En plena escalada en altamar, Estados Unidos capturó otro buque petrolero en el Caribe

Es el tercero en lo que va de la semana. El Comando Sur enmarcó la operación dentro de las actividades para "restaurar la seguridad en el hemisferio occidental".

Estados Unidos capturó otro buque petrolero en el Caribe.

En plena escalada en altamar, Estados Unidos capturó otro buque petrolero en el Caribe, el tercero en lo que va de la semana. Se trata del buque cisterna Olina, abordado en una acción coordinada entre infantes de marina y personal de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear y el Departamento de Seguridad Nacional,

Petro aseguró que Trump le dijo que "estaba pensando en hacer cosas malas en Colombia"

"Una vez más, nuestras fuerzas interinstitucionales conjuntas enviaron un mensaje claro esta mañana: 'No hay refugio para los criminales'", informó oficialmente.

"La Operación Southern Spear del Departamento de Guerra se mantiene firme en su misión de defender nuestra patria poniendo fin a las actividades ilícitas y restaurando la seguridad en el hemisferio occidental", concluyó.

Hace solo unos días, en un episodio que acrecentó la tensión mundial, EEUU interceptó e incautó un buque petrolero ruso en el Atlántico Norte, tras dos semanas de persecución y luego de que Moscú enviara un submarino para custodiar la nave.

El petrolero, que históricamente transportaba crudo venezolano, viajaba desde Irán a Venezuela y regresó al Atlántico tras intentar evadir un bloqueo estadounidense dirigido a los petroleros afectados por sanciones que operan cerca de aguas venezolanas.

En las últimas semanas, el barco habría cambiado de nombre y bandera, pasando de llamarse Bella 1 a Marinera, y cambiando la bandera de Guyana por la de Rusia.

Posteriormente, el gobierno de Donald Trump informó que había capturado un segundo buque petrolero en el Caribe.

Trump aseguró que los cárteles controlan México.

Trump confirmó que EEUU iniciará ataques terrestres contra cárteles de México

play

Trump reconoció que no cree en el derecho internacional y que el único límite es su "propia moral"

play

Se conocieron los primeros presos políticos liberados en Venezuela

Delcy Rodríguez y Gustavo Petro se encontrarán en la Casa de Nariño, la sede gubernamental de Colombia, ubicada en Bogotá.

El gobierno de Colombia anunció que Gustavo Petro y Delcy Rodríguez se reunirán en Bogotá

James David Vance, vicepresidente de Estados Unidos.

EEUU advirtió que Trump "llegará tan lejos como sea necesario" para apoderarse de Groenlandia

Quiénes son y de qué se los acusa a los argentinos presos en Venezuela

Quiénes son y de qué se los acusa a los argentinos presos en Venezuela

Ahora estoy haciendo mis correspondientes sesiones de quimioterapia con una posible operación de hígado”, reveló

Teto Medina reveló que tiene cáncer de colon: "Estoy bien y haciéndole caso a los médicos"

El conductor posó al aire libre para exhibir el nuevo estilo.

La impresionante transformación del Chino Leunis: cambio de look para iniciar el 2026 con todo

Es momento de crear un nuevo mundo, más justo, horizontal, y donde la música siga teniendo valor, aseguró Café Tacuba mediante un comunicado.

Café Tacvba retiró toda su música de Spotify y apuntó contra la plataforma por invertir en la industria de la guerra

El argentino denunció que fue secuestrado en Punta Cana. 

Tomás Holder denunció que lo secuestraron junto a su pareja y le robaron todo su dinero en Punta Cana

Fats Fernández, leyenda del jazz argentino, murió a los 88 años.

Murió Fats Fernández, leyenda del jazz argentino, maestro de la trompeta y orgulloso hijo de La Boca

Flor Vigna.

Flor Vigna se burló de Luciano Castro por su infidelidad: "Oye, guapa, que la vara nunca esté baja"

Mauricio Nievas es arquero de Deportivo Madryn

Susto en un club del Ascenso: un jugador sufrió un paro cardíaco y fue internado

Hace 6 minutos
El papa León XIV habló sobre Venezuela. 

Papa León XIV pidió por "soluciones políticas pacíficas" frente al conflicto en Venezuela

Hace 11 minutos
El dólar viene de cuatro ruedas al alza.

El dólar cierra la semana debajo de los $1.500

Hace 34 minutos
Luis Caputo jnuto al secretario del Tesoro de EEUU, Scott bessent.

La Argentina devolvió los fondos que había recibido por el swap con el Tesoro de EEUU

Hace 45 minutos
Estas compras ﻿se incluyen dentro del beneficio de comercios de cercanía.

Ya no es los sábados: como cambió el descuento en carnicerías de Cuenta DNI para enero 2026

Hace 1 hora