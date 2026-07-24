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Otro round en la guerra comercial de Donald Trump, en vivo: las reacciones a los nuevos aranceles

El presidente de los Estados Unidos anunció la puesta en práctica de un nuevo paquete arancelario para importaciones de productos de 60 países, con tasas que irán del 10% al 12,6% e incluye a la Argentina. Hay pronunciaciones de Brasil, Australia, China y Nueva Zelanda, entre otros.

- 24 de julio 2026 - 10:43
Donald Trump anunció nuevos aranceles a 60 países. 

Donald Trump anunció nuevos aranceles a 60 países. 

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sumó este viernes otro capítulo en la guerra comercial internacional luego de que anuncie la implementación de un nuevo paquete arancelario para las importaciones de productos de 60 países, con tasas que van desde el 10% al 12,6% e incluye a la Argentina.

La medida busca sancionar a los países que no implementaron controles suficientes para impedir el ingreso de productos elaborados mediante trabajo forzoso. En este marco, distintos gobiernos del mundo tomaron por sorpresa la medida y se esperan distintas reacciones oficiales.

Por su parte, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) determino dos tipos de aranceles: uno del 10% para las economías que cuentan con prohibiciones o compromisos para combatir este tipo de mercadería, grupo en el que fue incluida la Argentina, y otro del 12,5% para los países que, según el la administración no adoptaron las medidas suficientes.

Donald Trump y un nuevo capítulo en la guerra comercial internacional.

Donald Trump y un nuevo capítulo en la guerra comercial internacional.

"El presidente Trump reconoce que décadas de persuasión moral no han erradicado el trabajo forzoso de las cadenas de suministro globales. Estados Unidos mantiene una prohibición de importación de productos elaborados con trabajo forzoso desde hace casi un siglo y la aplica rigurosamente; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”, declaró el embajador Jamieson Greer.

Adrián Ravier afirmó que los aranceles de Trump generaron "tensión"

“En este momento, hay una tensión por una decisión de Donald Trump que implica también a la Argentina donde sanciona o aumenta los aranceles. Y estos shocks externos golpean y de repente el riesgo país que estaba a punto de quebrar los 400 puntos vuelve a subir y por eso digo que más allá de esa suba que le va a afectar poco al argentino en el día a día, hay una tendencia macro que muestra que Argentina viene con un plan de estabilización que está muy bien”, destacó el vocero presidencial en una entrevista por el canal de streaming Carajo.

Brasil se suma a los rechazos por los aranceles

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Brasil anunció en un comunicado que recurrirá a la Ley de Reciprocidad Económica y al mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), calificando la medida de "arbitraria e injustificada".

"En ausencia de base legal interna para sostener su política comercial proteccionista, el USTR optó por manipular un tema caro a los derechos humanos y a la lucha de los trabajadores y trabajadoras en todo el mundo para acusar a 59 países y a la Unión Europea de prácticas desleales", señaló el presidente de Brasil en X.

Para Australia, los nuevos aranceles son "completamente injustificados"

El ministro de Comercio de Australia, Don Farrell, rechazó las afirmaciones que vinculan a su país —un importante exportador de carne de res, oro y cobre— con la esclavitud moderna, y que elevan el arancel sobre sus exportaciones a EE. UU. al 12,5% desde el nivel del 10% impuesto tras las subidas del "Día de la Liberación" de Trump el año pasado.

"Creemos que, de todos los países del mundo, Australia se toma en serio el problema de la esclavitud, la esclavitud moderna, y seguirá haciéndolo", dijo Farrell a los periodistas en Adelaida.

Aranceles de Trump: el impacto en Argentina será menor que en otros países

Los productos en la Argentina deberán afrontar un impuesto adicional del 10%, debido a que el país quedó dentro del grupo que recibió la alícuota más baja prevista por la administración estadounidense, por debajo del 12,5% que regirá para otras economías. Esto significa que, en términos relativos, los exportadores argentinos estarán en una mejor posición.

“El 10 por ciento es la tasa apropiada de los aranceles para las economías investigadas que: imponen una prohibición de importación de trabajo forzoso; se comprometieron a imponer y hacer cumplir esta prohibición a través de un Acuerdo sobre Comercio Recíproco; han impuesto un régimen parcial con el efecto de impedir la importación de ciertos bienes de trabajo forzoso”, informaron.

La Argentina integra el grupo de economías que estarán alcanzadas por un arancel del 10%, junto con Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.

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