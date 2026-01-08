Incendio en Chubut: se activó un foco en Villa Escondida y crece la preocupación

Hasta el momento, el fuego ya lleva más de 2.000 hectáreas consumidas y las condiciones climáticas para este jueves no son alentadoras. Las llamas también están consumiendo otros parajes de la localidad de El Hoyo y en Epuyén.

El Gobierno de Chubut ofrecen $50 millones de recompensa para dar con los responsables.

En el cuarto día de incendio en Chubut las noticias no son alentadoras para los ciudadanos de la localidad de El Hoyo y Epuyén , ya que los focos siguen activos, y que hasta el momento llevan más de 2.000 hectáreas consumidas por el fuego.

Cómo es el avión hidrante que Santiago del Estero envió para combatir los incendios en Chubut

Según se reportó en las primeras horas de este jueves, el incendio continúa activo y presente múltiples focos en la zona de la localidad de El Hoyo y se activó uno en el paraje de Villa Escondida en Rincón del Lobo , como así también “está complicada la zona de Puerto Patriado”, informó la corresponsal de C5N, Luciana Avilés en Mañanas Argentinas .

“La vecina localidad de Epuyén también está viviendo horas de tensión porque en cualquier momento se teme que avancen las llamas” , agregó la periodista. Por otro lado, debido a la poca visibilidad producto del humo, se estima que el trabajo del avión hidrante, enviado desde la provincia de Santiago del Estero, no pueda utilizarse.

Autoridades locales informaron que el personal del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) “construyó fajas cortafuegos y realizó protección de viviendas” . “En el día se reforzaron y consolidaron fajas cortafuegos, enfriamientos con equipos de agua y recorrido con observadores en terreno”, sostuvieron.

Por otra parte, el clima es desalentador ya que se prevén que el viento se incremente a media mañana y el comportamiento del fuego es variable avanzando sobre las montañas y como consecuencia, sigue en peligro las casas que están al pie pico.

A eso se le suma que las temperaturas son muy altas, el suelo está seco por las nulas precipitaciones. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para hoy una jornada con nubosidad variable y temperaturas que rondarán los 30°C en algunas localidades del Valle inferior del Río Chubut, como así también en Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia.

En la región cordillerana, la máxima se ubicará en los 28°C grados, mientras que en Esquel rondará 11°C y 28°C. El cielo estará algo nublado, acompañado de vientos del oeste a velocidades sostenidas de entre 13 y 22 km/h.

incendio chubut

Incendios en Chubut: millonaria recompensa para dar con los responsables

El Gobierno de Chubut ofrece una recompensa millonaria para dar con los responsables del incendio forestal que ya consumió más de 2.000 hectáreas y provocó más de 3.000 personas sean evacuadas.

El ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli y el fiscal Carlos Díaz Mayer, el gobernador Ignacio Torres brindó un informe actualizado sobre la situación en los sectores de la Comarca Andina y el Parque Nacional Los Alerces.

Al mismo tiempo, el mandatario provincial destacó el amplio despliegue de recursos humanos y materiales, ratificó que al menos dos de los incendios fueron provocados de manera intencional y anunció una recompensa de $50 millones para quienes aporten datos sobre los responsables de los focos.