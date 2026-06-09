Tras las amenazas de Donald Trump, Estados Unidos atacó Irán y tensiona las negociaciones

El presidente norteamericano advirtió que la ofensiva es "muy contundente". La medida, que se tomó en represalia al derribo de un helicóptero, podría complicar el diálogo entre ambos países para ponerle fin a la guerra.

Estados Unidos lanzó ataques militares contra Irán en represalia por el helicóptero abatido por Teherán en el estrecho de Ormuz, después de que el presidente del país norteamericano, Donald Trump, advirtiera que la ofensiva debía ser respondida. La arremetida volvió a tensionar las negociaciones entre ambas naciones para ponerle fin a la guerra.

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En diálogo con ABC News, Trump confirmó este martes el nuevo ataque contra Irán y advirtió sobre la magnitud de la ofensiva. "Derribaron un helicóptero y estamos respondiendo en este mismo momento. Creo que la respuesta debe ser muy fuerte, muy contundente, y esta lo es", remarcó.

Por su parte, la agencia iraní Fars consignó que el ataque se produjo en la isla de Qeshm y agregó que hubo explosiones en el sector oriental de Hormozgan. En tanto, una fuente militar de Teherán afirmó que no hubo operaciones militares en el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas.

El helicóptero derribado era un modelo de combate Apache del Ejército de Estados Unidos y se estrelló en el mar durante la madrugada, mientras realizaba tareas de vigilancia en las inmediaciones del estrecho de Ormuz.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) precisó que el accidente se produjo alrededor de las 3:30 frente a la costa de Omán, cuando la aeronave participaba de una patrulla de rutina. Según el reporte militar, el operativo de rescate concluyó en aproximadamente dos horas y los ocupantes permanecían estables.

El helicóptero accidentado formaba parte del despliegue militar estadounidense en la región, donde los Apache cumplen un rol clave en las operaciones destinadas a controlar el tránsito marítimo y reforzar las acciones de presión sobre Irán. Estas aeronaves también han sido empleadas por aliados de Washington, como Emiratos Árabes Unidos, para interceptar drones durante las recientes escaladas militares.

Las negociaciones de Irán con Israel y Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó un avance en las negociaciones entre Israel e Irán en el marco de la guerra en Medio Oriente y remarcó que esos países "buscan un alto el fuego inmediato". Sin embargo, advirtió que "la ignorancia o la estupidez podrían obstaculizarlas".

En Truth Social, Trump se refirió al desarrollo de las conversaciones entre Israel e Irán, aunque lanzó una advertencia hacia los gobiernos: "Tanto Israel como Irán buscan un alto el fuego inmediato. Las negociaciones finales sobre la paz están en marcha, aunque la ignorancia o la estupidez podrían obstaculizarlas. El bloqueo se mantendrá vigente hasta que se alcance un acuerdo definitivo. Es importante que todo avance con rapidez".

La publicación del republicano se produjo después de que afirmara en Fox News que "el reciente ataque con misiles desde Irán hacia Israel dificulta las conversaciones en curso" y se dirigiera hacia las administraciones de Teherán: "Ya han disparado sus misiles, es suficiente. Vuelvan a la mesa y cierren un trato".