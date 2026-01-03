Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro también capturada por EEUU Es abogada, tiene 69 años y tuvo gran participación política durante los inicios del chavismo en la década del 90´, cuando se unió al Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 y conoció al mandatario venezolano detenido este sábado. Por + Seguir en







Cilia Flores nació el 15 de octubre de 1956 y ejercía el rol de primera dama en Venezuela.

El gobierno de los Estados Unidos llevó a cabo este sábado una operación de inteligencia militar en Venezuela donde detuvo al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. Ambos fueron capturados en la ciudad de Caracas y enviados en un buque a Nueva York para ser juzgados por la Justicia acusados de cargos como "conspiración narcoterrorista" y "conspiración para importar cocaína" entre otros.

La mujer, de 69 años y profesión abogada, ejercía el rol de primera dama y tuvo gran participación política durante los inicios del chavismo en la década del 90´, cuando se unió al Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 y conoció al mandatario venezolano.

A lo largo de su carrera, ocupó la presidencia de la Asamblea Nacional de Venezuela (2006-2011) y fue fiscal general del Venezuela (2012-2013). Además, fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, sucediendo en a Maduro, que dejó su puesto para asumir la cartera de Exteriores del Gobierno de Chávez. De esa forma, Flores se transformó en la primera mujer en ocupar el puesto de presidenta de la Cámara.

Maduro - Cilia Flores Flores fue abogada de Chávez cuando fue procesado por el fallido intento de golpe de 1992. Para 2012 Flores fue nombrada por Chávez como procuradora general de Venezuela, un cargo similar al que se conoce en otros países como fiscal general. Y desde el 2013, era la primera dama de Venezuela, aunque ella misma se define como la “primera combatiente de la patria”, reflejando su activismo y participación directa en la política venezolana.

