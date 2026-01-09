Donald Trump sobre Groenlandia: "Me gustaría acordar con Dinamarca por las buenas" El presidente estadounidense insistió sobre sus intenciones de tomar el control de Groenlandia. Aseguró que si su país no interviene sobre la isla, lo harán otras potencias y "no queremos tener a China o Rusia de vecinos", afirmó. Por + Seguir en







Donald Trump ante periodistas y empresarios petroleros. Redes Sociales

El presidente estadounidense, Donald Trump, respondió a periodistas y empresarios petroleros en una conferencia de prensa. Fiel a su controversial estilo, disparó declaraciones que ponen en vilo la relación con Dinamarca y la Unión Europea. "Les guste o no, vamos a hacer algo con Groenlandia", lanzó ante una pregunta de los presentes.

"No queremos tener a Rusia o China de vecinos", siguió y sentó las bases para un posible avance sobre la isla, con las mayores reservas de agua dulce del mundo. "Me encantaría llegar a un acuerdo, pero no se puede por las buenas, habrá que hacerlo de otra manera", reforzó su planteo.

"Por cierto, me encanta Dinamarca, han sido fantásticos conmigo", intentó mostrar humanidad. Sin embargo, redobló la apuesta discursiva y puso en duda la soberanía dinamarquesa sobre Groenlandia. "Ellos llegaron allá hace 500 años, eso nos los convierte en dueños del territorio", arremetió.

donald trump El mandatario justificó la posibilidad de replicar un ataque similar al realizado a Venezuela. "Si ustedes analizan más allá de Groenlandia en este momento, había destructores y submarinos rusos y chinos por doquier. No queremos que Rusia o China ocupen Groenlandia y es lo que haría si nosotros nos estamos allí", argumentó.

En la misma línea, habló de la relación con los mandatarios de las potencias con las que, según sus dichos, hay discordia. "Me llevo muy bien con el presidente ruso y con el presidente chino, visitaré China en abril. Pero no los quiero en Groenlandia. No va a ocurrir", explicó y trajo a escena a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). "La OTAN tiene que entenderlo. Yo apoyo a la OTAN, yo la salvé. De no ser por mí no existiría", cerró el tema con presión directa al organismo.