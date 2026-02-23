23 de febrero de 2026 Inicio
La Casa Blanca aseguró que EEUU brindó apoyo de inteligencia para el asesinato de "El Mencho"

Señalaron que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación era "un objetivo prioritario para los gobiernos por ser uno de los principales traficantes de fentanilo a nuestro país".

En 2025

En 2025, Trump había designado al Cártel Jalisco Nueva Generación como Organización Terrorista Extranjera,

La Casa Blanca aseguró este lunes que Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia para el asesinato del capo narco "El Mencho" en México. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, señaló que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación era "un objetivo prioritario para los gobiernos por ser uno de los principales traficantes de fentanilo a nuestro país".

Hasta el momento, la tormenta invernal en Estados Unidos dejó un saldo de 35 muertos
Toque de queda por una fuerte nevada en Nueva York: alertan por un "ciclón bomba" y se suspenden las clases

"El año pasado, el presidente Trump designó con razón al Cártel Jalisco Nueva Generación como Organización Terrorista Extranjera, porque eso es precisamente lo que es. En este operativo, tres miembros adicionales del cártel fueron asesinados, tres resultaron heridos y dos fueron arrestados", recordó Leavitt en X.

Luego puso énfasis en la política impulsada por el republicano desde su regreso a la presidencia: "Ha sido muy claro. Estados Unidos garantizará que los narcoterroristas que envían drogas letales a nuestra patria se vean obligados a enfrentar la ira de la justicia que merecen desde hace mucho tiempo".

Sobre el final, elogió y agradeció a los militares mexicanos "por su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación".

Los detalles del operativo para asesinar a "El Mencho" en Jalisco

Fuerzas especiales del Ejército, con apoyo de aeronaves de la Fuerza Aérea, se desplegaron en Tapalpa, a unos 130 kilómetros de Guadalajara, tras tareas de inteligencia que ubicaron al líder narco en la zona; según el parte oficial.

Se produjo un enfrentamiento armado entre el Ejército y el cártel que dejó un saldo de siete narcos muertos, entre ellos El Mencho, y tres militares heridos. También se incautaron vehículos blindados y armamento pesado, incluidos lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos, según detalló la Defensa mexicana.

Quién era El Mencho

Su nombre se volvió sinónimo de terror. De origen humilde y con un historial marcado por la violencia "El Mencho" ascendió hasta convertirse en el líder indiscutido del Cártel Jalisco Nueva Generación y lo llevó a disputar el poder contra los principales carteles del país. Utilizó violencia paramilitar para lograr sus cometidos, destacando el uso de tácticas inéditas en el narcotráfico mexicano, como el uso de tanques improvisados y drones armados contra rivales y fuerzas de seguridad.

El hombre más letal de México nació en Michoacán y trabajó en el campo antes de involucrarse en actividades ilícitas. Sus primeros pasos en el negocio del narcotráfico los dio al trasladarse a Estados Unidos, donde fue detenido por delitos relacionados con drogas y posteriormente deportado a México.

El Mencho, capo narco mexicano fue asesinado en M&eacute;xico.&nbsp;

El Mencho, capo narco mexicano fue asesinado en México.

Tras su regreso, se vinculó con el Cártel de Milenio y, después de varias disputas internas, fundó el CJNG, consolidándose como su máximo líder y obteniendo un ascenso en su historial criminal. Según informes de las autoridades mexicanas, se lo describía como un hombre reservado, que evitaba la exposición pública, pero con fama de ser extremadamente violento y estratégico.

