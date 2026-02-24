24 de febrero de 2026 Inicio
El Banco Central continúa con la acumulación de reservas y ya alcanzó el 25% de las divisas previstas para 2026

La entidad que lidera Santiago Bausili adquirió divisas por 35ª jornada consecutiva y las reservas brutas internacionales alcanzaron su nivel más alto desde octubre de 2019.

La entidad monetaria no para de acumular reservas en un contexto de presión cambiaria vendedora y depreciación del dólar.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a comprar dólares en su plan de acumulación de reservas, y alcanzó su nivel más alto desde el 21 agosto 2019. Este viernes adquirió divisas por u$s48 millones, en su 35ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s2.555 millones en el año, de los cuales u$s1.398 millones corresponden a febrero.

La entidad monetaria compró dólares por 32ª vez consecutiva.
El Banco Central compró dólares, pero las reservas cayeron por debajo de los u$s45.000 millones

La entidad que lidera Santiago Bausili intervino tanto en el Mercado Libre de Cambios como en operaciones "en bloque", pactadas con empresas o provincias. De esta manera, las reservas brutas internacionales subieron u$s28 millones y se ubicaron en los u$s46.662 millones. La adquisición de este martes llevó el saldo acumulado en el año a más de u$s2.500 millones, alcanzando el 25% de la meta anual de adquisición de divisas previstas para 2026.

La inédita racha compradora se da en el marco de proyecciones oficiales de adquisición de divisas para este 2026 en torno al rango de 10.000 a 17.000 millones de dólares, condicionado por la demanda de pesos y el ingreso de divisas.

La acumulación de reservas es una señal que esperaba el mercado, ya que, en el marco de la "Fase de Remonetización 2026", la autoridad monetaria preveía un proceso de compras diarias que se limitaba a una participación de hasta el 5% del volumen operado. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, remarcó que la compra de divisas estaría atada a la demanda de pesos y al ingreso de dólares.

El FMI y los bancos de inversión también venían reclamando una política cambiaria que permitiera robustecer las arcas del organismo estatal, como sucedió en los primeros dos meses del año, con el objetivo de consolidar la estabilidad macroeconómica y sentar bases más sólidas para el crecimiento.

