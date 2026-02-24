Duro revés para Eugenia Tobal: "Son muchos trabajos que se pierden" La conductora que reemplazó a Jimena Monteverde al frente de Escuela de Cocina comunicó una decisión del canal imposible de negociar. + Seguir en







El programa que conducía la actriz tuvo escaso rating en 2026. Redes sociales

Eugenia Tobal dio un mensaje a su equipo de trabajo en televisión, tras anunciar que el ciclo que conduce termina, y va nada más que hasta findes de febrero: "Nos encanta ser honestos y fieles a todos ustedes que nos siguen", empezó. En el medio del programa se tomó vacaciones, se fue a Disney, y la reemplazó Rocío Marengo.

La conductora de Escuela de cocina, en El Nueve, tuvo que transmitir al público y a sus propios compañeros la decisión que puso fin a su programa: "Lamentablemente les tengo que informar que el viernes vamos a terminar Escuela de Cocina por una disposición del canal, que así lo decidió".

Visiblemente quebrada, la artista dio su versión sobre el magazine gastronómico: "No tuvimos el tiempo suficiente para darle identidad a este programa que tanto amamos, con todos los compañeros que estamos acá. Nos afecta muchísimo, nos entristece", expresó.

Embed Eugenia Tobal confirmó que el viernes finaliza Escuela De Cocina: “nos entristece, son muchos trabajos que se pierden”. pic.twitter.com/maEn0i7Sg0 — Real Time (@RealTimeRating) February 24, 2026 Tras el desenlace, ante el escaso rating, Tobal subrayó: "Son muchos trabajos que se pierden y, sobre todo, mucha amistad que se está gestando. Es un programa que lo hacemos con la mejor de las ondas y todo el amor porque nos encanta trabajar", dijo y concluyó: "Estamos tristes, pero vamos a dar lo mejor de acá al viernes para que tengas una semana espléndida".

Escuela de Cocina, con Eugenia Tobal, nunca despegó El programa Escuela de Cocina, en El Nueve, con la conducción de Eugenia Tobal, enfrentó bajos niveles de audiencia en febrero de 2026, y alcanzó marcas mínimas de 0.5 puntos de rating, según las mediciones oficiales.Tras la salida de Jimena Monteverde, Tobal tomó la conducción, pero el programa no logró repuntar, bajando 7 décimas su promedio respecto a emisiones anteriores. Ante el desempeño inestable, el canal decidió dar de baja el ciclo,.