Otro round en la guerra comercial de Donald Trump, en vivo: las reacciones a los nuevos aranceles

Brasil se suma a los rechazos por los aranceles

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Brasil anunció en un comunicado que recurrirá a la Ley de Reciprocidad Económica y al mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), calificando la medida de "arbitraria e injustificada".

"En ausencia de base legal interna para sostener su política comercial proteccionista, el USTR optó por manipular un tema caro a los derechos humanos y a la lucha de los trabajadores y trabajadoras en todo el mundo para acusar a 59 países y a la Unión Europea de prácticas desleales", señaló el presidente de Brasil en X.