21 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Irán se prepara para un ataque de Estados Unidos: reforzó su frontera y blindó bases nucleares

El régimen despliega su poderío naval y fortifica instalaciones estratégicas ante la inminencia de una ofensiva militar encabezada por Donald Trump. Teherán advirtió que responderá con misiles ante cualquier intento de invasión o bombardeo selectivo en su territorio.

Por
Crece la tensión entre Irán y Estados Unidos. Alí Jamenei y Donald Trump no ceden sus pretenciones. 

Crece la tensión entre Irán y Estados Unidos. Alí Jamenei y Donald Trump no ceden sus pretenciones. 

REUTERS / WANA (West Asia News Agency) / Carlos Barria

El Líder Supremo iraní, Ali Jameneí, ratificó que sus tropas se preparan para enfrentar al ejército de Estados Unidos, el "más poderoso del mundo", mientras la República Islámica utiliza maniobras en el estrecho de Ormuz como herramienta de disuasión frente al avance de los portaaviones estadounidenses en la región.

Arbel Yehoud pasó 482 días secuestrada por Hamás en Gaza.
Te puede interesar:

El desgarrador relato del cautiverio de la pareja israelí del argentino Ariel Cunio, rehenes en Gaza

Según informó El País, Donald Trump analiza ejecutar un ataque certero en un plazo máximo de 15 días para forzar un nuevo acuerdo nuclear con el país persa. El diario israelí Haaretz sumó detalles y aseguró que existe una coordinación de inteligencia total entre el Pentágono e Israel para iniciar las operaciones bélicas próximamente.

La estrategia de defensa iraní incluye la posibilidad de bloquear el tránsito de crudo en el estrecho de Ormuz, afectando la economía global. Esta medida representa un arma de doble filo, ya que también cortaría la principal vía de exportación de petróleo hacia el mercado de China, uno de los sostenes de la economía iraní.

Imágenes satelitales revelaron que Teherán construyó sarcófagos de hormigón y selló túneles en complejos militares para proteger su tecnología de los bombardeos aéreos. El Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional detectó estas obras de fortificación en las plantas de Isfahán y Parchin, en cercanías a la capital de Irán, durante las últimas semanas.

Bases nucleares en Irán
La foto satelital superior permite ver los túneles de entrada de las instalaciones nucleares de Isfahán antes de ser selladas con tierra, a fines de 2025. La imagen inferior muestra el midmo sitio luego de completar el sellado.

La foto satelital superior permite ver los túneles de entrada de las instalaciones nucleares de Isfahán antes de ser selladas con tierra, a fines de 2025. La imagen inferior muestra el midmo sitio luego de completar el sellado.

El gobierno iraní también incrementó la vigilancia interna con cientos de puntos de control en la capital para evitar estallidos sociales durante el conflicto. La relatora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Mai Sato, confirmó que las detenciones masivas y las condenas a muerte de manifestantes contra el régimen no cesaron, sino que siguen vigentes.

Cómo se defendería Irán antes los ataques de EEUU e Israel

El ejército de Irán implementó un sistema de combate descentralizado donde cada comando regional posee autonomía para operar sin órdenes directas de la capital. Esta estructura intentará garantizar la resistencia armada incluso si las comunicaciones centrales resultan destruidas por interferencias electrónicas o ataques directos a los líderes.

Esta organización dificultaría cualquier intento de cambio de régimen rápido mediante una intervención extranjera. La complejidad de las capas de poder en la República Islámica obligaría a Washington a sostener una campaña militar costosa y de largo tiempo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El USS Gerald Ford fue un emblema de la operación militar de Estados Unidos contra Venezuela.

Estados Unidos aumentó la presión sobre Irán: envió al portaaviones más poderoso de su flota

Una cancha de fútbol en medio de las ruinas.

Después de dos años, volvió a jugarse un torneo de fútbol en la Franja de Gaza

El Comando Sur de Estados Unidos confirmó que en el ataque fueron asesinadas tres personas.

EEUU volvió a atacar una embarcación cerca de las costas de Venezuela: hay tres muertos

Donald Trump subirá los aranceles a productos importados. 

Pese al fallo de la Corte de EEUU, Trump endurece su postura y subirá a 15% los aranceles globales

Nuevamente la NASA posterga la misión que llevará al hombre a la Luna. 

Misión a la luna: la NASA aplaza otra vez el despegue de Artemis II por problemas técnicos

Este nuevo descubrimiento brinda más información sobre la especie. 

Descubren una nueva especie de dinosaurio gigante que tenía una cresta de colores

Rating Cero

Griselda Siciliani se separó de Luciano Castro tras los rumores de infidelidad.

El llamativo mensaje de Griselda Siciliani en medio de la internación de Luciano Castro

La conductora tiene una disputa legal con su chofer de 30 años.

¿Peligra el festejo de Mirtha Legrand? Un escándalo inesperado podría empañar sus 99 años

En una charla íntima con Marley, la panelista recordó su apasionado romance con el Potro.
play

Marixa Balli recordó su gran amor con Rodrigo y contó por qué se separaron: "Era muy incómodo"

El músico transformó el sonido de la calle en un fenómeno mundial.
play

Falleció el músico Willie Colón, el trombón que le dio vida a la salsa urbana

La noticia se volvió tendencia y generó reacciones inmediatas, con comentarios que mezclaron humor, sorpresa y apoyo de sus seguidoras.

Un famoso cantante anunció su nueva pareja y las redes sociales explotaron: quién es

Este documental sobre un famoso reality de modelos de Estados Unidos está llamando la atención en Netflix
play

Este documental sobre un famoso reality de modelos de Estados Unidos está llamando la atención en Netflix: cuál es

últimas noticias

Griselda Siciliani se separó de Luciano Castro tras los rumores de infidelidad.

El llamativo mensaje de Griselda Siciliani en medio de la internación de Luciano Castro

Hace 18 minutos
Es importante cultivar creencias que nos eleven.

(PUBLICAR DOMINGO 22/2) Cinco claves para volver al eje y observar nuestros pensamientos

Hace 40 minutos
Enterate qué te depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 22 de febrero

Hace 1 hora
Crece la tensión entre Irán y Estados Unidos. Alí Jamenei y Donald Trump no ceden sus pretenciones. 

Irán se prepara para un ataque de Estados Unidos: reforzó su frontera y blindó bases nucleares

Hace 1 hora
El Comando Sur de Estados Unidos confirmó que en el ataque fueron asesinadas tres personas.

EEUU volvió a atacar una embarcación cerca de las costas de Venezuela: hay tres muertos

Hace 1 hora