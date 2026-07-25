El arribo de la firma estadounidense fue destacado por autoridades y especialistas del sector. La apuesta por los autos eléctricos suma una nueva alternativa para los consumidores de la región.

La marca de Elon Musk comenzó a vender oficialmente sus vehículos eléctricos en el país vecino con dos ejemplares disponibles cuyos precios sorprendieron al mercado y creció el interés de compradores de la región. La automotriz estadounidense comenzó oficialmente a marcar un nuevo paso de la compañía en América Latina. ¿Cuánto cuesta un Tesla en Uruguay y qué modelos se pueden conseguir?

El desembarco de la empresa fundada por Elon Musk fue presentado como un avance para la movilidad eléctrica del territorio uruguayo, que en los últimos años impulsó políticas vinculadas a la transición energética. En esta primera etapa, la firma comercializa dos de sus unidades más reconocidas: el Tesla Model 3 y el Tesla Model Y , que combinan tecnología, autonomía eléctrica y sistemas avanzados de asistencia a la conducción.

La llegada de Tesla generó expectativa entre los consumidores uruguayos y también despertó interés entre compradores argentinos que analizan la posibilidad de adquirir un vehículo eléctrico en el país vecino.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el precio de lanzamiento de los modelos, que resultó competitivo en comparación con otros mercados y con algunos vehículos eléctricos disponibles en Uruguay. El Tesla Model 3 se ofrece desde US$ 32.990 , mientras que el Tesla Model Y tiene un precio inicial de US$ 36.490 .

El Model 3 es un sedán eléctrico orientado al uso urbano y de carretera , mientras que el Model Y es un SUV compacto que ofrece mayor espacio interior y una posición de manejo más elevada . Tras conocerse los valores, el interés por los vehículos fue inmediato. Según información difundida por medios uruguayos, en las primeras horas posteriores al anuncio se registraron numerosas reservas de unidades por parte de compradores interesados.

El el sedán eléctrico de la marca es uno de los vehículos más vendidos de la compañía a nivel internacional. Se caracteriza por su diseño minimalista, una pantalla central que concentra gran parte de las funciones del automóvil y una amplia integración tecnológica. El modelo ofrece una conducción silenciosa, bajo costo de mantenimiento frente a los autos tradicionales y sistemas de asistencia que ayudan a mejorar la seguridad durante los trayectos. Su llegada a la nación oriental amplía la oferta de vehículos eléctricos disponibles para los consumidores que buscan reducir el consumo de combustibles tradicionales.

El segundo modelo disponible es el utilitario deportivo eléctrico, un SUV pensado para quienes necesitan más espacio y versatilidad. Cuenta con mayor capacidad interior que el Model 3 y está orientado a familias o usuarios que buscan combinar tecnología con comodidad para viajes largos. Al igual que otros vehículos de la marca, incorpora actualizaciones de software a distancia, funciones digitales y un ecosistema tecnológico propio.

El desembarco de Tesla fue vinculado al crecimiento de la movilidad eléctrica en el país sudamericano, que en los últimos años avanzó en políticas relacionadas con energías renovables y transporte sustentable. Durante la presentación oficial, autoridades uruguayas destacaron que la llegada de la compañía representa un reconocimiento al desarrollo energético del país y podría abrir nuevas oportunidades vinculadas a infraestructura, servicios y tecnología. Uno de los puntos que se analiza es el crecimiento de la red de carga para acompañar la incorporación de más vehículos eléctricos en las calles.