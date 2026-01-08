Horóscopo de hoy, viernes 9 de enero de 2026

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este viernes 9 de enero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

¿Cómo impacta Mercurio en Capricornio en la comunicación de todos los signos?

(21 de marzo al 20 de abril)

Inclinación a vivir nuevas experiencias amorosas. Muy buena fortuna en los juegos de azar. Cabeza muy lúcida y con buenas ideas laborales. Camine una hora diaria, aliviará sus calambres.

(21 de abril al 21 de mayo)

Si no tiene pareja la podrá encontrar en la fiesta de un amigo. Embárquese en una nueva inversión, será un éxito. Reflexione antes de proponer otro contrato a su empresa. Empieza a sentirse más fuerte y vital.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

En el terreno sentimental, evite volver a cometer los errores del pasado. Su economía no corre peligro. Tiene energía suficiente para desempeñar su trabajo. Nada mejor que la compañía para acabar con esa tristeza.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Buscará un acercamiento y las relaciones familiares mejorarán. Si quiere ahorrar, guarde una cantidad fija cada mes. En el trabajo, todo lo que inicie hoy será un éxito. Si aparece algún dolorcillo, será pasajero.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

No se enrede en amores avasalladores, le complicarán la vida. Invitar está bien, pero con control. Los proyectos profesionales culminarán con éxito. Un buen masaje aliviará las molestias corporales.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Hoy agradecerá el apoyo de su entorno familiar. No sea tan materialista, el dinero no lo es todo. No cometa errores absurdos en el trabajo. Necesita más horas de descanso.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Aumenta la necesidad de estar más tiempo con los suyos. Los problemas financieros se resuelven de forma imprevista. Tensión laboral, manténgase alerta. Sufrirá leves dolores de cabeza, tal vez por el estrés.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Esa relación que en un principio parecía confusa, le satisfará. Dentro de poco surgirá un viaje que se puede permitir. Interesante novedad en el mundo profesional. Podría sufrir algún mareo, cuide su tensión.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Su pareja trata de limitar su libertad de acción. Estudie su activo y pasivo y saque conclusiones. Los pedidos de trabajo irán en aumento. Los problemas de salud experimentan una ligera mejoría.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

El cariño a los demás nunca sobra. Jornada favorable para iniciativas de inversión en bolsa. En lo profesional, recibirá halagos interesados. El estrés se manifestará en forma de jaquecas.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

No aceptará de buen grado las críticas de sus seres queridos. Va a tener muchos gastos pero su economía no sufrirá. Es un buen momento para cambiar de trabajo. Su organismo está funcionando perfectamente.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

No haga siempre lo que le gusta, piense en su pareja. En el aspecto económico, sin problemas. Los retos laborales le estimulan, eso gusta a sus jefes. Tirones debidos a un exceso de ejercicio.