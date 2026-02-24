24 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Lionel Messi sorprendió a todos con una confesión inesperada: "No lo hice y me arrepiento"

El astro argentino analizó su presente futbolístico en una entrevista con un podcast mexicano y reveló una cuenta pendiente que le quedó en su vida profesional.

Por
El astro argentino habló de todo en una entrevista.

El astro argentino habló de todo en una entrevista.

El astro argentino Lionel Messi sorprendió a todos al hablar sobre su última etapa escolar en Rosario, previo a su ida a Barcelona, y reveló una cuenta pendiente que le quedó en su vida profesional: "No lo hice y me arrepiento", expresó el 10 de la Selección argentina.

Lionel Messi explotó en furia tras la goleada que sufrió el Inter Miami y quiso increpar al arbitro del partido
Te puede interesar:

Messi explotó en furia tras la goleada que sufrió el Inter Miami y quiso increpar al arbitro del partido

En una entrevista con el podcast mexicano Miro de Atrás, conducido por su excompañero de Selección Nahuel "Patón" Guzmán y el influencer Gonzalo Iglesias, el 10 de la Selección argentina hizo un repaso de su actualidad futbolística, a meses del arranque del Mundial 2026, y también recordó sus últimos años en el país.

"A la vuelta de casa iba al Comercial 50. (…) Vivía a la vuelta e iba caminando a la mañana. Llegaba siempre tarde, la (escuela) la tenía a la vuelta y llegaba siempre tarde. Después me fui a Barcelona e hice primero, segundo, tercero y cuarto, que era hasta ahí, y lo terminé en el colegio que iban todos los chicos de La Masia", comenzó a relatar el capitán de Inter Miami.

Embed

Además, añadió: "Me arrepiento de muchísimas más cosas y hoy se lo digo a mis hijos: el tener una buena educación, estudiar, estar preparados y el no haber aprendido inglés de chico. He tenido tiempo de haber estudiado aunque sea inglés, no lo hice y me arrepiento un montón, porque después viví situaciones de estar con personalidades increíbles y espectaculares para poder hablar, tener charla, y te sentís medio un ignorante. Y decís: 'Qué boludo, cómo perdí el tiempo'".

El crack de 38 años, que aún no confirmó si jugará el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México para la Albiceleste, también repasó su actualidad en su última etapa de su carrera. "Hoy las concentraciones las disfrutás, los viajes... Le vas dando valor a lo que vas consiguiendo o conseguiste. Por ahí me pongo a hablar con mi hijo de las cosas que pasaron", reflexionó Leo, que dejó en claro que ya no tiene la exigencia que supo tener en años anteriores y que se permite pasar más tiempo con su familia.

"Mis hijos vivieron de lo que se acuerdan para adelante. Lo que viví e hice, a ellos les chupa un huevo, ja. Lo saben, lo tienen presente. Imaginate, no le daba valor yo, imaginate ellos... Hoy disfruto mucho más todo", concluyó.

Mirá la entrevista completa de Lionel Messi con el podcast mexicano Miro de atrás

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lionel Messi se fue de Barcelona en 2021 entre lágrimas

Laporta reveló por qué no le renovó a Messi en Barcelona: "Lo esperé un mes"

El futbolista habría elegido el aislamiento total en medio de las peleas entre sus padres.

"Te mata con el silencio": el hermano de Mauro Icardi destrozó al exmarido de Wanda Nara

Mateo Messi metió un golazo en la Academia del Inter Miami y le sacó una sonrisa a su padre

Mateo Messi metió un golazo en la Academia del Inter Miami y le sacó una sonrisa a su padre

La Joaqui y Luck Ra, Antonela Roccuzzo y Lionel Messi y Wanda Nara.

Lionel Messi, Wanda Nara, La Joaqui y Oriana Sabatini: cómo pasaron San Valentín los famosos

Cuánto cuesta y dónde comprar la Copa del Mundo de juguete que armó Messi con sus hijos

Cuánto cuesta y dónde comprar la Copa del Mundo de juguete que armó Messi con sus hijos

La pareja festejó el Día de los Enamorados en redes sociales.

Puro amor: el tierno gesto de Lionel Messi con Antonela Roccuzzo por San Valentín

Rating Cero

Cazzu cruzó a Rauw Alejandro por su nueva canción.

El descargo de Cazzu tras el nuevo tema de Rauw Alejandro: "La legendaria camaradería entre varones"

La modelo fue contundente ante los comentarios de la conductora de América. 

Pampita enfrentó a Yanina Latorre y los rumores de infidelidad con "Cochito" López: "No pienso nada más que..."

Andrea del Boca llorando en su cama el primer día de Gran Hermano.
play

Gran Hermano: Andrea del Boca quebró en llanto en el primer día por extrañar a su familia

El programa que conducía la actriz tuvo escaso rating en 2026.

Duro revés para Eugenia Tobal: "Son muchos trabajos que se pierden"

La nueva edición del festival de rock tiene una amplia grilla de artistas.

Rock en Baradero 2026: anunciaron la grilla del festival que se realizará en el Anfiteatro municipal

Susana Giménez subió a su Instagram la interacción con el fan que se tatuó su cara.

Un fan se tatuó la cara de Susana Giménez en la pierna y la diva lo consideró "una genialidad"

últimas noticias

La serpiente reaccionó de forma defensiva y atacó la niño.

Internaron a un nene de 9 años tras ser mordido por una yarará en Córdoba

Hace 24 minutos
El auto quedó reducido a chatarra.

Mar del Plata: escapó de un control, atropelló a una ciclista y se estrelló contra una pared

Hace 57 minutos
El temporal en Brasil afectó al estado de Minas Gerais, principalmente a la ciudad de Juiz de Fora.

Brasil: al menos 28 muertos y 40 desaparecidos por un fuerte temporal

Hace 1 hora
Cazzu cruzó a Rauw Alejandro por su nueva canción.

El descargo de Cazzu tras el nuevo tema de Rauw Alejandro: "La legendaria camaradería entre varones"

Hace 1 hora
Bareiro fue la figura de la noche en Salta.

Con un doblete de Bareiro, Boca superó sin problemas a Gimnasia de Chivilcoy en su debut en Copa Argentina

Hace 1 hora