Qué dijo el jugador de España sobre la agresión de Leandro Paredes en la final del Mundial La final del mundial dejó a los argentinos con un sabor amargo en la boca. Dentro de la cancha, segundos después del pitazo final los jugadores se enfrentaron en una pelea cuyo video recorrió el mundo. Ahora, Gavi salió a hablar sobre las actitudes de los argentinos que generaron polémica. Por Agregar C5N en









Gavi habló sobre su pelea con Leandro Paredes.

Tras la final del Mundial 2026, donde España se coronó campeón venciendo a la Argentina por 1-0, los jugadores argentinos y españoles se trenzaron en una riña segundos después del pitazo final. El video recorrió el mundo entero y desató polémica sobre la actitud de Leandro Paredes, ahora Gavi salió a hablar sobre lo que significó esa actitud.

Ante la posibilidad de que la FIFA sancione a los jugadores que participaron de la agresión como Leandro Paredes y Nahuel Molina, el centrocampista español aseguró "no creo que tengan que ser suspendidos. Entiendo que no sea buena imagen para los críos, para los niños, pero creo que también hay esa parte del fútbol que es un poco más violenta”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Danny Terranova (@dannyterranovaok) Durante una conferencia de prensa que brindó a varios medios españoles, Gavi aseguró que "esa parte del fútbol que es un poco más violenta", y que esas actitudes no dejan "una buena imagen para los niños".

El episodio se produjo cuando el volante de Boca le propinó un manotazo en el cuello a Eric, mientras que el cruce con Gavi terminó con este último en el piso. Ante la gravedad de la situación, el árbitro decidió expulsar al argentino, que se sumó así a un final caliente en el que la tensión escaló rápidamente en el campo de juego.

La intervención de Lionel Scaloni, de su cuerpo técnico y de varios jugadores fue importante para calmar los ánimos y evitar que la situación se desbordara aún más. En medio de ese revuelo, las cámaras de televisión también captaron otro cruce paralelo entre Nicolás Otamendi y el español Rodri, vinculado a las quejas que había manifestado el jugador del Manchester City durante la semana previa al partido.