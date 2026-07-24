El Gobierno le baja la espuma a los aranceles anunciados por Donald Trump El paquete arancelario para la importación de productos pesa sobre 60 países e incluye a la Argentina, aunque con una carga porcentual menor. El vocero presidencial había planteado el jueves un escenario de "tensión" a nivel mundial. Por Agregar C5N en









El Gobierno relativiza el anuncio de Trump.

El Gobierno intenta bajar el tono al paquete arancelario anunciado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que comenzó a regir este viernes y desató un nuevo capítulo en la guerra comercial a nivel mundial. Los aranceles para la importación de diversos productos tienen tasas de 10% a 12,6%, pesa sobre 60 países e incluye a la Argentina, aunque con la menor carga porcentual.

La medida busca sancionar a los países que no implementaron controles suficientes para impedir el ingreso de productos elaborados mediante trabajo forzoso. El jueves, el vocero presidencial, Adrián Ravier, se refirió al tema en una entrevista con un canal de streaming, donde habló sobre el futuro del dólar y planteó que el anuncio de Trump generó un escenario de "tensión" a nivel mundial.

“En este momento, hay una tensión por una decisión de Donald Trump que implica también a la Argentina donde sanciona o aumenta los aranceles. Y estos shocks externos golpean y de repente el riesgo país que estaba a punto de quebrar los 400 puntos vuelve a subir y por eso digo que más allá de esa suba que le va a afectar poco al argentino en el día a día, hay una tendencia macro que muestra que Argentina viene con un plan de estabilización que está muy bien”, destacó el portavoz.

Desde Casa Rosada, atribuyen que la buena relación entre el mandatario republicano y libertario llevó a que el grado de afectación sobre los aranceles sea menor en Argentina, aunque se esperan mayores definiciones sobre la puesta en práctica real, además de nuevo avances y negociaciones en el acuerdo comercial entre los países.

Donald Trump hace temblar al escenario economico mundial con la aplicación de nuevos aranceles a más de 60 países. El impacto en Argentina será menor que en otros países Los productos en la Argentina deberán afrontar un impuesto adicional del 10%, debido a que el país quedó dentro del grupo que recibió la alícuota más baja prevista por la administración estadounidense, por debajo del 12,5% que regirá para otras economías. Esto significa que, en términos relativos, los exportadores argentinos estarán en una mejor posición.