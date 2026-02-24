24 de febrero de 2026 Inicio
El Gobierno adelantó el debate del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur en el Senado

El oficialismo apuró el tratamiento del tratado comercial entre el bloque americano y el Viejo Continente para este jueves. La Cámara alta modificó su agenda y postergó la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad para el viernes.

El Senado debatirá el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur en sesiones extraordinarias. 

El Senado debatirá el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur en sesiones extraordinarias. 

La Libertad Avanza resolvió modificar el cronograma de trabajo en el Senado para incluir el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea (UE) en la sesión de este jueves 26. El Poder Ejecutivo impulsó este cambio de planes durante el cierre de las sesiones extraordinarias en la Cámara alta. Originalmente, este tratamiento estaba planificado para el viernes 27.

El Senado eligió autoridades. 
Según informó TN, la intención de la administración de Javier Milei es lograr el visto bueno parlamentario antes que el resto de los socios regionales. Uruguay registra avances importantes en su proceso de ratificación y la Casa Rosada buscaría el liderazgo en la apertura comercial; por este motivo, la discusión del entendimiento birregional tendrá prioridad sobre otros proyectos.

El Gobierno ve con buenos ojos la aprobación definitiva del tratado, ya que considera que será un hito fundamental para la proyección internacional y la expansión del horizonte macroeconómico.

Los detalles del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Los puntos clave de este entendimiento histórico firmado en la ciudad de Asunción fueron detallados por Cancillería en un comunicado. El documento oficial indica que la UE eliminará los aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur por un valor aproximado de u$s61.000 millones. "El Acuerdo abre nuevas oportunidades para la inserción internacional del Mercosur y fortalece el acceso de sus exportaciones", explicaron los voceros oficiales.

Las proyecciones del Gobierno nacional estiman un crecimiento exportador del 76% durante los primeros cinco años de vigencia del tratado. Esto beneficiará, principalmente, a sectores estratégicos como la minería, los hidrocarburos y los proyectos vinculados al litio o cobre. "Este crecimiento estará impulsado no sólo por los sectores tradicionales, sino especialmente por el fuerte dinamismo de sectores como la energía", destacaron.

De aprobarse, las exportaciones agroindustriales tendrían un crecimiento cercano al 15% (se destacan la carne, pesca y economías regionales), mientras que las exportaciones industriales podrían expandirse alrededor de 30%, con foco en autopartes e insumos industriales, especialmente químicos y petroquímicos.

Además, el acuerdo junto al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) refuerza la previsibilidad para el ingreso de capitales extranjeros. Actualmente, Europa representa la principal fuente de inversión directa en la Argentina con un stock cercano a los u$s75.000 millones. El Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó que esta integración resulta necesaria para atraer inversiones y generar puestos de trabajo genuinos.

