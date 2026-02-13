13 de febrero de 2026 Inicio
Estados Unidos aumentó la presión sobre Irán: envió al portaaviones más poderoso de su flota

Donald Trump ordenó el despliegue del buque militar Gerald Ford, un símbolo de la operación militar en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro. La decisión se tomó después de una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien pidió el apoyo de Washington.

El USS Gerald Ford fue un emblema de la operación militar de Estados Unidos contra Venezuela.

Estados Unidos envió el portaaviones USS Gerald Ford, el más poderoso de su flota, a las costas de Irán. De esta manera, Washington volvió a aumentar las presiones contra la República Islámica mediante la misma estrategia que usó en Venezuela, ya que el buque militar fue un emblema de la operación que capturó a Nicolás Maduro.

Donald Trump expresó que viajará a Venezuela. 
Donald Trump confirmó que viajará a Venezuela y levantó las sanciones petroleras

Según la Casa Blanca, el USS Gerald Ford llegará a las aguas de Oriente en los próximos días, acompañado de otros buques de guerra pertenecientes a la Marina norteamericana. "Vamos a necesitarlo en caso de no llegar a un acuerdo (con Irán). Si llegamos a un acuerdo, acortaremos la misión y se marchará", aseguró este viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una breve conferencia de prensa antes de subirse a un avión rumbo a la base militar de Fort Bragg, en Carolina del Norte, donde se homenajeó a los militares que participaron de la operación en Venezuela.

Fuerza Quds Irán

"Ya hay otros portaaviones allí", agregó Trump en referencia al USS Abraham Lincoln, enviado a las proximidades de las costas de Irán a mediados de enero. "Si nos llega a hacer falta, tendremos una fuerza grande, muy grande. Creo que las negociaciones tendrán éxito. Si no, será un mal día para Irán, un día pésimo", amenazó el presidente estadounidense.

Protestas Irán 2025 2026
La mayor ola de rechazo al régimen shiíta desde 2022.

Después de que Irán registrara una ola de protestas de casi tres semanas con miles de personas muertas, Estados Unidos aprovechó la situación para apoyar las manifestaciones contra el régimen islamista. Además, volvió a presionar al gobierno teocrático para debilitarlo.

Entre sus principales demandas, Washington exige que Teherán entregue su uranio enriquecido, limite el alcance de sus misiles para que no puedan alcanzar a Israel y retire su apoyo a grupos radicales islamistas en la región.

Trump y Netanyahu en Israel 13-10-25

Por su parte, la República Islámica se negó a incluir su programa de misiles balísticos en las negociaciones porque considera que es la única herramienta de disuasión contra Israel, después de que este país y Estados Unidos atacaron el año pasado las instalaciones nucleares iraníes durante doce días.

La decisión de Estados Unidos de enviar el USS Gerald Ford se dio pocos días después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, viajara de urgencia a Washington para pedirle a Trump que obligue a Irán a aceptar sus términos o lance un ataque definitivo. Finalmente, y después de dos horas de negociaciones el pasado miércoles, Trump finalmente decidió que seguirá buscando una vía diplomática para resolver el conflicto y que continuará las negociaciones con Teherán.



