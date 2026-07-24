Otro round en la guerra comercial de Donald Trump, en vivo: las reacciones a los nuevos aranceles

Adrián Ravier afirmó que los aranceles de Trump generaron "tensión"
“En este momento, hay una tensión por una decisión de Donald Trump que implica también a la Argentina donde sanciona o aumenta los aranceles. Y estos shocks externos golpean y de repente el riesgo país que estaba a punto de quebrar los 400 puntos vuelve a subir y por eso digo que más allá de esa suba que le va a afectar poco al argentino en el día a día, hay una tendencia macro que muestra que Argentina viene con un plan de estabilización que está muy bien”, destacó el vocero presidencial en una entrevista por el canal de streaming Carajo.