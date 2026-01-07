Quién era la mujer asesinada un agente de inmigración en Estados Unidos durante una protesta

Renee Nicole Good, de 37 años, perdió la vida tras recibir disparos de un oficial del ICE, en Minneapolis, durante un operativo vinculado a las políticas migratorias de Donald Trump.

Donna Granger , madre de la víctima, confirmó que la mujer fallecida por, al menos, un disparo en la cabeza durante una redada contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) era Renee Nicole Good . La ciudadana estadounidense de 37 años perdió la vida cuando un agente federal abrió fuego contra su vehículo en un barrio residencial de Minneapolis .

Según el testimonio de su progenitora, Good no participaba de ninguna protesta y era una persona dedicada enteramente al cuidado de los demás. El incidente ocurrió bajo el despliegue masivo de fuerzas de seguridad ordenado por la administración de Donald Trump.

Así como la madre, el entorno familiar de la víctima expresó un profundo dolor y desconcierto ante las versiones oficiales que la vinculan con actos violentos. “ Era extremadamente compasiva. Ha cuidado de personas toda su vida. Era cariñosa, comprensiva y cariñosa. Era un ser humano increíble ”, aseguró Granger en declaraciones que contrastan con la postura del Departamento de Seguridad Nacional .

Good era poeta y madre de tres hijos , y creció en Colorado Springs. Estuvo casada con el comediante Timothy Macklin, quien falleció en 2023. Desde entonces vivía en Minneapolis con su pareja , cuyo nombre no se ha revelado, pero a quien se pudo oír en los vídeos registrados de del trágico suceso. " Esa es mi esposa, no sé qué hacer ", se escuchó gritar a la pareja de Good, testigo del asesinato, mientras lloraba.

Respecto al momento del ataque, Granger sostuvo que su hija probablemente se sintió acorralada por el despliegue de los agentes federales. “Qué estúpido”, sentenció la mujer sobre la secuencia que derivó en los tres disparos efectuados por el oficial contra el coche de Renee.

Para su familia, el miedo ante la presencia de hombres armados pudo ser el detonante de las maniobras del vehículo. “Probablemente, estaba aterrorizada”, afirmó su madre al rechazar la idea de que su hija formara parte de algún movimiento de resistencia política.

"Violenta alborotadora": el duro calificativo del Gobierno tras el crimen

La versión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) busca encuadrar el asesinato como un acto de defensa propia frente a una agresión. “Una de estas violentas alborotadoras armó su vehículo e intentó atropellar a nuestros agentes del orden con la intención de matarlos, un acto de terrorismo doméstico”, publicó Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS.

A pesar de estas acusaciones, los líderes locales como el alcalde Jacob Frey, quien en rueda de prensa echó al ICE de su distrito, y el gobernador Tim Walz, respaldaron la versión de la familia y cuestionaron la veracidad de los informes federales. Las autoridades de Minnesota exigen una investigación independiente para determinar por qué un control migratorio terminó con la ejecución de una ciudadana estadounidense.