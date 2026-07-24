24 de julio de 2026 Inicio
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AmCham apoyó los nuevos aranceles de Trump: "Amplían las oportunidades para la Argentina"

La Cámara de Comercio estadounidense en Argetina celebró que el país conserve la sobretasa del 10%. Aseguaron que esta medida posiciona favorablemente a los productos nacionales conta sus competidores globales.

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El nuevo esquema arancelario alcanza a la Argentina en sectores que incluyen desde maquinaria a material de transporte.  

El nuevo esquema arancelario alcanza a la Argentina en sectores que incluyen desde maquinaria a material de transporte.

 

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La Camara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amcham) celebró el nuevo esquema e aranceles que anunció el presidente Donal Trump que se aplican en el país: "Amplía las oportunidades para las exportaciones argentinas”, aseguraron.

El salario de la categoría más baja del convenio alcanzará los $1.282.023 en el mes de julio.
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La entidad emitió una comunicado en la red X donde destacó que "Argentina mantendrá el tratamiento arancelario más favorable. Un avance que continúa fortaleciendo la relación comercial y amplía las oportunidades para las exportaciones argentinas".

En el texto detallan los beneficios que termina teniendo el país que "conservará la sobretasa del 10% —la más baja prevista en el nuevo esquema— y se implementará plenamente el Acuerdo de Reciprocidad Comercial (ARTI)".

Además, 1.675 posiciones arancelarias quedarán exentas de aranceles (0%) y otras 537 también accederán a ese beneficio tras la revisión realizada por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), detallaron en redes.

Estados Unidos anunció los nuevos aranceles a 60 países

Estados Unidos comenzó a aplicar este viernes un nuevo esquema de aranceles comerciales, medida anunciada por Donald Trump y que alcanza a 60 países, incluida Argentina. La medida busca sancionar a los países que no implementaron controles suficientes para impedir el ingreso de productos elaborados mediante trabajo forzoso.

Se aplican dos tipos de aranceles: uno del 10% para las economías que cuentan con prohibiciones o compromisos para combatir este tipo de mercadería, grupo en el que fue incluida la Argentina, y otro del 12,5% para los países que, según el la administración no adoptaron las medidas suficientes.

El embajador Jamieson Greer aseguró que la medida mejorara el bienestar de los trabajadores de todo el mundo, "la medida comenzará a corregir lo que constituye una violación de los derechos humanos y una práctica comercial distorsionadora", explicó.

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