Rock en Baradero 2026: anunciaron la grilla del festival que se realizará en el Anfiteatro municipal

El Rock en Baradero 2026 anunció la grilla de los artistas que participarán de la fiesta musical en el Anfiteatro municipal, entre el 3 y el 4 de abril, en la Provincia de Buenos Aires.
La República del Rock presenta su edición número 11 con Babasónicos, Rata Blanca, Las Pelotas, La Vela Puerca, Catupecu Machu y El Mató a un Policía Motorizado, entre los artistas reconocidos y otros emergentes.
El Rock en Baradero 2026 anunció la grilla de los artistas que participarán de la fiesta musical en el Anfiteatro municipal, entre el 3 y el 4 de abril, en la Provincia de Buenos Aires.
El line-up de la edición número 11 está conformada por Babasónicos, Rata Blanca, Las Pelotas, El Kuelgue, La Vela Puerca, Catupecu Machu, El Mató a un Policía Motorizado, Guasones, Marilina Bertoldi y La Delio Valdez, entre artistas y bandas conocidas y otros emergentes.
Según destacaron en el sitio oficial del festival de la República del Rock, también se podrá ver a Peces Raros, Turf, El Plan de la Mariposa, Los Pericos, Kapanga, Eruca Sativa, El Zar, Gauchito Club, Los Espíritus, Los Pérez García, Camionero, Autos Robados, Los Tabaleros, Florian, Kill Flora, Terapia, Seda Carmín, Boyler y Juan Baro.
Primera noche (3 de abril): Las Pelotas, La Vela Puerca, La Delio Valdez, Guasones, El Plan De La Mariposa, Turf, Kapanga, Eruca Sativa, Los Espíritus, Dancing Mood, Los Perez Garcia, Boyler, Camionero, Autos Robados y Seda Carmin.
Segunda noche (4 de abril): Babasónicos, Rata Blanca, Catupecu Machu, Los Pericos, El Mato A Un Policia Motorizado, El Kuelgue, Peces Raros, Marilina Bertoldi, Los Tabaleros, Indios, Gauchito Club, El Zar. Kill Flora, Florian, Ilan Amores, Juan Baro y Terapia.
Esta cartelera variada garantiza que el público pueda disfrutar de una amplia gama de estilos, desde el rock clásico y el heavy metal hasta el reggae, el funk y las fusiones más actuales.
Las entradas para Rock en Baradero 2026 ya están a la venta, en el sitio web LivePass, con un precio promedio de 120.000 pesos, por una sola jornada, o de 200 mil pesos para ambas noches, el 3 y 4 de abril. Además, los clientes del Banco Provincia pueden comprarlas hasta en hasta 4 cuotas sin interés y con un 25% de descuento.
últimas noticias
Pampita enfrentó a Yanina Latorre y los rumores de infidelidad con "Cochito" López: "No pienso nada más que..."Hace 4 minutos
Crimen de Malena Maidana: detuvieron a tres profesionales de la salud por robar una prueba de la investigaciónHace 16 minutos
El Gobierno recibió al Grupo de los 6 con el foco puesto en la reforma laboral y el plan económicoHace 25 minutos
Gran Hermano: Andrea del Boca quebró en llanto en el primer día por extrañar a su familiaHace 39 minutos
Capturaron en Santa Fe a Jorge "Turu" Mendieta, el líder narco más buscado de la provinciaHace 40 minutos