8 de junio de 2026 Inicio
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Donald Trump destacó las negociaciones entre Israel e Irán pero advirtió: "La estupidez podrían obstaculizarlas"

El presidente de Estados Unidos subrayó el avance de los diálogos para ponerle fin a la guerra en Medio Oriente, aunque remarcó que "es importante que todo avance con rapidez".


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Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó un avance en las negociaciones entre Israel e Irán en el marco de la guerra en Medio Oriente y remarcó que esos países "buscan un alto el fuego inmediato". Sin embargo, advirtió que "la ignorancia o la estupidez podrían obstaculizarlas".

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
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En Truth Social, Trump se refirió al desarrollo de las conversaciones entre Israel e Irán, aunque lanzó una advertencia hacia los gobiernos: "Tanto Israel como Irán buscan un alto el fuego inmediato. Las negociaciones finales sobre la paz están en marcha, aunque la ignorancia o la estupidez podrían obstaculizarlas. El bloqueo se mantendrá vigente hasta que se alcance un acuerdo definitivo. Es importante que todo avance con rapidez".

La publicación del republicano se produjo después de que afirmara en Fox News que "el reciente ataque con misiles desde Irán hacia Israel dificulta las conversaciones en curso" y se dirigiera hacia las administraciones de Teherán: "Ya han disparado sus misiles, es suficiente. Vuelvan a la mesa y cierren un trato".

Donald Trump
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

"Estamos muy cerca. Yo diría que un acuerdo podría firmarse el lunes, martes o miércoles de la próxima semana. Y ahora ocurre esto", lamentó el mandatario estadounidense, quien había criticado al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por los ataques al Líbano que provocaron al ataque iraní de este domingo sobre el norte de Israel.

Tras el impacto de los misiles, el comandante de las Fuerzas Aeroespaciales de la Guardia Revolucionaria iraní, Mayid Musaví, consideró que "la promesa se ha cumplido" y el asesor militar del líder supremo iraní, general Mohsen Rezaei, afirmó: "El ataque es una advertencia para que cesen las agresiones. Cada nueva acción tendrá una respuesta más contundente y mayores costos".

La amenaza de Irán tras el ataque a Israel

Tras ejecutar los lanzamientos de proyectiles, el régimen iraní decretó el cierre preventivo de su espacio aéreo y elevó el tono del conflicto diplomático y militar. Las autoridades del país persa aseguraron de forma contundente que un eventual contraataque de Israel o de Estados Unidos provocará consecuencias de mayor magnitud.

A través de un documento público, la Guardia Revolucionaria de Irán calificó los ataques contra territorio israelí como una simple señal de alarma. El texto de las fuerzas armadas puntualizó: "La operación de esta noche fue una advertencia", y los jefes militares añadieron luego que, de continuar las agresiones en Medio Oriente, las acciones futuras serán "más amplias".

Por su parte, altos funcionarios políticos respaldaron la firme postura de la cúpula armada nacional. El portavoz del Comité de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei, anticipó ante la prensa "una respuesta decisiva y dolorosa" para sus rivales militares y emitió un mensaje final: "Mirad al cielo de los territorios ocupados esta noche".

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