19 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Nueva amenaza de Donald Trump a Irán: "Si no llegamos a un acuerdo, sucederán cosas malas"

El presidente de Estados Unidos advirtió que el diálogo por el programa nuclear iraní atraviesa un momento clave y sostuvo que, si fracasan las negociaciones, podría haber consecuencias.

Por
La amenaza de Donald Trump a Irán: Si no llegamos a un acuerdo
La amenaza de Donald Trump a Irán: "Si no llegamos a un acuerdo, sucederán cosas malas"Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva amenaza directa a Irán en medio de las negociaciones por el programa nuclear del país persa. “Tenemos que llegar a un acuerdo significativo, de lo contrario, sucederán cosas malas”, afirmó al referirse al futuro de las conversaciones.

La foto oficial del Consejo de Paz. 
Te puede interesar:

Milei participó de la inauguración del Consejo de Paz impulsado por Trump

Trump aseguró que el enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, mantuvieron “buenas conversaciones” con representantes iraníes y destacó que el canal de diálogo continúa abierto. Sin embargo, reconoció que históricamente no ha sido sencillo alcanzar un entendimiento con Teherán y remarcó la necesidad de cerrar un pacto de fondo.

"Irán es un punto caliente en este momento, y se están reuniendo, y tienen una buena relación con los representantes de Irán. Y, como saben, se están manteniendo buenas conversaciones", expresó.

Las tensiones entre Washington y Teherán se habían incrementado a comienzos de enero, cuando Trump mencionó la posibilidad de una intervención militar en un contexto de protestas internas en Irán. Luego, el foco volvió a centrarse en los programas nuclear y de misiles.

El 6 de febrero se realizó en Mascate, capital de Omán, una primera ronda de contactos indirectos. Ambas partes calificaron el clima como positivo y acordaron continuar el diálogo, con una nueva reunión prevista en Ginebra, Suiza.

Desde Teherán, en paralelo, reiteraron que responderán ante cualquier “error estratégico” de Estados Unidos y consideraron “absolutamente inaceptable” un cese total del enriquecimiento de uranio, uno de los puntos más sensibles de la negociación.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei viajó otra vez a Estados Unidos en medio del paro de la CGT y el debate por la reforma laboral

Milei llegó a EEUU, en medio del paro de la CGT y el debate por la reforma laboral

Javier Milei visitará Estados Unidos por decimocuarta vez desde que es Presidente.

Milei viaja a Estados Unidos mientras el Congreso debate la reforma laboral

El Comando Sur de Estados Unidos se despliega por el mar Caribe y el océano Pacífico. 

Estados Unidos intensifica su ofensiva en el Caribe: hundió tres embarcaciones

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos para participar del Consejo de Paz de Donald Trump

Milei volverá a viajar a EEUU para participar del Consejo de Paz de Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump exigió el desarme "total e inmediato" de Hamás y anunció más de u$s5.000 millones para reconstruir Gaza

trump choca contra las urnas: siete derrotas electorales consecutivas que agitan el juicio politico

Trump choca contra las urnas: siete derrotas electorales consecutivas que agitan el juicio político

Rating Cero

Este Gran Hermano busca atraer con perfiles de figuras conocidas y nuevos mediáticos.

Revelaron cuánto cobrarán los participantes de Gran Hermano: Generación Dorada

¿Romance en puerta? El actor Pedro Pascal es fotografiado con un argentino. 

Una estrella de Marvel y Star Wars sorprende Hollywood con unas fotografías que confirman un nuevo romance

En las últimas horas trascendió que Moria Casán habría echado a Cinthia Fernández del programa

Moria Casán fulminó a Cinthia Fernández por ausentarse de su programa: "Con una bragueta..."

De Brito aseguró que la información le había llegado por intermedio de gente del Sanatorio Otamendi.

Ángel De Brito se disculpó públicamente con la familia del Indio Solari

La familia del Indio Solari desmintió que haya sufrido un ACV con un comunicado en su redes sociales

La familia del Indio Solari desmintió que haya sufrido un ACV con un comunicado en sus redes

El Indio tiene 77 años y sufre de Parkinson.

Desmintieron que el Indio Solari haya sufrido un ACV: el comunicado en redes

últimas noticias

Este Gran Hermano busca atraer con perfiles de figuras conocidas y nuevos mediáticos.

Revelaron cuánto cobrarán los participantes de Gran Hermano: Generación Dorada

Hace 11 minutos
Colapinto alcanzó el mejor tiempo para Alpine.

Crece la expectativa por Colapinto: terminó 6° y alcanzó el mejor tiempo para Alpine

Hace 24 minutos
La amenaza de Donald Trump a Irán: Si no llegamos a un acuerdo, sucederán cosas malas

Nueva amenaza de Trump a Irán: "Si no llegamos a un acuerdo, sucederán cosas malas"

Hace 32 minutos
La foto oficial del Consejo de Paz. 

Milei participó de la inauguración del Consejo de Paz impulsado por Trump

Hace 35 minutos
Turismo en Salta 2026. 

Vacaciones en Salta 2026: el "Balcón del cielo", el pueblo mágico que fascina a todo el que lo visita

Hace 45 minutos