2016 y fue extraditado a Estados Unidos en 2020 donde lo condenaron a cadena perpetua. En los dos países realizó inversiones inmobiliarias y comerciales. Se cree que lavó casi siete millones de dólares de la venta de drogas del CJNG con operaciones comerciales e inmobiliarias en Uruguay y en Argentina , según publicó La Nación.

A fines de 2022, y con la intención de mejorar su situación de cara a una ineludible condena, González valencia admitió que entre 2003 y el 19 de abril de 2016, cuando se pidió su captura internacional, " se puso de acuerdo con otros conspiradores fuera y dentro de los Estados Unidos para importar y distribuir ilegalmente cinco o mas kilos de cocaína a ese país ".

Además declaró que, en ese tiempo, había financiado la compra de cocaína en Colombia para transportarla hasta América Central y México como paso previo para su importación y distribución ilegal dentro del territorio norteamericano. Sigue en curso la investigación por lavado de dinero en Argentina y Uruguay .

Su socio argentino de 75 años, Oscar Calvete Voz de Souza , fue juzgado por lavado de activos por el Tribunal Oral Federal N°5 de San Martín en 2025. Tenía prisión domiciliaria. En septiembre acordó un juicio abreviado por tres años de prisión efectiva y una multa de 196 millones de pesos, que aun no pagó.

El empresario argentino recibía dinero a través de transferencias bancarias y de depósitos en efectivo de montos elevados, maniobra que le permitía insertar en el mercado local el dinero obtenido por el tráfico de drogas. También llegó a hacerse cargo de las actividades de la sociedad mexicana que se usaba para el lavado de dinero e intervenir "en distintos actos asamblearios, vinculados a la remoción y/o cambio de autoridades", según el Ministerio Público Fiscal.

Los movimientos de dinero registrados por la Justicia se dieron entre Círculo Internacional S.A., la misma que estaba detrás del Corner mi lugar de Puerto Madero, y la entidad mexicana Círculo Comercial Total de Productos S.A. de CV, conocida como Círculo México.

Quién era El Mencho

El capo narco más buscado de México, Nemesio Oseguera Cervantes alias "El Mencho", fue abatido este domingo por fuerzas federales durante un operativo militar en el estado occidental de Jalisco, según informaron las fuentes federales mexicanas. Era el máximo líder del CJNG y uno de los criminales más buscados del mundo. Se convirtió en símbolo del crecimiento y la violencia del crimen organizado del país.

Su nombre se volvió sinónimo de terror. De origen humilde y con un historial marcado por la violencia "El Mencho" ascendió hasta convertirse en el líder indiscutido del Cártel Jalisco Nueva Generación y lo llevó a disputar el poder contra los principales carteles del país. Utilizó violencia paramilitar para lograr sus cometidos, destacando el uso de tácticas inéditas en el narcotráfico mexicano, como el uso de tanques improvisados y drones armados contra rivales y fuerzas de seguridad.

El hombre más letal de México nació en Michoacán y trabajó en el campo antes de involucrarse en actividades ilícitas. Sus primeros pasos en el negocio del narcotráfico los dio al trasladarse a Estados Unidos, donde fue detenido por delitos relacionados con drogas y posteriormente deportado a México.

Tras su regreso, se vinculó con el Cártel de Milenio y, después de varias disputas internas, fundó el CJNG, consolidándose como su máximo líder y obteniendo un ascenso en su historial criminal. Según informes de las autoridades mexicanas, se lo describía como un hombre reservado, que evitaba la exposición pública, pero con fama de ser extremadamente violento y estratégico.