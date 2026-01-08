La mujer, que es danesa pero reside en España, se encuentra señalada por los rumores de infidelidad del actor tras la filtración de unos chats que tuvieron en Europa.

El actor Luciano Castro quedó envuelto en una polémica ya que fue acusado de haberle sido infiel a su pareja, la actriz Griselda Siciliani , con una mujer danesa llamada Sarah Borrell , luego de que se filtraran unos chats que mantuvieron.

Borrell tiene 28 años y es de nacionalidad danesa, aunque se encuentra en Madrid desde agosto de 2025. En su cuenta de Instagram marca que es bailarina, actriz y profesora de danés y español , mientras que también publicó varias fotos y videos de sus trabajos.

"Días de rodaje, baile, actuación, amigos, familia y más" , expresó en una de sus publicaciones, en la que se la observa en un set de rodaje. "El baile siempre me hace crecer, y aún más cuando estoy rodeada de gente inspiradora" , señaló en otro posteo.

En el programa de televisión Puro Show, revelaron que el actor habría tenido un acercamiento con la actriz cuando viajó solo a España para presentar la obra Sansón de las Islas en el Festival de la Hispanidad, en agosto de 2025.

En ese contexto, la mujer se refirió a sus contactos con Castro. " Soy danesa, vine a Madrid a finales de agosto. Luciano fue un día al lugar donde trabajaba de camarera, regresó una semana después y me acordé de él, le dije 'regresaste'. Hablamos un poquito, ha cambiado unas palabras para hacerse más español. Yo noto cuando un hombre quiere algo más”, expresó en diálogo con Puro Show.

Él la había invitado a ver la obra, pero reveló que nunca fue. En otra charla por WhatsApp la invitó a fumar marihuana, pero tampoco accedió y lo que sí habría ocurrido fue un beso en la calle, en los encuentros casuales que solían tener, pero hasta el momento nunca le dijo que era argentino. “Me enteré por una amiga argentina quién era y ahí me di cuenta de su novia”, concluyó la bailarina, que decidió cortar la conversación ya que el actor seguía insistiendo en volver a encontrarse.

Luego del encuentro intercambiaron teléfonos y el vínculo continuó por mensajes, con un tono insistente y romántico, pero todo cambió cuando se acercaba la llegada de Siciliani al Viejo Continente. Según contó la periodista Fernanda Iglesias, el exintérprete de Lalola, entre otras series, le habría dicho a la joven que debía viajar a otra ciudad para grabar una serie para Netflix, cortando así el posible reencuentro.

Griselda Siciliani confirmó la infidelidad de Luciano Castro, pero explicó sus acuerdos de pareja

La protagonista de Envidiosa, Griselda Siciliani, confirmó la infidelidad del actor Luciano Castro con Sarah Borrell, una mujer danesa que conoció en Madrid, reconoció que "la situación es dolorosa" y reveló que la "condición" que le puso para estar juntos es "no mentir".

"Yo estaba viendo el video con todas las réplicas de Messi diciendo eso y de golpe me aparece la noticia: 'Se filtra audio de Luciano Castro'. Y yo le pregunto a él, empezamos a leer y le digo: '¿Es cierto?'. Él me dice que sí, a lo que le respondo: 'No, boludo, esto va a ser un quilombo'", relató Siciliani este jueves en La Mañana con Moria por El Trece.

La artista enfatizó que le "duele profundamente", que la exposición pública no le "resbala" y que estar "expuesta" la pone "nerviosa". "No me interesa lo que digan de mí, trato de contestar, pero por supuesto hubiese preferido evitar conocer la intimidad de Luciano", definió.

La bailarina elogió el "nivel de meme" del audio filtrado que Castro le envió a Borrell cuando estaba en España y reconoció que si fuera periodista de espectáculos y le llegara ese audio le quemarían las manos. "Yo preferiría no haberlo escuchado en mi vida. Ahora no puedo parar de repetirle a Luciano: 'Buen día, guapa'", detalló.