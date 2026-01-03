El mensaje de Michelo, el influencer argentino, desde Caracas en pleno bombardeo

El joven salteño, que vive en Venezuela, es reconocido por defender la administración y gestión de Nicolás Maduro. En sus cuentas de Instagram y TikTok publicó videos, tanto propios como de terceros, en los que intentó mostrar lo sucedido desde adentro.

El joven argentino, oriundo de la provincia de Salta , se encuentra radicado en Venezuela desde hace un tiempo y se autodenomina un activista revolucionario. En las últimas horas, compartió en sus redes sociales una serie de videos, en los que ratificó su posición a favor del presidente venezolano , ante el ataque de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro.

En una de las publicaciones que realizó durante este sábado, Michelo se grabó desde Caracas y enumeró una serie de puntos que consideró importantes para entender el contexto que hoy tiene en vilo al mundo. “ Netanyahu felicita a Donald Trump por ataque a Venezuela , donde sabemos que hay civiles perdieron la vida”, comenzó.

“Vimos como hicieron fraude en Honduras, para poner al Partido Nacional acusado de traficar ‘polvo blanco’ en Nueva York, con el ‘narco dictador’ Juan Orlando Hernández”, mencionó como precedente al ataque de este sábado y sumó: “Estos mismos que vienen a decir que van a traer ‘libertad y democracia’ siempre impuesta a bombazos y a misiles ”.

“ Hay protestas en todo el mundo frente a esta agresión norteamericana contra el pueblo latino . Y ya Trump amenaza a Gustavo Petro diciendo que le puede pasar algo parecido ”, mencionó y, además, compartió videos de ciudadanos venezolanos que salieron a las calles de la república bolivariana con la consigna de defender la soberanía nacional.

“El pueblo acá se está organizando, está saliendo a las calles. Llaman a la calma, a confiar en los funcionarios, que se activa el plan de defensa. Pero lo que se ve es a la población preocupada, buscando víveres ”, afirmó el argentino sobre lo que observa en Caracas.

"Ahora el tema es ver como prosigue el gobierno de Donald Trump porque ha dicho que los ataques podrían ser peores", advirtió sobre lo que podría pasar en las próximas horas. Por último, agradeció a quienes apoyan de sus publicaciones: "Gracias a todos los que están pendientes y comparten la información, seguimos reportando de acá, desde Caracas, Venezuela".

El argentino posteó diversas grabaciones: algunas en las que se ven los bombardeos desde su domicilio en la capital venezolana, otras sobre el ataque a la base aérea La Carlota, y una en la que canta y muestra su apoyo al gobierno de Maduro, vestido con los colores amarillo, azul y rojo.

Estados Unidos intervino Venezuela: protestas contra Trump en Nueva York y la Casa Blanca

Distintas manifestaciones se desarrollaron en emblemáticos lugares como Times Square en Nueva York, Chicago, la Casa Blanca en Washington D. C. en contra de la intervención armada de Estados Unidos en Venezuela, que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Ciclia Flores. Las principales consignas fueron "No War" y "Apoyemos la Revolución Bolivariana".

En Nueva York, Estado gobernado por Zohran Mamdani, confeso opositor de la gestión Donald Trump, seguidores del exmandatario venezolano se movilizaron con banderas soviéticas rojas, con pancartas que expresaban "Liberen a Maduro", mientras cantaban "EE. UU. secuestró al presidente de Venezuela", y denunciaron que la intención del mandatario norteamericano es clara: quiere el petróleo de Venezuela.

Otra imagen sorprendente fue la de las protestas en la Casa Blanca, cuando un multitudinario grupo se acercó a las inmediaciones del edificio con carteles con las leyendas como "No War", "Stop Bombing", "No blood for oil", entre otros mensajes contra el avance militar liderado por el presidente republicano.