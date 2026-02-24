Rock en Baradero 2026: anunciaron la grilla del festival que se realizará en el Anfiteatro municipal

La República del Rock presenta su edición número 11 con Babasónicos, Rata Blanca, Las Pelotas, La Vela Puerca, Catupecu Machu y El Mató a un Policía Motorizado, entre los artistas reconocidos y otros emergentes.

La nueva edición del festival de rock tiene una amplia grilla de artistas.

El Rock en Baradero 2026 anunció la grilla de los artistas que participarán de la fiesta musical en el Anfiteatro municipal, entre el 3 y el 4 de abril, en la Provincia de Buenos Aires.

El line-up de la edición número 11 está conformada por Babasónicos , Rata Blanca , Las Pelotas , El Kuelgue, La Vela Puerca, Catupecu Machu, El Mató a un Policía Motorizado, Guasones, Marilina Bertoldi y La Delio Valdez , entre artistas y bandas conocidas y otros emergentes.

Según destacaron en el sitio oficial del festival de la República del Rock, también se podrá ver a Peces Raros , Turf , El Plan de la Mariposa, Los Pericos , Kapanga , Eruca Sativa, El Zar, Gauchito Club, Los Espíritus, Los Pérez García, Camionero, Autos Robados, Los Tabaleros, Florian, Kill Flora, Terapia, Seda Carmín, Boyler y Juan Baro.

Primera noche (3 de abril) : Las Pelotas, La Vela Puerca, La Delio Valdez, Guasones, El Plan De La Mariposa, Turf, Kapanga, Eruca Sativa, Los Espíritus, Dancing Mood, Los Perez Garcia, Boyler, Camionero, Autos Robados y Seda Carmin.

Segunda noche (4 de abril): Babasónicos, Rata Blanca, Catupecu Machu, Los Pericos, El Mato A Un Policia Motorizado, El Kuelgue, Peces Raros, Marilina Bertoldi, Los Tabaleros, Indios, Gauchito Club, El Zar. Kill Flora, Florian, Ilan Amores, Juan Baro y Terapia.

Esta cartelera variada garantiza que el público pueda disfrutar de una amplia gama de estilos, desde el rock clásico y el heavy metal hasta el reggae, el funk y las fusiones más actuales.

Rock en Baradero 2026: las entradas ya están a la venta

Las entradas para Rock en Baradero 2026 ya están a la venta, en el sitio web LivePass, con un precio promedio de 120.000 pesos, por una sola jornada, o de 200 mil pesos para ambas noches, el 3 y 4 de abril. Además, los clientes del Banco Provincia pueden comprarlas hasta en hasta 4 cuotas sin interés y con un 25% de descuento.