Toque de queda por una fuerte nevada en Nueva York: alertan por un "ciclón bomba" y se suspenden las clases

El alcalde anunció restricciones de circulación ante la amenaza de fuertes tormentas para evitar accidentes. Además, se prevé que este lunes haya un total de 10 mil vuelos cancelados en todo el país.

Hasta el momento, la tormenta invernal en Estados Unidos dejó un saldo de 35 muertos

La ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, continúa bajo nieve producto del fuerte temporal invernal, y tras el anuncio del toque de queda para evitar accidentes. A raíz de ello, se suspendieron las clases, el transporte público está restringido y casi 10 mil vuelos fueron cancelados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, extendieron las advertencias de ventisca desde Maryland hasta Maine, con acumulaciones previstas de entre 30 y 60 centímetros en amplias zonas. El organismo advirtió que la visibilidad podría reducirse drásticamente por la combinación de nieve intensa y ráfagas de viento.

Por su parte, el meteorólogo Frank Pereira indicó que el sistema podría convertirse en un ciclón bomba, una categoría que se alcanza cuando la presión atmosférica desciende al menos 24 milibares en 24 horas. “Estamos esperando que caiga al menos esa magnitud en las próximas 24 horas. Cuando todo termine, cumplirá con la definición de un ciclón bomba”, indicó.

De igual modo, las alertas de emergencia se extendieron más allá de Nueva York: se declararon estados de emergencia en Filadelfia y Boston, así como en varios estados del noreste, desde Delaware hasta Massachusetts, con el objetivo de facilitar la movilización de equipos de respuesta, personal de mantenimiento vial y servicios de emergencia.

“Este lunes está todo cerrado y estimo que se extenderá hasta el martes. Tras el toque de queda, la ciudad está desolada y no se veía desde la pandemia las calles vacías. Todo está totalmente desolado y se estima que por lo menos la nieva se extienda por 7 horas más sin parar”, explicó el corresponsal de C5N, Mauricio Zabala en diálogo con Mañanas Argentinas.

Fuerte tormenta invernal en Nueva York: cómo funcionarán los servicios

En el plano educativo, las autoridades de la ciudad de Nueva York y de Boston suspendieron las clases presenciales, mientras que en Filadelfia se desarrollarían de manera remota.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, describió la jornada como el “primer día de nieve a la antigua desde 2019” y envió un mensaje a los niños de la ciudad: “Tienen una misión muy seria, si deciden aceptarla: quédense abrigados”.

En lo que respecta a las instituciones culturales y espacios emblemáticos, en Nueva York, el Museo de Arte Moderno anunció el cierre de sus instalaciones, al igual que otros centros culturales. En la capital del país, el Cementerio Nacional de Arlington suspendió su atención al público. Además, las funciones de Broadway previstas para la noche del domingo fueron canceladas.

Por su parte, equipos municipales y organizaciones sociales intensificaron los operativos para trasladar a personas sin techo hacia refugios y centros de abrigo habilitados ante las temperaturas extremas y la imposibilidad de permanecer en la vía pública.

Mientras que, en lo que respecta a los vuelos, se anunció que los aeropuertos también están cerrados y en total ya se suspendieron 10 mil vuelos en todo el país.

Usuarios abandonan una estación de tren en Brooklyn. (Ph: Lucas Jackson - Reuters)

Nueva York en alerta: el acalde anunció un toque de queda ante la amenaza de fuertes nevadas

