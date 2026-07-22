22 de julio de 2026 Inicio
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Caso Epstein: encontraron muerto a un hombre acusado de reclutar víctimas para el pederasta

Daniel Siad, señalado en varias causas por violación tras la desclasificación de archivos del caso Epstein, fue hallado sin vida en las afueras de París. Las circunstancias del hecho aún no fueron esclarecidas.

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Daniel Siad de 69 años era el reclutador de Epstein y residía en Francia.

Daniel Siad de 69 años era el reclutador de Epstein y residía en Francia.

La policía de París encontró muerto a Daniel Siad, acusado de captar víctimas sexuales para Jeffrey Epstein. El hombre estaba bajo investigación por múltiples denuncias de violación desde la desclasificación de los archivos del caso del pederasta estadounidense. Su cuerpo fue encontrado en las afueras de la capital francesa, aunque las circunstancias de la muerte aún no fueron esclarecidas por las autoridades.

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De acuerdo a los medios locales, el "cazatelentos", tal como era conocido en el mundo Epstein, habría fallecido de un paro cardíaco el lunes 20 de julio, aunque aún se desconocen los detalles de su fallecimiento. Su cuerpo fue encontrado en el suelo de la cocina por una mujer de 28 años con quien compartía la vivienda, dándose a conocer a los medios recién este miércoles.

Quién era Daniel Siad, el acusado de reclutar víctimas para Epstein

El argelino nacionalizado sueco, residía en la localidad de Colombes (al noroeste de París, en el departamento de los Altos del Sena), y era objeto de investigación tras la desclasificación de los archivos del caso Epstein a principios de este año. El hombre de 69 años quedó en la mira ya que su nombre aparece en miles de ocasiones. Si bien Siad negaba las acusaciones y se presentaba como "un padre de familia", los investigadores sospechan que era el reclutador de modelos alrededor del mundo para luego ofrecérselas al pederasta.

A su vez, la investigación se respalda en que el empresario multimillonario acusado de tráfico sexual de menores y conspiración para cometer tráfico sexual, tenía en París uno de sus centros más importantes de su red de explotación sexual y era propietario de un lujoso piso en el número 22 de la exclusiva avenida Foch de la capital francesa.

En el diálogo, del cual se desconoce quién fue el entrevistador, el periodista le preguntó a Epstein si se consideraba un "depredador sexual de clase tres", a lo que respondió "nivel 1, soy el más bajo". Luego, el cronista le consultó si se definía como "un criminal", por lo que el pederasta asintió y expresó "sí".

En este marco, el cronista le consultó si su dinero "es sucio", por lo que contestó "no lo es". También interrogó sobre el motivo por el cual consideraba que no lo era y Epstein respondió "porque me lo gané".

"Pero te lo ganaste asesorando a las peores personas del mundo, ¿verdad? Que hacen cosas terribles solo para ganar más dinero", advirtió el periodista. No obstante, el magnate replicó: "La ética siempre es un tema complejo".

Epstein había sido condenado en 2008 por prostitución de menores de edad. A partir de su suicidio en una cárcel de Nueva York en 2019, se conocieron los nombres de políticos, empresarios y celebridades, que estarían implicados en una red internacional de tráfico sexual de menores. Se presentaron nuevos cargos en su contra, en los que se le acusó de haber liderado una red de tráfico de menores.

La organización operaba reclutaba adolescentes de contextos marginales para un supuesto trabajo como "masajistas" y cuyas tareas estaban muy bien pagas. Luego, eran sometidas en las distintas mansiones que tenía el abusador sexual desde Palm Beach hasta la isla privada en el Caribe, Little Saint James. conocida como la "isla de la pedofilia".

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