23 de julio de 2026 Inicio
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Duro fallo contra Guillermo Tofoni: no podrá utilizar documentación obtenida en EEUU en las causas penales en Argentina

La Justicia de Georgia le ordenó además que, en un plazo de 14 días, notifique a todas las personas y entidades que recibieron el material para que sea sea devuelto o destruido.

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Malas noticias desde EEUU para el agente FIFA Guillermo Tofoni.

Malas noticias desde EEUU para el agente FIFA Guillermo Tofoni.

Malas noticias desde Estados Unidos para el agente FIFA Guillermo Tofoni en medio de su disputa contra la Asociación de Fútbol Argentino (AFA): el juez del Distrito de Georgia, Clay D..Land le prohibió utilizar en las causas penales iniciadas en la Argentina documentación bancaria obtenida en territorio estadounidense y, además, le ordenó que, en un plazo de 14 días, notifique a todas las personas y entidades que recibieron el material para que sea devuelto o destruido.

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El magistrado aclaró que esa documentación debía ser utilizada solo para una demanda civil y no para una penal y mucho menos para difundirla entre periodistas y medios.

Se debe a que Tofoni accedió a esa documentación a partir de un procedimiento iniciado bajo el amparo del artículo 1782 del Código de los Estados Unidos, norma que permite obtener pruebas para utilizarlas en litigios extranjeros.

En otro tramo del escrito de cuatro páginas, Land le advirtió a Tofoni que parte de ese material fue distribuido a periodistas y presentado ante otros tribunales argentinos, incluso a pesar de que existía una orden de protección que limitaba expresamente el uso de esa documentación.

La denuncia de Tofoni contra el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, involucra acusaciones por una supuesta defraudación en los contratos comerciales de la Selección Argentina.

En ese sentido, el fallo del juez de Georgia es en respuesta a la nueva solicitud de Tofoni, que había pedido autorización para utilizar los documentos de Tourprodenter en cuatro procedimientos penales argentinos que él mismo inició mediante la presentación de denuncias penales.

Según el magistrado, “a pesar de la declaración expresa del Tribunal de que Tofoni debía presentar una nueva solicitud conforme a la sección 1782 si deseaba utilizar los materiales de Tourprodenter para un fin no autorizado previamente, Tofoni no presentó dicha solicitud. En su lugar, presentó una moción de autorización argumentando que se cumplirían los cuatro requisitos legales si presentara una nueva solicitud bajo la sección 1782 y que los cuatro factores discrecionales favorecerían la concesión de una nueva solicitud de este tipo”.

El Tribunal de Georgia también cuestiona el uso en medios de comunicación. ya que existía una orden de protección que limitaba expresamente el uso de esa documentación.

En ese sentido, establece tres órdenes que Tofoni debe cumplir en el plazo de 14 días:

  • Notificar por escrito a cada persona o entidad a quien se hayan divulgado los Materiales de Tourprodenter que dichos materiales están sujetos a la Orden de Protección y solicitar su devolución o destrucción.
  • “Adoptar medidas razonables para recuperar o asegurar la devolución o destrucción de dichos materiales por parte de personas no autorizadas para recibirlos en virtud de la Orden de Protección".
  • “Presentar ante el Tribunal una certificación revisada que describa las medidas adoptadas para cumplir con el Párrafo 9 de la Orden de Protección”.

En conclusión, para el tribunal no está demostrado que Tofoni hubiera obtenido legalmente los registros bancarios de Tourprodenter con el fin de iniciar acciones penales y tampoco está acreditarso que la legislación argentina permitiera a Tofoni exigir la presentación de los registros bancarios privados de una empresa para iniciar acciones penales contra personas vinculadas a dicha compañía.

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