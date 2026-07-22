EEUU y Arabia Saudita sellaron un pacto nuclear que habilita el enriquecimiento de uranio El acuerdo firmado entre Washington y Riad contempla la posibilidad de que el reino del Golfo produzca uranio enriquecido en su territorio, un paso que genera inquietud en Israel y en otros países de la región ya que la potencia árabe no reconoce al Estado judío. Por Agregar C5N en









Donald Trump y el príncipe saudita y primer ministro Mohammed bin Salman.

Estados Unidos firmó este miércoles un acuerdo nuclear con Arabia Saudita, que le permitirá desarrollar un programa civil de energía atómica. Según algunos medios internacionales, el pacto abriría la puerta al enriquecimiento de uranio, un punto que genera preocupación en Israel, ya que el reino del Golfo no reconoce al Estado judío.

El documento, conocido como “Acuerdo 123”, fue rubricado por el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, y el ministro Abdulaziz bin Salman. El comunicado oficial asegura que el proyecto tiene “fines pacíficos” y que cumple con los estándares de seguridad y no proliferación. Además, otorga a empresas norteamericanas acceso preferente al sector nuclear del país del Golfo.

La iniciativa se da en un contexto de tensión con Irán, rival histórico de la monarquía sunnita, y en medio de los esfuerzos de Washington por limitar las capacidades nucleares de Teherán, que niega buscar armas atómicas.

A su vez, Medios como The New York Times y The Wall Street Journal señalaron que el acuerdo, de 30 años de duración, contempla la construcción de una planta de enriquecimiento de uranio si un estudio conjunto lo justifica. Legisladores demócratas ya pidieron al Congreso rechazarlo, mientras que funcionarios israelíes advierten que un programa civil podría derivar en fines militares.