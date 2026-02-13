Estados Unidos aumentó la presión sobre Irán: envió al portaaviones más poderoso de su flota

Donald Trump ordenó el despliegue del buque militar Gerald Ford, un símbolo de la operación militar en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro. La decisión se tomó después de una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien pidió el apoyo de Washington.

Estados Unidos envió el portaaviones USS Gerald Ford , el más poderoso de su flota, a las costas de Irán. De esta manera, Washington volvió a aumentar las presiones contra la República Islámica mediante la misma estrategia que usó en Venezuela , ya que el buque militar fue un emblema de la operación que capturó a Nicolás Maduro .

Según la Casa Blanca, el USS Gerald Ford llegará a las aguas de Oriente en los próximos días, acompañado de otros buques de guerra pertenecientes a la Marina norteamericana. "Vamos a necesitarlo en caso de no llegar a un acuerdo (con Irán). Si llegamos a un acuerdo, acortaremos la misión y se marchará", aseguró este viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , durante una breve conferencia de prensa antes de subirse a un avión rumbo a la base militar de Fort Bragg, en Carolina del Norte, donde se homenajeó a los militares que participaron de la operación en Venezuela.

"Ya hay otros portaaviones allí", agregó Trump en referencia al USS Abraham Lincoln, enviado a las proximidades de las costas de Irán a mediados de enero. "Si nos llega a hacer falta, tendremos una fuerza grande, muy grande. Creo que las negociaciones tendrán éxito. Si no, será un mal día para Irán, un día pésimo" , amenazó el presidente estadounidense.

El USS Gerald Ford se encuentra movilizado desde el 24 de junio pasado , cuando zarpó de la base naval de Norfolk, en el estado de Virginia, para una misión en Europa. Pero, en medio de su navegación, el portaaviones recibió nuevas órdenes y se dirigió al mar Caribe para ser uno de los símbolos de la presión militar de Washington sobre Caracas que concluiría con el golpe al régimen chavista y la captura del entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

Después de que Irán registrara una ola de protestas de casi tres semanas con miles de personas muertas, Estados Unidos aprovechó la situación para apoyar las manifestaciones contra el régimen islamista . Además, volvió a presionar al gobierno teocrático para debilitarlo.

Entre sus principales demandas, Washington exige que Teherán entregue su uranio enriquecido, limite el alcance de sus misiles para que no puedan alcanzar a Israel y retire su apoyo a grupos radicales islamistas en la región.

Por su parte, la República Islámica se negó a incluir su programa de misiles balísticos en las negociaciones porque considera que es la única herramienta de disuasión contra Israel, después de que este país y Estados Unidos atacaron el año pasado las instalaciones nucleares iraníes durante doce días.

La decisión de Estados Unidos de enviar el USS Gerald Ford se dio pocos días después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, viajara de urgencia a Washington para pedirle a Trump que obligue a Irán a aceptar sus términos o lance un ataque definitivo. Finalmente, y después de dos horas de negociaciones el pasado miércoles, Trump finalmente decidió que seguirá buscando una vía diplomática para resolver el conflicto y que continuará las negociaciones con Teherán.

Donald Trump confirmó que viajará a Venezuela y levantó las sanciones petroleras

Donald Trump aseguró este viernes que visitará Venezuela para fortalecer la relación bilateral con la administración de Delcy Rodríguez, aunque evitó precisar la fecha exacta de su llegada. El anuncio ocurrió durante su traslado a la base militar de Fort Bragg, en Carolina del Norte, donde saludó a los soldados que capturaron a Nicolás Maduro.

"Voy a visitar Venezuela... aún no hemos decidido cuándo", fueron las palabras del presidente estadounidense, quien, además, resaltó el trabajo conjunto de ambas administraciones en materia de hidrocarburos tras la eliminación de las restricciones comerciales al crudo caribeño. En ese sentido, el republicano insistió en que las compañías petroleras de su país regresarán para extraer recursos y generar grandes beneficios económicos para la población local.

Según informó El País, el mandatario estadounidense calificó el vínculo con la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, como "excelente" y otorgó una puntuación ideal a la colaboración actual entre las dos naciones. "Mantenemos una muy buena relación; diría que es de 10", sostuvo Trump de manera contundente.

Ante las preguntas de la prensa, reconoció formalmente al gobierno de Rodríguez y confirmó que las negociaciones avanzan a través de canales diplomáticos directos. "Ya lo hemos hecho. Estamos tratando con ellos", respondió el líder norteamericano al ser consultado sobre la legitimidad de las autoridades venezolanas en ejercicio.

Esta postura ratifica el giro estratégico de Washington en la región tras la visita del secretario de Energía, Chris Wright, a Caracas. El plan de seguridad nacional de Trump busca implementar una versión actualizada de la Doctrina Monroe para desplazar la influencia de Pekín en el continente.

Bajo esta premisa, el presidente convocó a una cumbre con líderes latinoamericanos de ideología afín para el próximo 7 de marzo en Florida, con la intención de consolidar a Estados Unidos como la potencia dominante en el hemisferio antes de su viaje oficial a China en abril.

La estrategia de Washington se basa, prioritariamente, la estabilidad de Venezuela, pero también incluye el apoyo explícito a gobiernos aliados y la revisión de procesos electorales en diversos países de la zona, como lo hizo con Javier Milei. En paralelo, Trump recibió a figuras como Nayib Bukele y Gustavo Petro para alinear intereses de seguridad y comercio.