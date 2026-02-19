Nueva amenaza de Donald Trump a Irán: "Si no llegamos a un acuerdo, sucederán cosas malas" El presidente de Estados Unidos advirtió que el diálogo por el programa nuclear iraní atraviesa un momento clave y sostuvo que, si fracasan las negociaciones, podría haber consecuencias. Por + Seguir en







La amenaza de Donald Trump a Irán: "Si no llegamos a un acuerdo, sucederán cosas malas" Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva amenaza directa a Irán en medio de las negociaciones por el programa nuclear del país persa. “Tenemos que llegar a un acuerdo significativo, de lo contrario, sucederán cosas malas”, afirmó al referirse al futuro de las conversaciones.

Trump aseguró que el enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, mantuvieron “buenas conversaciones” con representantes iraníes y destacó que el canal de diálogo continúa abierto. Sin embargo, reconoció que históricamente no ha sido sencillo alcanzar un entendimiento con Teherán y remarcó la necesidad de cerrar un pacto de fondo.

"Irán es un punto caliente en este momento, y se están reuniendo, y tienen una buena relación con los representantes de Irán. Y, como saben, se están manteniendo buenas conversaciones", expresó.

Las tensiones entre Washington y Teherán se habían incrementado a comienzos de enero, cuando Trump mencionó la posibilidad de una intervención militar en un contexto de protestas internas en Irán. Luego, el foco volvió a centrarse en los programas nuclear y de misiles.

El 6 de febrero se realizó en Mascate, capital de Omán, una primera ronda de contactos indirectos. Ambas partes calificaron el clima como positivo y acordaron continuar el diálogo, con una nueva reunión prevista en Ginebra, Suiza.