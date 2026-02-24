Un fan se tatuó la cara de Susana Giménez en la pierna y la diva lo consideró "una genialidad"

De vacaciones en España, la conductora conoció a un hombre que eligió dibujarse su cara para siempre en su piel. "No lo puedo creer", no paró de repetir la actriz y conductora.

Susana Giménez subió a su Instagram la interacción con el fan que se tatuó su cara.

Susana Giménez quedó con la boca abierta al cruzarse en España con un fanático que se tatuó su cara en una pierna y lo consideró "una genialidad". "¿Te lo hiciste acá?", le consultó al hombre, que le reveló que la obra de arte terminó en su piel hace cinco años en Argentina .

"No lo puedo creer", repitió la actriz en el video que luego compartió en su cuenta de Instagram este martes durante sus vacaciones en Europa. Mientras el joven exhibía el dibujo en su piel, la actriz no podía parar de reír tomada por la sorpresa y el encanto.

También recibió un plato decorativo de "Santi y Fran" con una imagen de ella misma con un vestido rojo pintada a mano sobre la superficie de la vajilla.

Luego del encuentro con los fanáticos, la modelo compartió una foto usando el celular desde el sillón de su habitación. " En mi cuarto hablando por celular con mis amigos, los extraño ", se sinceró la presentadora televisiva. Este lunes se celebró el cumpleaños N°99 de Mirtha Legrand y en los comentarios de la publicación le preguntaron por su asistencia.

La conductora de Almorzando con Mirtha Legrand confirmó su ausencia: " Me llamó ayer, me hubiera gustado que esté ". Con tanto movimiento de artistas de su círculo, Susana lamentó encontrarse lejos de semejante reunión.

Tras la biopic de Moria, Susana Giménez eligió a la actriz que quiere que la personifique

“Hay una actriz que a Susana le gusta mucho, que ya trabajó con ella y la quiere mucho… Julieta Nair Calvo”, reveló Guido Záffora en América. Ambas compartieron escenario en Piel de Judas, y ese conocimiento previo jugaría a favor.

La serie no tendrá una única protagonista, como la idea del producto es mostrar distintas etapas de su vida, por lo que habrá “dos o tres Susanas” en pantalla. Lo mismo sucedió con la serie de La One, Moria Casán, con Sofía Gala Castiglione, Griselda Sicialini y Cecilia Roth como las colegas que la personificaron.

“Susana no quiere, a diferencia de Moria, que sean actrices conocidas. 'Es muy difícil que la gente vea, en estrellas conocidas, a mí'”, contó el periodista. Por eso, la conductora pretende supervisar personalmente el casting y dar el visto bueno final a cada intérprete.