24 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Donald Trump desafió a la Justicia y lanzó nuevos aranceles a las importaciones

La Corte Suprema de Estados Unidos había declarado ilegales los aranceles impuestos bajo poderes de emergencia. Trump aseguró que el fallo lo hace “más poderoso” y anunció que utilizará otros mecanismos legales internos para sostener su política comercial.

Por
Donald Trump avanza con tarifas a pesar del fallo de la Corte. 

Donald Trump avanza con tarifas a pesar del fallo de la Corte. 

Reuters

El presidente Donald Trump implementará a partir de este martes un arancel del 10% a las importaciones, una decisión tomada a pesar del fallo en contra de la Corte Suprema estadounidense para anular sus políticas arancelarias que respondían a poderes de emergencia. La nueva medida estará vigente en principio por 150 días, a menos que el Congreso decida extenderlo por más tiempo.

Nicolás Maduro fue detenido por Estados Unidos.
Te puede interesar:

Venezuela exigió ante la ONU la liberación de Nicolás Maduro: "Los derechos de nuestro pueblo fueron vulnerados"

El viernes pasado, el mandatario estadounidense aseguró que, tras el revés judicial a su política comercial, no daría marcha atrás y que sustituiría los aranceles vigentes por un impuesto general del 10% a las importaciones. Durante el fin de semana, incluso adelantó que esa tasa podría incrementarse hasta el 15%. Desde la Casa Blanca se explicó que la medida apunta a corregir “los profundos desequilibrios de la balanza de pagos”.

En ese sentido, el presidente de Estados Unidos ya había criticado a la Corte Suprema y la acusó de tener magistrados influenciados por intereses extranjeros. A su vez, declaró que el fallo lo deja “más poderoso” y aseguró que buscará alternativas legales para mantener su política arancelaria.

El mandatario utilizó sus redes sociales para marcar su postura: “Cualquier país que quiera ‘jugar’ con la ridícula decisión de la Corte Suprema, especialmente aquellos que han "estafado" a EEUU durante años, e incluso décadas, se enfrentará a un arancel mucho más alto, y peor, que el que aceptaron hace muy poco”, publicó Trump en sus redes sociales.

El fallo del máximo Tribunal declaró inválida gran parte de los aranceles que el presidente estadounidense había impuesto, al tiempo que restringió su capacidad de fijar o modificar tributos comerciales bajo el argumento de una “emergencia nacional”. Como reacción, Trump convirtió esa misma justificación en el eje de su estrategia diplomática y económica, tras décadas en las que los aranceles de EE.UU. se mantuvieron por debajo de los niveles de otras potencias desarrolladas.

Donald Trump

Preocupación a nivel global y nacional

La Casa Blanca decidió modificar el decreto presidencial 14.380, que desde enero imponía aranceles especiales a países exportadores de petróleo hacia Cuba bajo el argumento de proteger la seguridad nacional. Al mismo tiempo, persiste la incertidumbre sobre el destino de unos u$s170.000 millones ya recaudados por aranceles. Varias empresas y estados gobernados por demócratas anunciaron que acudirán a la justicia para reclamar compensaciones, aunque Trump advirtió que esos procesos podrían prolongarse durante años.

El presidente también amenazó con subir los aranceles a las importaciones de países que intenten beneficiarse del fallo judicial. Los nuevos gravámenes excluyen en gran medida a Canadá y México, amparados por el T-MEC, aunque productos como autos y acero podrían quedar alcanzados según lo habilitado por la Corte Suprema en una votación de 6 a 3.

En paralelo, Washington negocia desde 2025 acuerdos comerciales con Corea del Sur e India, y este año prevé revisar el tratado con Canadá y México. Trump, por su parte, volvió a cuestionar la apertura comercial iniciada en los años 80, alegando que socios como Japón, la Unión Europea y China no han ofrecido beneficios equivalentes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

El cuñado de "El Mencho" habría lavado dinero en Argentina y Uruguay con un minimarket e inversiones inmobiliarias

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump, tras la muerte de "El Mencho": "México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas"

Hasta el momento, la tormenta invernal en Estados Unidos dejó un saldo de 35 muertos

Toque de queda por una fuerte nevada en Nueva York: alertan por un "ciclón bomba" y se suspenden las clases

En 2025, Trump había designado al Cártel Jalisco Nueva Generación como Organización Terrorista Extranjera,

La Casa Blanca aseguró que EEUU brindó apoyo de inteligencia para el asesinato de "El Mencho"

El estallido en México tras el asesinato de El Mencho.

Cómo fue el operativo militar para asesinar al capo narco "El Mencho" y qué rol tuvo Estados Unidos

Jens-Frederik Nielsen, el primer ministro de Groenlandia.

Groenlandia rechazó el barco hospital que anunció Donald Trump: "No, gracias"

Rating Cero

A menos de 24 horas del comienzo del reality ya hay odiados y preferidos por el público de redes.

Gran Hermano: quiénes son los odiados y los intocables de la casa según las redes

Ana Rosenfeld y Wanda Nara.

Bombazo: revelan que la casa del padre de Mauro Icardi "está a nombre de Wanda Nar"

La actriz es una de las famosas que entró a la casa de GH.

Gran Hermano: cuáles fueron los pedidos exclusivos de Andrea del Boca para entrar a la casa

Jero y Tom parecen la pareja perfecta, hasta que algo sucede entre ellos. 300cartas, película de apertura de FIDiG Cine.
play

Se viene una nueva edición del festival FIDiG: cine sobre diversidad y género

Aseguran que se los vio juntos en una fiesta carita con carita. 

¿Nació el amor?: aseguran que Guillermo Francella está muy cerca de la viuda de Jorge Lanata

play

Quién es Danelik Star: así se presentaba en el casting de Gran Hermano en C5N

últimas noticias

Max Verstappen, triple campeón de la Fórmula 1.

Max Verstappen admitió que está cerca del retiro: "Quiero vivir mi vida, no quiero pasar 25 años conduciendo un coche"

Hace 5 minutos
Así robaba el reconocido mecánico en los negocios de su barrio.

Ola de robos: buscan al hermano del piloto de carreas Oscar Gini por las entraderas en Villa Urquiza

Hace 24 minutos
A menos de 24 horas del comienzo del reality ya hay odiados y preferidos por el público de redes.

Gran Hermano: quiénes son los odiados y los intocables de la casa según las redes

Hace 24 minutos
Está previsto que el ciclo lectivo bonaerense comience este lunes 2 de marzo.

Los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires anunciaron paro para el día del comienzo de clases

Hace 26 minutos
El 66% de los participantes del estudio utilizaba su dispositivo móvil en el baño.

Advierten que usar el celular en el baño puede tener consecuencias inesperadas para la salud

Hace 26 minutos