9 de junio de 2026 Inicio
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Video: Donald Trump, abucheado en el Madison Square Garden durante las finales de la NBA

El presidente norteamericano recibió una generalizada muestra de desaprobación de parte del público mientras sonaba el himno nacional en la previa del tercer encuentro entre New York Knicks y San Antonio Spurs.

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Donald Trump fue abucheado cuando su imagen apareció en las pantallas gigantes en las finales de la NBA.

Donald Trump fue abucheado cuando su imagen apareció en las pantallas gigantes en las finales de la NBA.

NBA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue abucheado durante la noche del lunes en el Madison Square Garden, en Nueva York, donde presenciaba el encuentro entre New York Knicks y San Antonio Spurs en lo que era el tercer partido de las finales de la NBA.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
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Mientras el cantante de rhythm and blues Avery Wilson entonaba el himno estadounidense, el mandatario apareció en las pantallas del estadio, lo que provocó silbidos y abucheos, que terminaron cuando dejaron de enfocarlo y en las pantallas apareció la bandera de Estados Unidos, lo que dejó en claro que la generalizada muestra de desaprobación estaba dirigida al empresario.

Ante los abucheos, Trump sonrió sardónicamente y realizó el saludo militar, mientras que luego levantó el puño en señal de celebración ante un cántico que repetía: "USA, USA".

Fue la primera vez que un presidente en funciones se acerca a presenciar un partido de las Finales de la NBA. El mandatario se ubicó en el palco del propietario de los Knicks, James Dolan, acompañado de su nieta Kai, el asesor personal Boris Epshteyn y los secretarios del gabinete Lee Zeldin, Sean Duffy y Doug Burgum.

Así abucheaban a Donald Trump en el Madison Square Garden en la previa de las finales de la NBA

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Noticia en desarrollo.-

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