9 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Donald Trump sobre Groenlandia: "Me gustaría acordar con Dinamarca por las buenas"

El presidente estadounidense insistió sobre sus intenciones de tomar el control de Groenlandia. Aseguró que si su país no interviene sobre la isla, lo harán otras potencias y "no queremos tener a China o Rusia de vecinos", afirmó.

Por
Donald Trump ante periodistas y empresarios petroleros.

Donald Trump ante periodistas y empresarios petroleros.

Redes Sociales
Renee Nicole Good fue filmada por una agente del ICE antes de ser asesinada.
Te puede interesar:

Nuevo video del momento en el que un oficial de ICE mató a una mujer en Minneapolis

"No queremos tener a Rusia o China de vecinos", siguió y sentó las bases para un posible avance sobre la isla, con las mayores reservas de agua dulce del mundo. "Me encantaría llegar a un acuerdo, pero no se puede por las buenas, habrá que hacerlo de otra manera", reforzó su planteo.

"Por cierto, me encanta Dinamarca, han sido fantásticos conmigo", intentó mostrar humanidad. Sin embargo, redobló la apuesta discursiva y puso en duda la soberanía dinamarquesa sobre Groenlandia. "Ellos llegaron allá hace 500 años, eso nos los convierte en dueños del territorio", arremetió.

donald trump

El mandatario justificó la posibilidad de replicar un ataque similar al realizado a Venezuela. "Si ustedes analizan más allá de Groenlandia en este momento, había destructores y submarinos rusos y chinos por doquier. No queremos que Rusia o China ocupen Groenlandia y es lo que haría si nosotros nos estamos allí", argumentó.

En la misma línea, habló de la relación con los mandatarios de las potencias con las que, según sus dichos, hay discordia. "Me llevo muy bien con el presidente ruso y con el presidente chino, visitaré China en abril. Pero no los quiero en Groenlandia. No va a ocurrir", explicó y trajo a escena a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). "La OTAN tiene que entenderlo. Yo apoyo a la OTAN, yo la salvé. De no ser por mí no existiría", cerró el tema con presión directa al organismo.

Petro aseguró que Trump le dijo que "estaba pensando en hacer cosas malas en Colombia"

El presidente colombiano, Gustavo Petro, contó que en la charla telefónica que tuvo con su par de Estados Unidos, Donald Trump, le confirmó que “estaba pensando en hacer cosas malas en Colombia”. Además, contó que tuvo miedo de ser capturado al igual que Nicolás Maduro en Venezuela.

En conversación con el mandatario norteamericano, explicó que pudo exponer su opinión, “él solo había recibido informaciones de la oposición vía el Estado de Florida ‘donde se encuentra el ala republicana más radical’”.

gustavo petro llamada trump
El presidente colombiano Gustavo Petro llamó a su par estadounidense Donald Trump para frenar la escalada de tensiones entre ambos jefes de Estado.

El presidente colombiano Gustavo Petro llamó a su par estadounidense Donald Trump para frenar la escalada de tensiones entre ambos jefes de Estado.

En una entrevista con el medio gráfico El País, Petro ratificó lo que el propio funcionario estadounidense había expresado públicamente. “Trump me dijo en la llamada que estaba pensando en hacer cosas malas en Colombia. El mensaje era que estaban preparando algo ya, planificándolo, una operación militar”, detalló desde Bogotá.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Protesta contra el ICE, en Minneapolis, el 8 de enero.

Estados Unidos: este fin de semana se intensificarán las protestas contra la policía migratoria de Donald Trump

Donald Trump comunicó la noticia en Truth Social.

Estados Unidos incautó un petrolero venezolano que partió sin aprobación

en plena escalada en altamar, eeuu capturo otro buque petrolero en el caribe

En plena escalada en altamar, EEUU capturó otro buque petrolero en el Caribe

Petro habló sobre Trump.

Petro aseguró que Trump le dijo que "estaba pensando en hacer cosas malas en Colombia"

Trump aseguró que los cárteles controlan México.

Trump confirmó que EEUU iniciará ataques terrestres contra cárteles de México

Por el momento liberaron a cinco presos políticos. 

Liberan presos políticos en Venezuela: quiénes son

Rating Cero

Netflix recuperó un clásico con Reese Witherspoon que rápidamente llegó a lo más visto.
play

Netflix recuperó un clásico con Reese Witherspoon que rápidamente llegó a lo más visto: qué película es

Pablo Duggan. 

Pablo Duggan renueva las mañanas de Radio 10 con el estreno de "Todo es posible"

Ambos cruzaron publicaciones y sus seguidores dejaron sus comentarios.

Romance 2026: quién es la nueva pareja de Nico González, el jugador de la Selección Argentina

Lejos de ser solo un relato histórico, Oppenheimer combina drama, thriller político y juicio moral, explorando el peso de las decisiones individuales en el destino de la humanidad.
play

Fue ganadora de un Oscar, está basada en una historia real y dejó sin palabras a todo el público: cual es la película que llegó a Netflix

El eje emocional del relato surge cuando Alejandro se ve obligado a proteger a Isabel en lugar de cumplir la orden de eliminarla.
play

Esta película a pura acción y con una cruda realidad llegó a Netflix y es ideal para el fin de semana: cuál es

La armonía entre ellos se quiebra dos años atrás tras un episodio ocurrido en Croacia, hecho que los lleva a un prolongado silencio.
play

Gente que conocemos en vacaciones es la nueva película de Netflix con una historia romántica que atrapa a todos: cuál es la historia

últimas noticias

La ONG iraní Human Right contabilizó 51 muertos por la represión en las protestas en Irán.

Crisis en Irán: ya son casi 60 los muertos en la nueva ola de protestas contra el Ayatollah

Hace 26 minutos
Renee Nicole Good fue filmada por una agente del ICE antes de ser asesinada.

Nuevo video del momento en el que un oficial de ICE mató a una mujer en Minneapolis

Hace 30 minutos
La CGT se prepara para debatir la reforma laboral. 

Cómo se prepara la CGT para hacerle frente a la reforma laboral

Hace 54 minutos
play
Si Estados Unidos necesita mi apoyo, lo va a tener, aseguró el presidente Javier Milei.

Milei: "América Latina despertó de la pesadilla del socialismo del siglo XXI"

Hace 1 hora
play

Eugenia Rolón, la militante libertaria, no podrá sacar el registro de conducir en la provincia de Buenos Aires

Hace 1 hora