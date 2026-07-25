25 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Qué dijo el jugador de España sobre la agresión de Leandro Paredes en la final del Mundial

La final del mundial dejó a los argentinos con un sabor amargo en la boca. Dentro de la cancha, segundos después del pitazo final los jugadores se enfrentaron en una pelea cuyo video recorrió el mundo. Ahora, Gavi salió a hablar sobre las actitudes de los argentinos que generaron polémica.

Por
Gavi habló sobre su pelea con Leandro Paredes. 

Gavi habló sobre su pelea con Leandro Paredes. 

Tras la final del Mundial 2026, donde España se coronó campeón venciendo a la Argentina por 1-0, los jugadores argentinos y españoles se trenzaron en una riña segundos después del pitazo final. El video recorrió el mundo entero y desató polémica sobre la actitud de Leandro Paredes, ahora Gavi salió a hablar sobre lo que significó esa actitud.

Lionel Messi entregó a cada uno de sus compañeros un regalo personalizado. 
Te puede interesar:

Se supo el regalo de Messi para sus compañeros de la Selección tras la final del Mundial

Ante la posibilidad de que la FIFA sancione a los jugadores que participaron de la agresión como Leandro Paredes y Nahuel Molina, el centrocampista español aseguró "no creo que tengan que ser suspendidos. Entiendo que no sea buena imagen para los críos, para los niños, pero creo que también hay esa parte del fútbol que es un poco más violenta”.

El episodio se produjo cuando el volante de Boca le propinó un manotazo en el cuello a Eric, mientras que el cruce con Gavi terminó con este último en el piso. Ante la gravedad de la situación, el árbitro decidió expulsar al argentino, que se sumó así a un final caliente en el que la tensión escaló rápidamente en el campo de juego.

La intervención de Lionel Scaloni, de su cuerpo técnico y de varios jugadores fue importante para calmar los ánimos y evitar que la situación se desbordara aún más. En medio de ese revuelo, las cámaras de televisión también captaron otro cruce paralelo entre Nicolás Otamendi y el español Rodri, vinculado a las quejas que había manifestado el jugador del Manchester City durante la semana previa al partido.

Qué le dijo Otamendi a Rodri al final del Mundial 2026

En paralelo al cruce protagonizado por Paredes, Nicolás Otamendi tuvo su propio ida y vulta con Rodri apenas terminado el partido, luego de que el mediocampista español se acercara a saludarlo. El defensor argentino no solo rechazó el gesto, sino que aprovechó la instancia para recordarle públicamente los dichos que había hecho durante la semana previa a la final.

"Toda la semana estuviste llorando. Toda la semana estuviste llorando", le repitió el nuevo central de River en reiteradas ocasiones, mientras Rodri prefería mostrarse desentendido ante los reclamos. El defensor insistió con nuevos gestos, lo que llevó a que la situación empezara a subir de tensión hasta que otros jugadores debieron intervenir para calmar los ánimos entre ambos futbolistas.

Este cruce se dio en un clima cargado de polémicas previas al partido, luego de que desde distintos sectores se intentara instalar la idea de que la Selección argentina, campeona en Qatar 2022, estaba siendo favorecida en suelo estadounidense. Las versiones sobre supuestos beneficios arbitrales y presiones desde la propia FIFA habían generado malestar dentro del plantel conducido por Scaloni, un enojo que finalmente encontró su punto de quiebre en el enfrentamiento verbal con el español.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Momo se plantó ante la campaña antiargentina. 

Momo respondió a las acusaciones contra la Argentina: "Es el país menos racista del mundo"

La Selección argentina antes del partido frente a España por la final del Mundial 2026. 

El emocionante video de la Selección tras el Mundial: "La historia siempre la escribe Argentina"

play

Nicolás González opinó sobre el futuro de la Seleccion argentina: "Creo que va a haber un cambio importante"

Para la vidente el bajón tiene fecha de vencimiento y el rosarino volverá.

Una vidente famosa predijo si Lionel Messi seguirá en la Selección argentina: "Ya no es el mismo"

Paredes, sobre las teorías conspirativas

Contundente: Paredes habló por primera vez sobre las teorías conspirativas de la Selección

Paredes habló sobre su futuro en la Selección.

La terminante decisión de Paredes sobre su futuro en la Selección

Rating Cero

¿Quién es el actor que interpretó a Zuckerberg en el pasado y rechazó hacerlo nuevamente?

Por qué el actor que interpretó a Mark Zuckerberg en el cine no quiere que lo relacionen con él

Laurita mostró su casa por dentro ¿Cómo es?

Así es la casa de Laurita Fernández con detalles rocosos y decoración minimalista

La ruptura de Juana Viale volvió a quedar en el centro de la escena luego de que surgiera una nueva versión sobre los motivos que habrían provocado el final de la relación con Yago Lange.

Se filtró el motivo real de la separación de Juana Viale: ¿qué pasó?

El nuevo look de Brenda Gandini consiste en un bob con flequillo, una apuesta de belleza que llega a la altura de la mandíbula y genera tendencia.

Brenda Gandini mostró el nuevo corte de pelo que será el look tendencia en lo que queda de 2026

Gracias a una rutina de entrenamiento exigente, Jessica Biel luce un físico impecable.

Con un ejercicio particular: así fue la impactante transformación de Jessica Biel

Ángela Leiva estaría nuevamente en pareja con hombre de su mismo barrio. 

Se filtró que Ángela Leiva estaría nuevamente en pareja: de quién se trata

últimas noticias

Milei se reunió con Flávio Bolsonaro. 

El mensaje de Milei a Flávio Bolsonaro: "Una gran esperanza para octubre"

Hace 35 minutos
¿Quién es el actor que interpretó a Zuckerberg en el pasado y rechazó hacerlo nuevamente?

Por qué el actor que interpretó a Mark Zuckerberg en el cine no quiere que lo relacionen con él

Hace 57 minutos
El accesorio de Erling Haaland que se robó todas las miradas.

Cuánto cuesta el bolso Dolce & Gabbana que se volvió furor por Erling Haaland

Hace 1 hora
Laurita mostró su casa por dentro ¿Cómo es?

Así es la casa de Laurita Fernández con detalles rocosos y decoración minimalista

Hace 1 hora
Colapinto tuvo un aceptable desempeño.

Colapinto no superó la Q2 y largará 13° en el Gran Premio de Hungría

Hace 1 hora