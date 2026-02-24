24 de febrero de 2026 Inicio
Con un doblete de Bareiro, Boca superó sin problemas a Gimnasia de Chivilcoy en su debut en Copa Argentina

En una noche soñada del paraguayo, con dos goles en su estreno, el Xeneize ganó 2-0 con autoridad y sin despeinarse en Salta ante un flojo rival, que milita en el Federal A. Ahora, espera rival en los 16vos de final, que saldrá del ganador entre Sarmiento de Junín y Tristán Suárez.

Bareiro fue la figura de la noche en Salta.

Adam Bareiro

Adam Bareiro, uno de los mejores en Boca.

Bareiro define y convierte su primer gol en Boca.

Bareiro ya metió un gol en su debut con la camiseta de Boca.

Boca juega ante el Lobo de Chivilcoy en Salta.

Boca jugará frente a Gimnasia Chivilcoy en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta.
Boca y un partido de alto voltaje ante Gimnasia de Chivilcoy

Por fin una buena noticia para Boca: hay delantero. En el estreno de Adam Bareiro, su flamante refuerzo, el paraguayo le bastó 40 minutos para mojar en su debut con la camiseta del Xeneize. Tras una gran jugada individual de Lucas Janson por izquierda, el 9 boquense la mandó a guardar en el área chica. Con la efectividad del delantero y algo de buen juego, al equipo de Claudio Úbeda le bastó con ser un poco más que Gimnasia de Chivilcoy.

Aunque el 11 titular estuvo plagado de jugadores sin demasiado rodaje como Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida, el club de la Ribera fue el único que propuso juego ante la pierna fuerte del Lobo de Chivilcoy, que sólo pudo acercarse al área que defendió Leandro Brey mediante la pelota parada. Boca fue más en el primer tiempo por nombre, categoría y no mucho más.

bareiro boca chivilcoy
Adam Bareiro festeja su primer gol con Janson, autor de la asistencia.

En el segundo tiempo, Boca reafirmó la supremacía de su juego tanto en la cancha como en el marcador. Al equipo de Chivilcoy le faltó resto físico para equiparar la categoría del Xeneize y recurrió a la pierna fuerte para tratar de mermar los ataques constantes.

Enseguida, a los 13' del complemento, apareció el nuevo goleador de Boca, que tuvo una noche soñada en su estreno con la camiseta del Xeneize. Un centro a la carrera de Malcom Braida, fue conectado por el ex-San Lorenzo y clavó el 2-0 definitivo para un partido que no tuvo equivalencias.

Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy en Salta: las formaciones

Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado (Santiago Ascacibar), Williams Alarcón; Ángel Romero (Miguel Merentiel), Adam Bareiro (Iker Zufiaurre) y Lucas Janson (Tomás Aranda). DT: Claudio Úbeda.

Gimnasia de Chivilcoy: Nicolás Dormisch; Alexis Zárate (Matías Rosales), Franco Flores, Valentín Robatto, Martín Gallo; Ramiro Medina (Mauro Gutiérrez), Ezequiel Bassi, Gonzalo Martínez, Franco Cáseres (Nicolás Giampaoli); Marcos Salvaggio (Mario Dauria) y Patricio Ferreira (Sebastián Marfort). DT: Alberto Salvaggio.

El equipo alternativo de Boca que salt&oacute; a la cancha en Salta.

Mirá los goles del partido entre Boca y Gimnasia de Chivilcoy en Salta

