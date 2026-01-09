Donald Trump sobre Groenlandia: "Me gustaría acordar con Dinamarca por las buenas"
El presidente estadounidense insistió sobre sus intenciones de tomar el control de Groenlandia. Aseguró que si su país no interviene sobre la isla, lo harán otras potencias y "no queremos tener a China o Rusia de vecinos", afirmó.
"No queremos tener a Rusia o China de vecinos", siguió y sentó las bases para un posible avance sobre la isla, con las mayores reservas de agua dulce del mundo. "Me encantaría llegar a un acuerdo, pero no se puede por las buenas, habrá que hacerlo de otra manera", reforzó su planteo.
"Por cierto, me encanta Dinamarca, han sido fantásticos conmigo", intentó mostrar humanidad. Sin embargo, redobló la apuesta discursiva y puso en duda la soberanía dinamarquesa sobre Groenlandia. "Ellos llegaron allá hace 500 años, eso nos los convierte en dueños del territorio", arremetió.
El mandatario justificó la posibilidad de replicar un ataque similar al realizado a Venezuela. "Si ustedes analizan más allá de Groenlandia en este momento, había destructores y submarinos rusos y chinos por doquier. No queremos que Rusia o China ocupen Groenlandia y es lo que haría si nosotros nos estamos allí", argumentó.
En la misma línea, habló de la relación con los mandatarios de las potencias con las que, según sus dichos, hay discordia. "Me llevo muy bien con el presidente ruso y con el presidente chino, visitaré China en abril. Pero no los quiero en Groenlandia. No va a ocurrir", explicó y trajo a escena a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). "La OTAN tiene que entenderlo. Yo apoyo a la OTAN, yo la salvé. De no ser por mí no existiría", cerró el tema con presión directa al organismo.
Petro aseguró que Trump le dijo que "estaba pensando en hacer cosas malas en Colombia"
El presidente colombiano, Gustavo Petro, contó que en la charla telefónica que tuvo con su par de Estados Unidos, Donald Trump, le confirmó que “estaba pensando en hacer cosas malas en Colombia”. Además, contó que tuvo miedo de ser capturado al igual que Nicolás Maduro en Venezuela.
En conversación con el mandatario norteamericano, explicó que pudo exponer su opinión, “él solo había recibido informaciones de la oposición vía el Estado de Florida ‘donde se encuentra el ala republicana más radical’”.
En una entrevista con el medio gráfico El País, Petro ratificó lo que el propio funcionario estadounidense había expresado públicamente. “Trump me dijo en la llamada que estaba pensando en hacer cosas malas en Colombia. El mensaje era que estaban preparando algo ya, planificándolo, una operación militar”, detalló desde Bogotá.