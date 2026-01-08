Crecen las protestas tras el asesinato de una mujer durante un operativo policial en Estados Unidos

Los habitantes de Minneapolis salieron a la calle para expresar su enojo contra el grupo de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, después de que un agente matara a Renee Nicole Macklin Good de un disparo en la cabeza.

Un agente de ICE (Inmigración y Control de Aduanas) mató a una mujer de un disparo en la cabeza, durante un operativo en Minneapolis , en el estado de Minnesota. A raíz de esto, miles de ciudadanos salieron a la calle para protestar por el asesinato y los reiterados abusos en el uso de la fuerza que realiza este grupo armado. Un día después las manifestaciones continúan.

En las últimas horas, las protestas continúan en Minneapolis y en todo el país, sin embargo, algunas de las autoridades optaron por reprimir de forma violenta a los ciudadanos, la CNN informó que los policías tiraron gas pimienta para poder dispersar a los manifestantes.

Por las protestas, las clases fueron canceladas: "Todos los programas, actividades, atletismo y clases de educación comunitaria patrocinados por las escuelas públicas, incluida la educación para adultos, serán cancelados" .

Según informaron las autoridades, en Minneapolis se desplegó un grupo de 2.000 agentes federales para perseguir a inmigrantes ilegales. En paralelo, tras el asesinato, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem , defendió al agente de ICE que le disparó a Renee Nicole Macklin Good y dijo que "ella había intentado atropellar al agente".

Donna Granger , madre de la víctima, confirmó que la mujer fallecida por, al menos, un disparo en la cabeza durante una redada contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) era Renee Nicole Good . La ciudadana estadounidense de 37 años perdió la vida cuando un agente federal abrió fuego contra su vehículo en un barrio residencial de Minneapolis .

Así como la madre, el entorno familiar de la víctima expresó un profundo dolor y desconcierto ante las versiones oficiales que la vinculan con actos violentos. “Era extremadamente compasiva. Ha cuidado de personas toda su vida. Era cariñosa, comprensiva y cariñosa. Era un ser humano increíble”, aseguró Granger en declaraciones que contrastan con la postura del Departamento de Seguridad Nacional.

Renee Nicole Good Daily Mail

Good era poeta y madre de tres hijos, y creció en Colorado Springs. Estuvo casada con el comediante Timothy Macklin, quien falleció en 2023. Desde entonces vivía en Minneapolis con su pareja, cuyo nombre no se ha revelado, pero a quien se pudo oír en los vídeos registrados de del trágico suceso. "Esa es mi esposa, no sé qué hacer", se escuchó gritar a la pareja de Good, testigo del asesinato, mientras lloraba.

Respecto al momento del ataque, Granger sostuvo que su hija probablemente se sintió acorralada por el despliegue de los agentes federales. “Qué estúpido”, sentenció la mujer sobre la secuencia que derivó en los tres disparos efectuados por el oficial contra el coche de Renee.

Para su familia, el miedo ante la presencia de hombres armados pudo ser el detonante de las maniobras del vehículo. “Probablemente, estaba aterrorizada”, afirmó su madre al rechazar la idea de que su hija formara parte de algún movimiento de resistencia política.