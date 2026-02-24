Lionel Messi sorprendió a todos con una confesión inesperada: "No lo hice y me arrepiento" El astro argentino analizó su presente futbolístico en una entrevista con un podcast mexicano y reveló una cuenta pendiente que le quedó en su vida profesional. Por + Seguir en







El astro argentino habló de todo en una entrevista.

El astro argentino Lionel Messi sorprendió a todos al hablar sobre su última etapa escolar en Rosario, previo a su ida a Barcelona, y reveló una cuenta pendiente que le quedó en su vida profesional: "No lo hice y me arrepiento", expresó el 10 de la Selección argentina.

En una entrevista con el podcast mexicano Miro de Atrás, conducido por su excompañero de Selección Nahuel "Patón" Guzmán y el influencer Gonzalo Iglesias, el 10 de la Selección argentina hizo un repaso de su actualidad futbolística, a meses del arranque del Mundial 2026, y también recordó sus últimos años en el país.

"A la vuelta de casa iba al Comercial 50. (…) Vivía a la vuelta e iba caminando a la mañana. Llegaba siempre tarde, la (escuela) la tenía a la vuelta y llegaba siempre tarde. Después me fui a Barcelona e hice primero, segundo, tercero y cuarto, que era hasta ahí, y lo terminé en el colegio que iban todos los chicos de La Masia", comenzó a relatar el capitán de Inter Miami.

Embed | Messi se arrepiente de no haber aprendido inglés:



«He tenido tiempo y no lo hice. Me encontré con personalidades increíbles y me sentí un poco ignorante». pic.twitter.com/B9cRputrDm — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 24, 2026 Además, añadió: "Me arrepiento de muchísimas más cosas y hoy se lo digo a mis hijos: el tener una buena educación, estudiar, estar preparados y el no haber aprendido inglés de chico. He tenido tiempo de haber estudiado aunque sea inglés, no lo hice y me arrepiento un montón, porque después viví situaciones de estar con personalidades increíbles y espectaculares para poder hablar, tener charla, y te sentís medio un ignorante. Y decís: 'Qué boludo, cómo perdí el tiempo'".

El crack de 38 años, que aún no confirmó si jugará el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México para la Albiceleste, también repasó su actualidad en su última etapa de su carrera. "Hoy las concentraciones las disfrutás, los viajes... Le vas dando valor a lo que vas consiguiendo o conseguiste. Por ahí me pongo a hablar con mi hijo de las cosas que pasaron", reflexionó Leo, que dejó en claro que ya no tiene la exigencia que supo tener en años anteriores y que se permite pasar más tiempo con su familia.