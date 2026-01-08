Picante cruce entre Simeone y Vinicius Jr en el clásico madrileño: "Te va a echar Florentino"

Diego Simeone y Vinícius Júnior fueron protagonistas de varios cruces durante el clásico entre Atlético de Madrid y Real Madrid, disputado en Yeda, Arabia Saudita, por la Supercopa Española, que terminó con victoria merengue por 2 a 1.
El DT del Atlético y el delantero del Real Madrid protagonizaron intercambios verbales durante el triunfo merengue 2-1 en Yeda. Simeone evitó profundizar en conferencia.
El primer episodio se dio en el primer tiempo, cuando el delantero brasileño avanzaba por la banda cercana al banco del Atlético. Simeone se le acercó y le lanzó una advertencia: “Te va a echar Florentino, acordate de lo que te digo”, en alusión al presidente del Real Madrid. Vinícius se dio vuelta, sonrió y no respondió de manera visible.
La tensión se reavivó en el complemento. Vinícius volvió a acercarse al banco rojiblanco para recriminarle algo al entrenador argentino. En ese momento, desde las tribunas comenzaron a escucharse insultos hacia el futbolista. Simeone reaccionó señalando las plateas y gritándole: “Vini, escuchá, escuchá”. La situación derivó en la intervención del DT del Real Madrid, Xabi Alonso, que le reclamó a su colega.
Al ser reemplazado, Vinícius se quejó ante los árbitros por los comentarios del entrenador del Atlético y lo señaló. El juez principal decidió amonestar a ambos. Según versiones de la prensa española, el conflicto no quedó del todo saldado.
En la conferencia de prensa posterior, Simeone fue consultado por los cruces y eligió bajar el tono. “No tengo nada para comentar. Pasa dentro del campo, desde que éramos chiquitos, queda ahí”, respondió. Ante la repregunta sobre si había mencionado a Florentino Pérez, el técnico fue tajante: “No me acuerdo, tengo memoria complicada”.