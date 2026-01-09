Estados Unidos: este fin de semana se intensificarán las protestas contra la policía migratoria de Donald Trump

Las principales manifestaciones sucederán en Nueva York, Chicago y Minneapolis. En esta última ciudad es donde agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas asesinaron a una ciudadana norteamericana de 37 años el miércoles.

Después de que esta semana un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos asesinara de un disparo a una Renee Nicole Good , una ciudadana norteamericana de 37 años, la tensión en este país no hizo otra cosa que aumentar tras dos días ininterrumpidos de protestas en Minneapolis , la ciudad de Minnesota en la que sucedió el crimen. Además, se esperan varias manifestaciones en diferentes estados para este fin de semana.

El malestar de la ciudadanía contra la policía migratoria se encuentra en aumento hace meses, cuando el presidente Donald Trump intensificó su campaña contra los extranjeros. En varias oportunidades, los agentes del ICE protagonizaron diferentes tipos de abusos en el uso de la fuerza , lo que a su vez generó repetidas protestas en distintos puntos de Estados Unidos.

El pasado jueves, a menos de 24 horas del asesinato en Minneapolis, los policías migratorios dispararon en circunstancias similares contra dos personas en la ciudad de Portland , en el estado de Oregon. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que agentes de la Patrulla Fronteriza abrieron fuego en medio de una "parada vehicular rutinaria" luego de que el conductor intentara atropellarlos. Este es el mismo argumento que las autoridades utilizaron en el caso de Good y en más de una docena de otras oportunidades en el último año.

El DHS describió a estas personas que finalmente fueron detenidas como inmigrantes indocumentados y miembros de la banda del crimen organizado Tren de Aragua , aunque no aportaron pruebas ni su identidad.

Ante estos dos hechos de violencia cometidos por la policía migratoria y el malestar acumulado en los últimos meses, este fin de semana habrá varias protestas en las ciudades más importantes de Estados Unidos, como Nueva York y Chicago. Sin embargo, la atención estará puesta en Minneapolis , ya que allí no solo que ya van tres días consecutivos de protestas. Además, se enviaron más de dos mil agentes federales para contenter la movilización, aunque esto solo aumenta la tensión y la posibilidad de enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.

Durante las protestas del jueves se registraron diferentes hechos de violencia. Agentes federales usaron gases lacrimógenos y balas de pimienta contra un grupo de manifestantes que se habían concentrado en la puerta de las oficinas del ICE en Minneapolis. Durante la noche, cientos de personas tomaron la intersección de las calles en las que fue asesinada Good.

Growing crowds of protesters in Minneapolis against the American government after regime forces shot a civilian woman dead pic.twitter.com/KiEDQp1AiY — Orikron (@orikron) January 8, 2026

El gobernador estatal, el demócrata Tim Walz, anunció el jueves que había activado la Guardia Nacional “por precaución”, en caso de que sea “necesario para ayudar a mantener la paz, garantizar la seguridad pública y permitir manifestaciones pacíficas”.

“La protesta pacífica es un derecho sagrado estadounidense protegido por la Primera Enmienda. Obstruir, impedir o atacar a las fuerzas del orden federales es un delito federal. También lo es dañar la propiedad federal. Si cruza esa línea roja, será arrestado y procesado. No ponga a prueba nuestra determinación”, aseguró Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mató a una mujer durante un operativo en Minneapolis, en medio de protestas contra las redadas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump. Según el organismo, el hecho ocurrió cuando la mujer habría intentado embestir con su vehículo a los agentes.

De acuerdo con la versión oficial difundida en redes sociales, el efectivo de ICE efectuó “disparos defensivos” al considerar en riesgo su vida, la de sus compañeros y la seguridad pública. El DHS sostuvo que la mujer “utilizó su vehículo como arma” y encuadró el episodio como un acto de “terrorismo doméstico”. Sin embargo, en las imágenes solo se ve que la mujer intenta huir con su auto cuando intentan detenerle y un efectivo, sin riesgos de ser atropellado, le dispara.

#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/5fewq9ncsM — C5N (@C5N) January 7, 2026



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/5fewq9ncsM — C5N (@C5N) January 7, 2026

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, confirmó que la mujer murió por el disparo y que los agentes heridos se recuperarían sin complicaciones. En la misma línea, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que las fuerzas federales actuaron en defensa propia y advirtió que los operativos migratorios están expuestos a ataques “de forma cotidiana”.

El episodio se produjo en un contexto de fuerte despliegue federal en Minnesota, donde el DHS reportó más de 1.000 detenciones de migrantes en los últimos días, entre ellos ciudadanos de Ecuador, México y El Salvador. Solo el lunes se registraron más de 150 arrestos, la mayor operación del año.

Frente a esta situación, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, reclamó que el ICE se retire de la ciudad. “Su presencia está causando caos. Exigimos que abandonen Minneapolis de inmediato”, afirmó, y reiteró el respaldo de la administración local a las comunidades inmigrantes y refugiadas.