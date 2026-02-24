Con un doblete de Bareiro, Boca superó sin problemas a Gimnasia de Chivilcoy en su debut en Copa Argentina En una noche soñada del paraguayo, con dos goles en su estreno, el Xeneize ganó 2-0 con autoridad y sin despeinarse en Salta ante un flojo rival, que milita en el Federal A. Ahora, espera rival en los 16vos de final, que saldrá del ganador entre Sarmiento de Junín y Tristán Suárez. Por + Seguir en







Bareiro fue la figura de la noche en Salta. @Copa_Argentina Adam Bareiro, uno de los mejores en Boca. @Copa_Argentina Bareiro define y convierte su primer gol en Boca. @Copa_Argentina Bareiro ya metió un gol en su debut con la camiseta de Boca. @BocaJrsOficial Boca juega ante el Lobo de Chivilcoy en Salta. Luciano Acuña

Boca superó 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy, en el Estadio Padre Martearena de Salta, por los 32vos de final de la Copa Argentina. El Xeneize busca revertir la pobre imagen que dejó tras el empate frente a Racing y presenta un equipo alternativo ante el Lobo, que milita en el Torneo Federal A. Dirige el árbitro Facundo Tello.

Por fin una buena noticia para Boca: hay delantero. En el estreno de Adam Bareiro, su flamante refuerzo, el paraguayo le bastó 40 minutos para mojar en su debut con la camiseta del Xeneize. Tras una gran jugada individual de Lucas Janson por izquierda, el 9 boquense la mandó a guardar en el área chica. Con la efectividad del delantero y algo de buen juego, al equipo de Claudio Úbeda le bastó con ser un poco más que Gimnasia de Chivilcoy.

Aunque el 11 titular estuvo plagado de jugadores sin demasiado rodaje como Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida, el club de la Ribera fue el único que propuso juego ante la pierna fuerte del Lobo de Chivilcoy, que sólo pudo acercarse al área que defendió Leandro Brey mediante la pelota parada. Boca fue más en el primer tiempo por nombre, categoría y no mucho más.

bareiro boca chivilcoy Adam Bareiro festeja su primer gol con Janson, autor de la asistencia. @Copa_Argentina En el segundo tiempo, Boca reafirmó la supremacía de su juego tanto en la cancha como en el marcador. Al equipo de Chivilcoy le faltó resto físico para equiparar la categoría del Xeneize y recurrió a la pierna fuerte para tratar de mermar los ataques constantes.

Enseguida, a los 13' del complemento, apareció el nuevo goleador de Boca, que tuvo una noche soñada en su estreno con la camiseta del Xeneize. Un centro a la carrera de Malcom Braida, fue conectado por el ex-San Lorenzo y clavó el 2-0 definitivo para un partido que no tuvo equivalencias.