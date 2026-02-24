Lionel Messi sorprendió a todos con una confesión inesperada: "No lo hice y me arrepiento"

El astro argentino Lionel Messi sorprendió a todos al hablar sobre su última etapa escolar en Rosario, previo a su ida a Barcelona, y reveló una cuenta pendiente que le quedó en su vida profesional: "No lo hice y me arrepiento", expresó el 10 de la Selección argentina.
En una entrevista con el podcast mexicano Miro de Atrás, conducido por su excompañero de Selección Nahuel "Patón" Guzmán y el influencer Gonzalo Iglesias, el 10 de la Selección argentina hizo un repaso de su actualidad futbolística, a meses del arranque del Mundial 2026, y también recordó sus últimos años en el país.
"A la vuelta de casa iba al Comercial 50. (…) Vivía a la vuelta e iba caminando a la mañana. Llegaba siempre tarde, la (escuela) la tenía a la vuelta y llegaba siempre tarde. Después me fui a Barcelona e hice primero, segundo, tercero y cuarto, que era hasta ahí, y lo terminé en el colegio que iban todos los chicos de La Masia", comenzó a relatar el capitán de Inter Miami.
Además, añadió: "Me arrepiento de muchísimas más cosas y hoy se lo digo a mis hijos: el tener una buena educación, estudiar, estar preparados y el no haber aprendido inglés de chico. He tenido tiempo de haber estudiado aunque sea inglés, no lo hice y me arrepiento un montón, porque después viví situaciones de estar con personalidades increíbles y espectaculares para poder hablar, tener charla, y te sentís medio un ignorante. Y decís: 'Qué boludo, cómo perdí el tiempo'".
El crack de 38 años, que aún no confirmó si jugará el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México para la Albiceleste, también repasó su actualidad en su última etapa de su carrera. "Hoy las concentraciones las disfrutás, los viajes... Le vas dando valor a lo que vas consiguiendo o conseguiste. Por ahí me pongo a hablar con mi hijo de las cosas que pasaron", reflexionó Leo, que dejó en claro que ya no tiene la exigencia que supo tener en años anteriores y que se permite pasar más tiempo con su familia.
"Mis hijos vivieron de lo que se acuerdan para adelante. Lo que viví e hice, a ellos les chupa un huevo, ja. Lo saben, lo tienen presente. Imaginate, no le daba valor yo, imaginate ellos... Hoy disfruto mucho más todo", concluyó.
Mirá la entrevista completa de Lionel Messi con el podcast mexicano Miro de atrás