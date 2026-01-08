IR A
IR A

Escrachan en redes a un senador de Uruguay que miraba fotos de Zaira Nara en plena sesión

Sebastián da Silva, referente del Partido Nacional, quedó envuelto en una fuerte polémica tras ser captado por las cámaras mientras utilizaba sus redes sociales durante una sesión parlamentaria.

Sebastián da Silva / Zaira Nara

Sebastián da Silva / Zaira Nara

El senador uruguayo Sebastián da Silva, referente del Partido Nacional, quedó envuelto en una fuerte polémica este jueves tras ser captado por las cámaras mientras utilizaba sus redes sociales durante una sesión de la Cámara alta. La imagen, que se viralizó rápidamente, muestra al legislador scrolleando fotos de la modelo argentina Zaira Nara.

Se filtraron imágenes de Zaira Nara con un empresario que ya fue señalado como su nueva pareja
Te puede interesar:

Como es la misteriosa cotidianeidad que tiene el posible novio de Zaira Nara

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el episodio generó una ola de críticas en redes sociales bajo el cuestionamiento al desempeño de los funcionarios públicos. Sin embargo, Da Silva lejos de disculparse, utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para confrontar a quienes lo señalaron por su conducta en el recinto.

senador uruguayo

Da Silva, quien es productor agropecuario y licenciado en relaciones internacionales, minimizó el hecho y vinculó los cuestionamientos con una supuesta persecución política de sus opositores.

"Me cancelan por ver cómo Zaira fue a una fiesta. La izquierda en modo desespero", disparó el senador desde su cuenta oficial en X.

El posteo del legislador alcanzó rápidamente miles de visualizaciones y generó opiniones divididas. Mientras algunos usuarios lo tildaron de "pajero caro", otros consideraron que utilizar una foto de un momento puntual de distracción era una crítica desmedida.

Este no es el primer cruce mediático de Da Silva, un político conocido por su perfil alto y sus declaraciones frontales en defensa del sector agropecuario.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Zaira Nara está en Punta del Este con Robert Strom. 

A los besos: Zaira Nara y el multimillonario Robert Strom confirmaron su romance en Punta del Este

Buena noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

Buenas noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

Se conoció el tráiler de Te van a matar, la primera película de los hermanos Muschietti
play

Se conoció el tráiler de "Te van a matar", la primera película de los hermanos Muschietti

play

C5N en la frontera militarizada de Venezuela: festejos, rechazos e incertidumbre por el futuro

christian petersen sigue internado en unidad coronaria y permanece estable

Christian Petersen sigue internado en unidad coronaria y permanece estable

últimas noticias

play

Video: así fue el choque de la pareja de Iñaki Gutiérrez mientras manejaba alcoholizada

Hace 8 minutos
Las cifras de diciembre y principios de enero funcionan como un boca de urna que permite adelantar el balance final de marzo.

Mar del Plata: pronostican una temporada muy floja para los teatros

Hace 16 minutos
Sebastián da Silva / Zaira Nara

Escrachan en redes a un senador de Uruguay que miraba fotos de Zaira Nara en plena sesión

Hace 23 minutos
Delcy Rodríguez y Gustavo Petro se encontrarán en la Casa de Nariño, la sede gubernamental de Colombia, ubicada en Bogotá.

El gobierno de Colombia anunció que Gustavo Petro y Delcy Rodríguez se reunirán en Bogotá

Hace 27 minutos
El hecho se produjo mientras un hombre tomaba café en un bar de Palermo.

Palermo: así quedó el bar luego de la caída de un vidrio sobre la cabeza de un hombre

Hace 38 minutos