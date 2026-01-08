8 de enero de 2026 Inicio
Inminente arribo de una ciclogénesis: rigen alertas por tormentas y lluvias en Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes lluvias, actividad eléctrica y granizo para varias localidades de Argentina. Este fenómeno se extenderá por 72 horas, desde el jueves al sábado.

Se esperan tormentas abundantes durante 72 horas. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormenta para varias provincias de Argentina. Se espera que un proceso de ciclogénesis se inicie este jueves 8 de enero y se extienda durante 72 horas, ocasionado lluvias abundantes y de variada intensidad.

El frío trae una tregua a las temperaturas extremas por calor. 
Desde el SMN informaron que las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.

"El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos", detallaron desde el SMN. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Alerta por el arribo de una nueva ciclogénesis en Argentina

A su vez, desde Meteored comunicaron que se iniciará un nuevo proceso de ciclogénesis "a partir del jueves en las provincias del norte de Argentina, hasta consolidar un profundo centro de bajas presiones a nivel superficial".

Esta ciclogénesis durará 71 horas, entre jueves y sábado, con "con lluvias y tormentas generalizadas y de variada intensidad, afectando simultáneamente varias provincias".

"Gran parte del país recibirá precipitaciones en el resto de esta semana, pero se espera que el sector más comprometido sea el comprendido por Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, en donde podrían acumularse de 100 a 250 mm en menos de 48 horas", sentenciaron.

Alerta meteorológica por tormentas: las localidades afectadas

  • Entre Ríos: Diamante - La Paz - Nogoyá - Paraná - Villaguay
  • Santa Fe: Belgrano - Castellanos - Las Colonias - San Martín -Nueve de Julio - San Cristóbal - San Justo -Garay - La Capital - San Jerónimo -General Obligado - San Javier - Vera -
  • Córdoba: Juárez Celman - Zona baja de Río Cuarto -Ischilín - Río Seco - Sobremonte - Tulumba -Zona serrana de Cruz del Eje - Zona serrana de Minas - Zona serrana de Pocho - Zona serrana de San Alberto - Zona serrana de San Javier -Río Primero - Río Segundo - Tercero Arriba.
  • San Luis: Zona baja de Belgrano - Zona baja de Juan Martín de PueyrredónZona serrana de Ayacucho - Zona serrana de Belgrano - Zona serrana de Coronel Pringles - Zona serrana de Juan Martín de Pueyrredón - Zona serrana de Libertador General San Martín.
  • Mendoza: toda la provincia.
  • San Juan: 25 de Mayo - Angaco - Caucete - San Martín - Valle Fértil Precordillera de Calingasta - Precordillera de Pocito - Precordillera de Rivadavia - Precordillera de Sarmiento - Ullum - Zonda
  • La Rioja: Chamical - General Belgrano - General Ocampo -Arauco - Capital - Castro Barros - Sanagasta.
  • Catamarca: Ambato - Ancasti - Capayán - Capital - El Alto - Fray Mamerto Esquiú - La Paz - Paclín - Santa Rosa - Valle Viejo - Zona serrana de Pomán
  • Santiago del Estero: Aguirre - Avellaneda - Belgrano - General Taboada - Juan F. Ibarra - Mitre - Quebrachos - Rivadavia - Salavina - Sarmiento -Atamisqui - Banda - Capital - Choya - Loreto - Ojo de Agua - Robles - San Martín - Silípica -Figueroa - Oeste de Alberdi - Oeste de Copo - Oeste de Moreno - Pellegrini.
  • Tucumán: toda la provincia.
  • Salta: Valles de Cachi - Valles de Cafayate - Valles de Chicoana - Valles de La Caldera - Valles de La Poma - Valles de Molinos - Valles de Rosario de Lerma - Valles de San Carlos.
  • Jujuy: Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi
  • Corrientes: Bella Vista - Esquina - Goya - Lavalle.
Iglesias estará al frente de la sede diplomática en Bruselas.

