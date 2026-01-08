8 de enero de 2026 Inicio
Picante cruce entre Simeone y Vinicius Jr en el clásico madrileño: "Te va a echar Florentino"

El DT del Atlético y el delantero del Real Madrid protagonizaron intercambios verbales durante el triunfo merengue 2-1 en Yeda. Simeone evitó profundizar en conferencia.

Diego Simeone y Vinícius Júnior fueron protagonistas de varios cruces durante el clásico entre Atlético de Madrid y Real Madrid, disputado en Yeda, Arabia Saudita, por la Supercopa Española, que terminó con victoria merengue por 2 a 1.

El primer episodio se dio en el primer tiempo, cuando el delantero brasileño avanzaba por la banda cercana al banco del Atlético. Simeone se le acercó y le lanzó una advertencia: “Te va a echar Florentino, acordate de lo que te digo”, en alusión al presidente del Real Madrid. Vinícius se dio vuelta, sonrió y no respondió de manera visible.

La tensión se reavivó en el complemento. Vinícius volvió a acercarse al banco rojiblanco para recriminarle algo al entrenador argentino. En ese momento, desde las tribunas comenzaron a escucharse insultos hacia el futbolista. Simeone reaccionó señalando las plateas y gritándole: “Vini, escuchá, escuchá”. La situación derivó en la intervención del DT del Real Madrid, Xabi Alonso, que le reclamó a su colega.

Al ser reemplazado, Vinícius se quejó ante los árbitros por los comentarios del entrenador del Atlético y lo señaló. El juez principal decidió amonestar a ambos. Según versiones de la prensa española, el conflicto no quedó del todo saldado.

En la conferencia de prensa posterior, Simeone fue consultado por los cruces y eligió bajar el tono. “No tengo nada para comentar. Pasa dentro del campo, desde que éramos chiquitos, queda ahí”, respondió. Ante la repregunta sobre si había mencionado a Florentino Pérez, el técnico fue tajante: “No me acuerdo, tengo memoria complicada”.

