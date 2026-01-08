Escrachan en redes a un senador de Uruguay que miraba fotos de Zaira Nara en plena sesión Sebastián da Silva, referente del Partido Nacional, quedó envuelto en una fuerte polémica tras ser captado por las cámaras mientras utilizaba sus redes sociales durante una sesión parlamentaria. + Seguir en







Sebastián da Silva / Zaira Nara

El senador uruguayo Sebastián da Silva, referente del Partido Nacional, quedó envuelto en una fuerte polémica este jueves tras ser captado por las cámaras mientras utilizaba sus redes sociales durante una sesión de la Cámara alta. La imagen, que se viralizó rápidamente, muestra al legislador scrolleando fotos de la modelo argentina Zaira Nara.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el episodio generó una ola de críticas en redes sociales bajo el cuestionamiento al desempeño de los funcionarios públicos. Sin embargo, Da Silva lejos de disculparse, utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para confrontar a quienes lo señalaron por su conducta en el recinto.

senador uruguayo Da Silva, quien es productor agropecuario y licenciado en relaciones internacionales, minimizó el hecho y vinculó los cuestionamientos con una supuesta persecución política de sus opositores.

"Me cancelan por ver cómo Zaira fue a una fiesta. La izquierda en modo desespero", disparó el senador desde su cuenta oficial en X.

El posteo del legislador alcanzó rápidamente miles de visualizaciones y generó opiniones divididas. Mientras algunos usuarios lo tildaron de "pajero caro", otros consideraron que utilizar una foto de un momento puntual de distracción era una crítica desmedida.

Este no es el primer cruce mediático de Da Silva, un político conocido por su perfil alto y sus declaraciones frontales en defensa del sector agropecuario.