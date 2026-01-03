3 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro también capturada por EEUU

Es abogada, tiene 69 años y tuvo gran participación política durante los inicios del chavismo en la década del 90´, cuando se unió al Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 y conoció al mandatario venezolano detenido este sábado.

Por
Cilia Flores nació el 15 de octubre de 1956 y ejercía el rol de primera dama en Venezuela. 

Cilia Flores nació el 15 de octubre de 1956 y ejercía el rol de primera dama en Venezuela. 

Protestas en la Casa Blanca, uno de los puntos
Te puede interesar:

Intervención militar de EEUU en Venezuela: protestas contra Trump en Nueva York y la Casa Blanca

La mujer, de 69 años y profesión abogada, ejercía el rol de primera dama y tuvo gran participación política durante los inicios del chavismo en la década del 90´, cuando se unió al Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 y conoció al mandatario venezolano.

A lo largo de su carrera, ocupó la presidencia de la Asamblea Nacional de Venezuela (2006-2011) y fue fiscal general del Venezuela (2012-2013). Además, fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, sucediendo en a Maduro, que dejó su puesto para asumir la cartera de Exteriores del Gobierno de Chávez. De esa forma, Flores se transformó en la primera mujer en ocupar el puesto de presidenta de la Cámara.

Maduro - Cilia Flores
Flores fue abogada de Ch&aacute;vez cuando fue procesado por el fallido intento de golpe de 1992.

Flores fue abogada de Chávez cuando fue procesado por el fallido intento de golpe de 1992.

Para 2012 Flores fue nombrada por Chávez como procuradora general de Venezuela, un cargo similar al que se conoce en otros países como fiscal general. Y desde el 2013, era la primera dama de Venezuela, aunque ella misma se define como la “primera combatiente de la patria”, reflejando su activismo y participación directa en la política venezolana.

Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido

Horas más tarde del ataque de Estados Unidos a Venezuela, Donald Trump utilizó su red social Truth para mostrar la primera imagen de Nicolás Maduro capturado por el gobierno norteamericano y contó que se encontraba en el USS Iwo Jima.

En la imagen se puede ver a Maduro vestido con ropa deportiva, una botella de agua en la mano, auriculares en sus oídos y gafas negras que no le permiten ver.

MADURO

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores llegaron a Nueva York

El Consejo, compuesto por 15 miembros, se ha mostrado inactivo con el tema Venezuela durante los últimos meses.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de emergencia para discutir la operación militar de EEUU

Creados en 1979, la Delta Force tenía la misión principal de realizar operaciones de rescate y brindar una respuesta al ejército estadounidense ante el aumento internacional de actos terroristas.
play

Qué es la Delta Force: la unidad de élite del ejército de Estados Unidos que capturó a Maduro

Mamdani, flamante alcalde de Nueva York, publicó un mensaje en repudio al ataque a Venezuela. 

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, se pronunció tras el ataque a Venezuela: "Es un acto de guerra"

Maduro sucedió a Hugo Chávez en 2013, tras la muerte del expresidente.

La caída de Maduro a manos de EEUU: la increíble profecía de Chávez que se cumplió 20 años después

Delcy Rodríguez se pronunció tras la invasión de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez desafió a Donald Trump: "Nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos"

Rating Cero

La película está basada en un capítulo puntual de la novela Drácula de Bram Stoker
play

De qué se trata Drácula, mar de sangre, la película sobre el clásico personaje que te dejará con pesadillas

La historia propone una mirada especial sobre el afecto, la madurez y las ganas de vivir plenamente hasta el último día.
play

Orgullo argentino: la versión original de Elsa & Fred llegó a Netflix y es ideal para verla y emocionarse

Ahora, llegó a la gran N roja un estreno estadounidense de 2018, se trata de Maze Runner: La cura mortal, la película que ya está disponible en este sitio web y podés disfrutar desde la comodidad de tu casa. 
play

Maze Runner, la cura mortal, llegó a Netflix y es tendencia entre los jóvenes: qué parte es de la histórica saga

Stephen Lang y la exigente preparación física para Avatar.

La impresionante transformación de Stephen Lang para Avatar: así se ve a los 73 años

La historia muestra su evolución fuera del escenario y conecta con el público desde una mirada cercana y humana.
play

Así es Rebbeca G, el documental de una famosa cantante contemporánea que sorprende en Netflix

La cantante tendrá su documental en Netflix.
play

Netflix estrenó un nuevo documental de una figura de la música actual: de quién se trata

últimas noticias

Protestas en la Casa Blanca, uno de los puntos

Intervención militar de EEUU en Venezuela: protestas contra Trump en Nueva York y la Casa Blanca

Hace 51 minutos
Nicolás Maduro fue fotografiado una vez capturado por las Fuerzas estadounidenses.

Actualizaron la acusación de Estados Unidos contra Nicolás Maduro: cuáles son los delitos que se le atribuyen

Hace 56 minutos
play

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores llegaron a Nueva York

Hace 1 hora
El Consejo, compuesto por 15 miembros, se ha mostrado inactivo con el tema Venezuela durante los últimos meses.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de emergencia para discutir la operación militar de EEUU

Hace 1 hora
play
Creados en 1979, la Delta Force tenía la misión principal de realizar operaciones de rescate y brindar una respuesta al ejército estadounidense ante el aumento internacional de actos terroristas.

Qué es la Delta Force: la unidad de élite del ejército de Estados Unidos que capturó a Maduro

Hace 2 horas