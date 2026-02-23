Donald Trump, tras la muerte de "El Mencho": "México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas"

El presidente de Estados Unidos se refirió al abatimiento del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación y pidió que la administración de Claudia Sheinbaum incremente sus medidas contra el narcotráfico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al abatimiento de Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes , líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación y uno de los criminales más buscados del mundo, y advirtió que "¡México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas!"

En la red social Truth Social, Trump marcó que la administración de Claudia Sheinbaum debe incrementar su lucha contra el narcotráfico. "Excelente entrevista con el patriota estadounidense Derek Maltz a cargo del maravilloso presentador de Fox & Friends, Lawrence Jones, ¡que es fantástico! ¡México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas!", aseveró.

En tanto, previamente, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt , afirmó que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación era " un objetivo prioritario para los gobiernos por ser uno de los principales traficantes de fentanilo a nuestro país" .

"El año pasado, el presidente Trump designó con razón al Cártel Jalisco Nueva Generación como Organización Terrorista Extranjera, porque eso es precisamente lo que es. En este operativo, tres miembros adicionales del cártel fueron asesinados, tres resultaron heridos y dos fueron arrestados" , recordó Leavitt en la red social X.

Luego puso énfasis en la política impulsada por el republicano desde su regreso a la presidencia: " Ha sido muy claro. Estados Unidos garantizará que los narcoterroristas que envían drogas letales a nuestra patria se vean obligados a enfrentar la ira de la justicia que merecen desde hace mucho tiempo".

Inteligencia, cerco aéreo y enfrentamiento armado: el operativo para abatir a "El Mencho"

El secretario de la Defensa de México, el general Ricardo Trevilla Trejo, dio detalles del operativo que realizó el ejército para encontrar y abatir a Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Según explicó, el hallazgo fue el resultado de un trabajo de inteligencia que se activó tras detectar el encuentro con una de sus parejas sentimentales en Tapalpa, Jalisco, el 20 de febrero.

El seguimiento permitió establecer que, tras la salida de la mujer un día después, el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación permanecía en una cabaña con un esquema de seguridad reforzado. Con esa confirmación, se diseñó un operativo inmediato que incluyó fuerzas especiales del Ejército, efectivos de la Guardia Nacional y apoyo aéreo de la Fuerza Aérea Mexicana.

Una vez validada la presencia del objetivo, las tropas avanzaron hacia el complejo de cabañas. De acuerdo con la versión oficial, los hombres armados que custodiaban la zona abrieron fuego al advertir el despliegue militar. El enfrentamiento fue descrito como “muy violento”: el grupo de seguridad intentó frenar el avance, lo que derivó en un intercambio de disparos bajo los parámetros de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza.

En el choque murieron ocho presuntos integrantes del grupo criminal y dos militares resultaron heridos. Durante la persecución, Oseguera Cervantes y su círculo más cercano escaparon hacia una zona boscosa. Allí se montó un cerco con apoyo aéreo; en ese tramo, los agresores impactaron un helicóptero, que debió realizar un aterrizaje de emergencia.

La Secretaría de Defensa informó que, tras el operativo, el líder criminal y sus escoltas fueron evacuados con lesiones graves hacia una instalación médica en Jalisco, pero fallecieron en el traslado. Posteriormente, los cuerpos fueron llevados a Morelia y luego a la Ciudad de México para las diligencias correspondientes.

Desde el Gobierno mexicano se presentó la acción como una demostración de la capacidad operativa del Estado y del alcance de la inteligencia militar para penetrar el círculo íntimo del principal referente del CJNG.