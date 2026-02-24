Francia: renunció la directora del Museo del Louvre tras el "robo del siglo"

El presidente Emmanuel Macron le aceptó la dimisión en el cargo y anunció que le ofrecerá "una misión en el marco de la presidencia francesa del G7, centrada en la cooperación entre los grandes museos de los países participantes”.

Laurence des Cars fue la primera directora mujer del Museo del Louvre en sus 230 años de historia.

Laurence des Cars renunció este martes a su cargo como directora del Museo del Louvre, en Francia , después del impresionante robo que se llevó a cabo en una de las instituciones históricas más importantes en el mundo, sucedido en octubre del año pasado cuando un grupo de encapuchados ingresaron al lugar y se llevaron joyas valuadas en 88 millones de euros (u$s100 millones).

Según un comunicado emitido por el Palacio del Elíseo, el presidente francés Emmanuel Macron aceptó la dimisión de la ahora exdirectora del Louvre y elogió su decisión como "un acto de responsabilidad en un momento en que el museo más grande del mundo necesita estabilidad y un nuevo y fuerte impulso”.

Des Cars le había presentado su renuncia a la ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati , después de que sucediera el impresionante robo del Louvre. Pero en aquel entonces se le rechazó su dimisión al cargo. A los pocos días del hecho, ella había admitido que "la infraestructura es absolutamente obsoleta e incluso ausente" para manitorear los tesoros más valiosos de Francia y el museo más visitado del mundo. En 2024, unas 8.7 millones de personas ingresaron al lugar.

“El presidente le agradeció su trabajo y su compromiso durante los últimos años y, reconociendo su innegable experiencia científica, le confió una misión en el marco de la presidencia francesa del G7, centrada en la cooperación entre los grandes museos de los países participantes ”, indicó el Elíseo este martes.

El robo al Museo del Louvre fue tan solo uno de los conflictos que debió afrontar la otrora directora des Cars. Entre ellos, también hubo un paro de los trabajadores del lugar que reclamaban mejores condiciones laborales por la falta de personal necesario para manejar enormes multitudes de visitantes.

En sus 230 años de historia, des Cars fue la primera directora mujer del Museo del Louvre, cuando asumió al cargo en septiembre de 2021.

Cuáles son las joyas que se robaron en el Museo Louvre y cuánto valen

En octubre del 2025, unos cinco ladrones forzaron vitrinas en la galería Apolo y huyeron en varias motos, ejecutando la operación en apenas siete minutos. Según el Ministerio del Interior francés, la precisión con la que actuaron indica que era un equipo que había estudiado previamente el museo.

Entre las piezas robadas se incluyen collares, broches y diademas de la colección de Napoleón y la emperatriz Eugenia, exhibida en la vitrina dedicada a los soberanos franceses. Aún no se conoce un inventario exacto de los objetos sustraídos. La joya más valiosa, el diamante Régent de 140 quilates, no fue tomada.

Una de las piezas, la corona de la emperatriz Eugenia, fue recuperada fuera del museo, aunque estaba rota; se trata de una corona con ocho arcos de águila de oro cincelado, decorada con 1.353 diamantes y 56 esmeraldas.