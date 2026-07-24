Conmoción por la separación de una querida pareja del ambiente musical: "Él quería otra cosa para su vida Según los seguidores de la pareja, ambos venían dando señales de distanciamiento a través de sus redes sociales. Desde LAM aseguraron que estarían atravesando una de las peores crisis de su relación, lo que volvió a instalar los rumores de una posible separación. Agregar C5N en









Se confirmó la separación de la pareja más querida del ambiente. Imagen hecha con IA

En las últimas horas todas las miradas estuvieron puestas en la La Joaqui y el cantante cordobés LuckRa, luego de que en redes sociales comenzaran a circular fuertes rumores de una supuesta crisis entre la pareja más querida.

Desde LAM confirmaron que la pareja estaría atravesando una profunda crisis. La información fue revelada por el panelista Pepe Ochoa, quien aseguró que el vínculo llegó a un punto de quiebre, “quiere otra cosa para su vida", afirmó el periodista al referirse al cantante de cuarteto, dando a entender que habría sido él quien tomó distancia. Según explicó, Joaquina seguiría profundamente enamorada.

“Ella tiene el corazón roto”, agregó Ochoa, dejando entrever el duro momento que estaría atravesando la artista tras la supuesta ruptura. La versión sorprendió a los seguidores de la pareja, ya que hasta hace muy poco ambos se mostraban felices en las redes sociales.

LA JOAQUI Y LUCK RA ESTARÍAN SEPARADOS



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/GWAsP1yXhL — América TV (@AmericaTV) July 25, 2026 Dónde comenzaron los rumores de separación Si bien ninguno de los dos se pronunció al respecto, los usuarios en las redes sociales aseguraron que algo pasaba entre ellos. Una serie de llamativos movimientos en sus redes sociales que despertó la atención de sus seguidores y alimentó las versiones de una crisis que podría marcar el final de una de las parejas más queridas del ambiente musical.

Las especulaciones comenzaron cuando desde una cuenta “Lo más popu” recopiló y mostró varias indicios que marcaban el distanciamiento. Según revelaron, La Joaqui y Luckra dejaron de interactuar en sus redes sociales, señal que llamó la atención porque la pareja se enviaban mensajes tiernos a través de sus publicaciones con frecuencia.

Además el cantante compartía fotos de distintos momentos junto a Joaquina y a los dos hijos que ella tuvo con una pareja anterior. Las imágenes reflejaban la relación consolidada, por lo que los rumores de separación tomaron por sorpresa a quienes seguían de cerca su historia de amor. Redes sociales