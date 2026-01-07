El secretario de Estado, Marco Rubio, detalló la hoja de ruta en el país caribeño luego de la detención de Nicolás Maduro y marcó que la última etapa será la transición.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , detalló las etapas que se llevarán adelante en Venezuela , después de la intervención militar en ese país para detener al expresidente Nicolás Maduro , en el marco de la acusación contra el líder del régimen chavista por narcoterrorismo.

En una conferencia de prensa, Rubio remarcó que la primera etapa en Venezuela será la normalización: "Les vamos a describir el proceso que se va a llevar adelante, un proceso que tendrá tres etapas en Venezuela y ahora paso a describírselos: el primer paso será la estabilización del país. No queremos que descienda al caos y parte de esa estabilización, y entendemos que tenemos la mayor ventaja posible para hacerlos, es nuestra cuarentena (marítima)".

En tal sentido, se refirió a la entrega de petróleo de parte de Venezuela a Estados Unidos , anunciada por el presidente del país norteamericano, Donald Trump. "Hoy fueron incautados otros dos barcos. Estamos a punto de ejecutar un acuerdo para tomar todo el petróleo que está en Venezuela y no pueden mover por nuestro bloqueo y nuestras sanciones. Vamos a tomar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo", expresó.

"Vamos a venderlo a precio de mercado, con los descuentos que recibía Venezuela, y ese dinero será manejado de forma que nosotros controlemos su uso para que beneficie al pueblo venezolano , no a la corrupción ni al régimen. Así que nos sobran ventajas para movernos en el frente de la estabilización", agregó en esta línea.

En tanto, el secretario de Estado estadounidense mencionó a la oposición: "La segunda fase es la recuperación, que es asegurarnos que las empresas estadounidenses y occidentales al mercado petrolero venezolana de forma justa y al mismo tiempo comenzar con un proceso de reconciliación nacional para que los opositores sean amnistiados y liberados de prisión , que puedan volver al país y comiencen a reconstruir su sociedad".

Por último, Rubio señaló que la última etapa será la transición, luego de que Trump marcara en una conferencia de prensa en la Casa Blanca que su gestión administrará el país caribeño "hasta que se pueda hacer una transición segura".

Delcy Rodríguez aseguró que Estados Unidos no gobierna Venezuela

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, le respondió al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quien había lanzado una dura advertencia contra la dirigente del país caribeño, ya que marcó que "si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro", en referencia a la detención del exmandatario venezolano.

En un mensaje televisado, Rodríguez marcó distancia de Trump con el país caribeño, tras sus dichos luego del arresto de Maduro en un operativo de Estados Unidos. "El Gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie, no hay agente externo que gobierna Venezuela", expresó.

En tal sentido, sin mencionarlo, le contestó al republicano: "Venezuela ha demostrado al mundo de lo que estamos hechos, que hemos crecido en fortaleza y espiritualmente para afrontar los desafíos, las agresiones y las amenazas. En lo personal, quienes me amenacen, mi destino no lo decide sino Dios. Así que venezolanos sigamos trabajando para que este 2026 podamos decir al cierre, hemos cumplido como país en unión nacional".

También hizo alusión a "los mártires, a quienes ofrendaron su vida en la defensa de Venezuela frente a este criminal ataque" y aseveró que el operativo militar de Estados Unidos tuvo un "desenlace ilegal, violatorio, quebrantador de la legalidad internacional, como es el secuestro de nuestro presidente Nicolás Maduro y de la primera combatienta y primera dama Cilia Flores".