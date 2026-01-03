4 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

El mensaje de Michelo, el influencer argentino, desde Caracas en pleno bombardeo

El joven salteño, que vive en Venezuela, es reconocido por defender la administración y gestión de Nicolás Maduro. En sus cuentas de Instagram y TikTok publicó videos, tanto propios como de terceros, en los que intentó mostrar lo sucedido desde adentro.

Por
Michelo

Michelo, el influencer argentino, se expresó en contra del ataque propugnado contra Venezuela.

Instagram: @michelopicante

El joven argentino, oriundo de la provincia de Salta, se encuentra radicado en Venezuela desde hace un tiempo y se autodenomina un activista revolucionario. En las últimas horas, compartió en sus redes sociales una serie de videos, en los que ratificó su posición a favor del presidente venezolano, ante el ataque de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez ocupará el cargo de Presidenta de Venezuela, según el Tribunal Superior de Justicia.
Te puede interesar:

Delcy Rodríguez asumió la presidencia de Venezuela tras la captura de Maduro por parte de EEUU

En una de las publicaciones que realizó durante este sábado, Michelo se grabó desde Caracas y enumeró una serie de puntos que consideró importantes para entender el contexto que hoy tiene en vilo al mundo. “Netanyahu felicita a Donald Trump por ataque a Venezuela, donde sabemos que hay civiles perdieron la vida”, comenzó.

Embed - Diego Suarez on Instagram: "benjamin netanyahu Felicita a Donald Trump por los ataques a Venezuela !!! y su plan de colonialismo"
View this post on Instagram

“Vimos como hicieron fraude en Honduras, para poner al Partido Nacional acusado de traficar ‘polvo blanco’ en Nueva York, con el ‘narco dictador’ Juan Orlando Hernández”, mencionó como precedente al ataque de este sábado y sumó: “Estos mismos que vienen a decir que van a traer ‘libertad y democracia’ siempre impuesta a bombazos y a misiles”.

Embed - Jose Alejandro Contreras Guanchez on Instagram: "Unidad unidad unidad Estamos en la calle, el futuro de los venezolanos lo decidimos los venezolanos "
View this post on Instagram

“El pueblo acá se está organizando, está saliendo a las calles. Llaman a la calma, a confiar en los funcionarios, que se activa el plan de defensa. Pero lo que se ve es a la población preocupada, buscando víveres”, afirmó el argentino sobre lo que observa en Caracas.

"Ahora el tema es ver como prosigue el gobierno de Donald Trump porque ha dicho que los ataques podrían ser peores", advirtió sobre lo que podría pasar en las próximas horas. Por último, agradeció a quienes apoyan de sus publicaciones: "Gracias a todos los que están pendientes y comparten la información, seguimos reportando de acá, desde Caracas, Venezuela".

El argentino posteó diversas grabaciones: algunas en las que se ven los bombardeos desde su domicilio en la capital venezolana, otras sobre el ataque a la base aérea La Carlota, y una en la que canta y muestra su apoyo al gobierno de Maduro, vestido con los colores amarillo, azul y rojo.

Embed - Diego Suarez on Instagram: "Sus bombas no podrán con los hijos de Bolívar, colonos invasores !!! Defenderemos, latinoamérica"
View this post on Instagram

Estados Unidos intervino Venezuela: protestas contra Trump en Nueva York y la Casa Blanca

Distintas manifestaciones se desarrollaron en emblemáticos lugares como Times Square en Nueva York, Chicago, la Casa Blanca en Washington D. C. en contra de la intervención armada de Estados Unidos en Venezuela, que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Ciclia Flores. Las principales consignas fueron "No War" y "Apoyemos la Revolución Bolivariana".

En Nueva York, Estado gobernado por Zohran Mamdani, confeso opositor de la gestión Donald Trump, seguidores del exmandatario venezolano se movilizaron con banderas soviéticas rojas, con pancartas que expresaban "Liberen a Maduro", mientras cantaban "EE. UU. secuestró al presidente de Venezuela", y denunciaron que la intención del mandatario norteamericano es clara: quiere el petróleo de Venezuela.

Otra imagen sorprendente fue la de las protestas en la Casa Blanca, cuando un multitudinario grupo se acercó a las inmediaciones del edificio con carteles con las leyendas como "No War", "Stop Bombing", "No blood for oil", entre otros mensajes contra el avance militar liderado por el presidente republicano.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Según los funcionarios norteamericanos, el colaborador venezolano recibió los u$s50 millones de recompensa por haber facilitado la captura de Nicolás Maduro.

Cómo fue la infiltración de un agente de la CIA para capturar a Maduro

El presidente de Venezuela fue fotografiado ni bien pisó suelo estadounidense.

Video: así llegaba Nicolás Maduro a Nueva York tras ser capturado en Caracas

Lionel Messi tendrá un año cargado de competiciones, entre ellas, el Mundial 2026.

Lionel Messi tiene nuevo compañero argentino: la figura de Racing que jugará en Inter Miami

El presidente francés Emmanuel Macrón se comprometió ante la lider opositora venezolana María Corina Machado a luchar por la liberación de los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro.

Macron se comunicó con Machado y se comprometió por la liberación de los presos políticos en Venezuela

El Metropolitan Detention Center de Brooklyn es la única cárcel federal de Nueva York.

"El infierno en la Tierra": la temida prisión donde alojarán a Nicolás Maduro y a su esposa

Protestas en la Casa Blanca, uno de los puntos

Intervención militar de EEUU en Venezuela: protestas contra Trump en Nueva York y la Casa Blanca

Rating Cero

El cocinero de 56 años pelea por su vida.

"A la montaña no le importa si sos famoso": la dura frase de un guía del Lanín tras el accidente de Christian Petersen

La película está basada en un capítulo puntual de la novela Drácula de Bram Stoker
play

De qué se trata Drácula, mar de sangre, la película sobre el clásico personaje que te dejará con pesadillas

La historia propone una mirada especial sobre el afecto, la madurez y las ganas de vivir plenamente hasta el último día.
play

Orgullo argentino: la versión original de Elsa & Fred llegó a Netflix y es ideal para verla y emocionarse

Ahora, llegó a la gran N roja un estreno estadounidense de 2018, se trata de Maze Runner: La cura mortal, la película que ya está disponible en este sitio web y podés disfrutar desde la comodidad de tu casa. 
play

Maze Runner, la cura mortal, llegó a Netflix y es tendencia entre los jóvenes: qué parte es de la histórica saga

Stephen Lang y la exigente preparación física para Avatar.

La impresionante transformación de Stephen Lang para Avatar: así se ve a los 73 años

La historia muestra su evolución fuera del escenario y conecta con el público desde una mirada cercana y humana.
play

Así es Rebbeca G, el documental de una famosa cantante contemporánea que sorprende en Netflix

últimas noticias

Delcy Rodríguez ocupará el cargo de Presidenta de Venezuela, según el Tribunal Superior de Justicia.

Delcy Rodríguez asumió la presidencia de Venezuela tras la captura de Maduro por parte de EEUU

Hace 55 minutos
Según los funcionarios norteamericanos, el colaborador venezolano recibió los u$s50 millones de recompensa por haber facilitado la captura de Nicolás Maduro.

Cómo fue la infiltración de un agente de la CIA para capturar a Maduro

Hace 1 hora
El presidente de Venezuela fue fotografiado ni bien pisó suelo estadounidense.

Video: así llegaba Nicolás Maduro a Nueva York tras ser capturado en Caracas

Hace 1 hora
Lionel Messi tendrá un año cargado de competiciones, entre ellas, el Mundial 2026.

Lionel Messi tiene nuevo compañero argentino: la figura de Racing que jugará en Inter Miami

Hace 1 hora
Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 4 de enero de 2026

Hace 1 hora