9 de junio de 2026 Inicio
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Donald Trump advirtió que Estados Unidos tomará represalias por el helicóptero abatido en Ormuz

El presidente norteamericano aclaró que los dos pilotos alcanzados por el ataque están "sanos y salvos", pero sentenció: "Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque".

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Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que tomará represalias por el helicóptero abatido por Irán en el estrecho de Ormuz y precisó que los dos pilotos alcanzados por el ataque están "sanos y salvos".

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"No obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque", sentenció el mandatario norteamericano en Truth Social este martes sin brindar más detalles sobre las posibles respuestas contra la república islámica.

El helicóptero derribado era un modelo de combate Apache del Ejército de Estados Unidos y se estrelló en el mar durante la madrugada, mientras realizaba tareas de vigilancia en las inmediaciones del estrecho de Ormuz.

Donald Trump respuesta por helicóptero derribado en Ormuz
La respuesta de Donald Trump traducida por Google Translate.

La respuesta de Donald Trump traducida por Google Translate.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) precisó que el accidente se produjo alrededor de las 3.30 frente a la costa de Omán, cuando la aeronave participaba de una patrulla de rutina. Según el reporte militar, el operativo de rescate concluyó en aproximadamente dos horas y los ocupantes permanecían estables.

El helicóptero accidentado formaba parte del despliegue militar estadounidense en la región, donde los Apache cumplen un rol clave en las operaciones destinadas a controlar el tránsito marítimo y reforzar las acciones de presión sobre Irán. Estas aeronaves también han sido empleadas por aliados de Washington, como Emiratos Árabes Unidos, para interceptar drones durante las recientes escaladas militares.

Las negociaciones de Irán con Israel y Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó un avance en las negociaciones entre Israel e Irán en el marco de la guerra en Medio Oriente y remarcó que esos países "buscan un alto el fuego inmediato". Sin embargo, advirtió que "la ignorancia o la estupidez podrían obstaculizarlas".

En Truth Social, Trump se refirió al desarrollo de las conversaciones entre Israel e Irán, aunque lanzó una advertencia hacia los gobiernos: "Tanto Israel como Irán buscan un alto el fuego inmediato. Las negociaciones finales sobre la paz están en marcha, aunque la ignorancia o la estupidez podrían obstaculizarlas. El bloqueo se mantendrá vigente hasta que se alcance un acuerdo definitivo. Es importante que todo avance con rapidez".

Donald Trump
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

La publicación del republicano se produjo después de que afirmara en Fox News que "el reciente ataque con misiles desde Irán hacia Israel dificulta las conversaciones en curso" y se dirigiera hacia las administraciones de Teherán: "Ya han disparado sus misiles, es suficiente. Vuelvan a la mesa y cierren un trato".

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