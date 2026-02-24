Rebote de los ADRs en Wall Street: escalaron hasta 5%, mientras que los bonos no repuntan

24 de febrero de 2026 Inicio
Tras una arranque de semana negro, los activos argentinos se recuperaron en sintonía con los principales índices de EEUU. Por su parte, la renta fija no detuvo su caída después del anuncio del Gobierno de una nueva emisión de bonos en dólares.

Los activos argentinos se recuperaron tras un arranque de semana "negro", con un castigo en todos los sectores, y los ADRs en Wall Street cerraron con un rebote generalizado de hasta 5%, en sintonía con los principales índices de Estados Unidos. Al mismo tiempo, los títulos soberanos argentinos anotaron bajas generalizas en Nueva York, tras el anuncio del lanzamiento de un nuevo bono en dólares con vencimiento en octubre de 2027.

Las acciones argentinas profundizaron la baja y cayeron hasta 3% en Wall Street

En ese contexto, el S&P Merval subió 1,79% en pesos hasta los 2.812.413,88, mientras que medido en dólares alcanzó los u$s1.946,98 (+1.04%). El índice recuperó toda la caída de la jornada anterior, con alzas lideradas por el sector bancario: fueron encabezadas por BBVA Argentina (+5,3%), seguida por Central Puerto (+3,5%) y Banco Macro (+3,2%). Entre las pérdidas, se destacan Aluar (-4,5%), Ternium (-1,8%) y Transportadora de Gas del Norte (-0,9%).

merval 24-2

Por su parte, los ADRs sostuvieron fuertes subas, impulsadas principalmente por el sector financiero y energético. Las alzas fueron encabezadas por BBVA Argentina (+4,8%), seguida por Edenor (+3,8%) y Mercado Libre (+3,1%). También avanzaron Banco Macro (+2,7%), IRSA (+2,6%), Central Puerto (+2,2%), Globant (+1,9%), Pampa Energía (+1,8%) y Telecom Argentina (+1,7%), entre otras. En contraste, la única baja de la jornada fue para Tenaris (-1,0%).

Mientras tanto, los títulos soberanos argentinos anotaron bajas generalizadas en Wall Street. La deuda hard-dollar corrigió 0.57%, con mayor oferta en el tramo largo, en una rueda levemente bajista para la deuda emergente (EMB -0.08%), y el AL30 finalizó en u$s61 (-0.47%) tras el anuncio del lanzamiento de un nuevo bono en dólares con vencimiento en octubre de 2027. El riesgo país de JP Morgan ascendió 12 unidades, a 545 puntos básicos para la Argentina.

adrs 24-2
