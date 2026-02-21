Irán se prepara para un ataque de Estados Unidos: reforzó su frontera y blindó bases nucleares El régimen despliega su poderío naval y fortifica instalaciones estratégicas ante la inminencia de una ofensiva militar encabezada por Donald Trump. Teherán advirtió que responderá con misiles ante cualquier intento de invasión o bombardeo selectivo en su territorio. Por + Seguir en







Crece la tensión entre Irán y Estados Unidos. Alí Jamenei y Donald Trump no ceden sus pretenciones. REUTERS / WANA (West Asia News Agency) / Carlos Barria

El Líder Supremo iraní, Ali Jameneí, ratificó que sus tropas se preparan para enfrentar al ejército de Estados Unidos, el "más poderoso del mundo", mientras la República Islámica utiliza maniobras en el estrecho de Ormuz como herramienta de disuasión frente al avance de los portaaviones estadounidenses en la región.

Según informó El País, Donald Trump analiza ejecutar un ataque certero en un plazo máximo de 15 días para forzar un nuevo acuerdo nuclear con el país persa. El diario israelí Haaretz sumó detalles y aseguró que existe una coordinación de inteligencia total entre el Pentágono e Israel para iniciar las operaciones bélicas próximamente.

La estrategia de defensa iraní incluye la posibilidad de bloquear el tránsito de crudo en el estrecho de Ormuz, afectando la economía global. Esta medida representa un arma de doble filo, ya que también cortaría la principal vía de exportación de petróleo hacia el mercado de China, uno de los sostenes de la economía iraní.

Imágenes satelitales revelaron que Teherán construyó sarcófagos de hormigón y selló túneles en complejos militares para proteger su tecnología de los bombardeos aéreos. El Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional detectó estas obras de fortificación en las plantas de Isfahán y Parchin, en cercanías a la capital de Irán, durante las últimas semanas.

Bases nucleares en Irán La foto satelital superior permite ver los túneles de entrada de las instalaciones nucleares de Isfahán antes de ser selladas con tierra, a fines de 2025. La imagen inferior muestra el midmo sitio luego de completar el sellado. El País El gobierno iraní también incrementó la vigilancia interna con cientos de puntos de control en la capital para evitar estallidos sociales durante el conflicto. La relatora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Mai Sato, confirmó que las detenciones masivas y las condenas a muerte de manifestantes contra el régimen no cesaron, sino que siguen vigentes.