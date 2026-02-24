24 de febrero de 2026 Inicio
Venezuela exigió ante la ONU la liberación de Nicolás Maduro: "Los derechos de nuestro pueblo fueron vulnerados"

El ministro de Relaciones Exteriores del país caribeño, Yván Gil, cargó contra la postura del organismo e instó a que Estados Unidos libere al líder del régimen chavista.

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, exigió ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que Estados Unidos libere al expresidente del país caribeño Nicolás Maduro, luego de que fuera arrestado en el marco de un operativo militar dispuesto por la administración de Donald Trump.

El Elicoide está ubicado en Caracas.
Venezuela: comenzaron las obras para la conversión del Helicoide en un espacio comunitario

En un discurso en la 61° sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Gil pidió que los países pertinentes den marcha atrás con las medidas de coerción contra Venezuela, ya que advirtió que infringen el derecho internacional y de la sociedad del país caribeño.

"En el caso de Venezuela, los derechos humanos, sociales, económicos y culturales de nuestro pueblo han sido sistemáticamente vulnerados durante más de una década a causa de medidas coercitivas unilaterales, violencia extremista y, más recientemente, un ataque militar que resultó en el secuestro de nuestro Jefe de Estado", alertó en esta línea.

Yván Gil
En tal sentido, cargó contra la postura de las Naciones Unidas: "El sistema de la ONU no ha adoptado una posición firme contra estas violaciones, mientras se autorizan informes sesgados y politizados sobre la situación de Derechos Humanos en Venezuela".

Maduro fue capturado y sacado de su país el sábado en un avión junto a su esposa, Cilia Flores, en el marco de operaciones militares resueltas por el Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump. "Fue sacado en barco y viaja en vuelo hacia Nueva York", indicaron medios. En la previa hubo bombardeos y las explosiones se llevaron a cabo en Caracas y otros estados.

En este marco, enfrenta cargos ante la Justicia de Estados Unidos como presunto líder de una organización criminal dedicada al narcotráfico y con vínculos con grupos que Washington considera terroristas.

Nicolás Maduro espera su próxima audiencia en Estados Unidos

El juez federal Alvin Hellerstein resolvió que la próxima audiencia por el proceso contra el expresidente de Venezuela Nicolás Maduro se llevará a cabo el 17 de marzo, luego de la primera reunión llevada a cabo el 5 de enero, en la que el líder del régimen chavista se declaró no culpable de las acusaciones.

En la primera audiencia, llevada a cabo en un tribunal federal de Manhattan, Maduro llegó a la sala acompañado por su esposa, Cilia Flores, quien también fue detenida y está imputada en la misma causa. Ambos permanecen alojados desde el sábado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión federal de máxima seguridad.

En tal sentido, sobre el final de la reunión, Hellerstein comunicó que la próxima audiencia se realizará el 17 de marzo. El expresidente venezolano enfrenta cargos que lo señalan como presunto líder de una organización criminal dedicada al narcotráfico y con vínculos con grupos que Washington considera terroristas. Flores, en tanto, es investigada por presuntas tareas de apoyo logístico y financiero a esa estructura.

Por su parte, previo al primer encuentro, la fiscal general Pamela Bondi sostuvo que la operación demandó meses de planificación y se desarrolló bajo el marco legal de Estados Unidos, como parte de una investigación criminal en curso por narcotráfico y delitos conexos.

